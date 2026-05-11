Smartphone: టీబీ ఆనవాళ్లను గుర్తించే వినూత్నమైన స్మార్ట్ ఫోన్
ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం, ఆర్టీఐహెచ్ సహకారంతో, క్షయ (టీబీ) వ్యాధి సంక్రమణల ఆనవాళ్లను గుర్తించడంలో సహాయపడే ఒక వినూత్నమైన, స్మార్ట్ఫోన్ ఆధారిత శ్వాస సంబంధిత ధ్వని నిర్ధారణ పద్ధతిని హైదరాబాద్కు చెందిన ఒక స్టార్టప్ సంస్థ రూపొందించింది.
రాష్ట్ర ప్రభుత్వం, రతన్ టాటా ఇన్నోవేషన్ హబ్ (ఆర్టీఐహెచ్) భాగస్వామ్యంతో చేపట్టిన మెడ్టె్క్ ఇన్నోవేషన్ ఛాలెంజ్ 2025లో భాగంగా, స్వాస అనే సంస్థ తన ఏఐ-ఆధారిత శ్వాస సంబంధిత స్క్రీనింగ్ ప్లాట్ఫారమ్ను ఆంధ్రప్రదేశ్లోని తూర్పు గోదావరి జిల్లాలో గల ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రాలలో (పీహెచ్సీఎస్) ప్రయోగాత్మక ప్రాతిపదికన అమలులోకి తెచ్చింది.
తూర్పు గోదావరి జిల్లాలోని వివిధ గ్రామాల్లో, స్మార్ట్ఫోన్లను వినియోగిస్తున్న ఆరోగ్య కార్యకర్తలు సాధారణంగా వైద్య పరీక్షలకు పెద్దగా వెళ్లని ప్రజలలో క్షయ (టీబీ) శ్వాసకోశ సంబంధిత వ్యాధులను గుర్తించడంలో సహాయపడుతున్నారు.
కేవలం సంప్రదాయ క్షేత్ర స్థాయి సర్వేలపైనే ఆధారపడకుండా, సహాయక నర్సు మంత్రులు (ఏఎన్ఎంలు) ఇప్పుడు గ్రామస్తులను ఒక మొబైల్ అప్లికేషన్లో దగ్గమని కోరుతున్నారు. స్వాస సంస్థ అభివృద్ధి చేసిన ఈ అప్లికేషన్, కృత్రిమ మేధస్సు (ఏఐ) సహాయంతో శ్వాసకోశ శబ్దాలను విశ్లేషించి, తదుపరి నిర్ధారణ పరీక్షలను సూచిస్తుంది.
శ్వాసకోశ సంబంధిత పరీక్షలను ప్రతి ఒక్కరికీ అందుబాటులోకి తీసుకురావడమే మా లక్ష్యం. స్మార్ట్ఫోన్లో రికార్డు చేసిన ఒక సాధారణ దగ్గు ద్వారా, ఎటువంటి లక్షణాలు కనిపించని కేసులను కూడా ఎంత త్వరగా గుర్తించవచ్చో ఈ ప్రయోగాత్మక ప్రాజెక్టు నిరూపిస్తోందని సాల్సిట్ టెక్నాలజీస్ వ్యవస్థాపకుడు, సీటీఓ నారాయణ రావు తెలిపారు.