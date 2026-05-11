సోమవారం, 11 మే 2026
Written By సెల్వి
Last Updated : సోమవారం, 11 మే 2026 (13:13 IST)

Smartphone: టీబీ ఆనవాళ్లను గుర్తించే వినూత్నమైన స్మార్ట్ ఫోన్

Cough Diagnosis
ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం, ఆర్టీఐహెచ్ సహకారంతో, క్షయ (టీబీ) వ్యాధి సంక్రమణల ఆనవాళ్లను గుర్తించడంలో సహాయపడే ఒక వినూత్నమైన, స్మార్ట్‌ఫోన్ ఆధారిత శ్వాస సంబంధిత ధ్వని నిర్ధారణ పద్ధతిని హైదరాబాద్‌కు చెందిన ఒక స్టార్టప్ సంస్థ రూపొందించింది. 
 
రాష్ట్ర ప్రభుత్వం, రతన్ టాటా ఇన్నోవేషన్ హబ్ (ఆర్టీఐహెచ్) భాగస్వామ్యంతో చేపట్టిన మెడ్‌టె్క్ ఇన్నోవేషన్ ఛాలెంజ్ 2025లో భాగంగా, స్వాస అనే సంస్థ తన ఏఐ-ఆధారిత శ్వాస సంబంధిత స్క్రీనింగ్ ప్లాట్‌ఫారమ్‌ను ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని తూర్పు గోదావరి జిల్లాలో గల ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రాలలో (పీహెచ్‌సీఎస్) ప్రయోగాత్మక ప్రాతిపదికన అమలులోకి తెచ్చింది. 
 
తూర్పు గోదావరి జిల్లాలోని వివిధ గ్రామాల్లో, స్మార్ట్‌ఫోన్‌లను వినియోగిస్తున్న ఆరోగ్య కార్యకర్తలు సాధారణంగా వైద్య పరీక్షలకు పెద్దగా వెళ్లని ప్రజలలో క్షయ (టీబీ) శ్వాసకోశ సంబంధిత వ్యాధులను గుర్తించడంలో సహాయపడుతున్నారు. 
 
కేవలం సంప్రదాయ క్షేత్ర స్థాయి సర్వేలపైనే ఆధారపడకుండా, సహాయక నర్సు మంత్రులు (ఏఎన్ఎంలు) ఇప్పుడు గ్రామస్తులను ఒక మొబైల్ అప్లికేషన్‌లో దగ్గమని కోరుతున్నారు. స్వాస సంస్థ అభివృద్ధి చేసిన ఈ అప్లికేషన్, కృత్రిమ మేధస్సు (ఏఐ) సహాయంతో శ్వాసకోశ శబ్దాలను విశ్లేషించి, తదుపరి నిర్ధారణ పరీక్షలను సూచిస్తుంది. 
 
శ్వాసకోశ సంబంధిత పరీక్షలను ప్రతి ఒక్కరికీ అందుబాటులోకి తీసుకురావడమే మా లక్ష్యం. స్మార్ట్‌ఫోన్‌లో రికార్డు చేసిన ఒక సాధారణ దగ్గు ద్వారా, ఎటువంటి లక్షణాలు కనిపించని కేసులను కూడా ఎంత త్వరగా గుర్తించవచ్చో ఈ ప్రయోగాత్మక ప్రాజెక్టు నిరూపిస్తోందని సాల్సిట్ టెక్నాలజీస్ వ్యవస్థాపకుడు, సీటీఓ నారాయణ రావు తెలిపారు.

Revanth Reddy: రేవంత్ రెడ్డి పై ఒక యోధుని ప్రజాపాలన డాక్యుమెంటరీతెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారి మీద ఉన్న అభిమానంతో ఒక యోధుని ప్రజాపాలన అనే డాక్యుమెంటరీ చిత్రాన్ని తీసిన గిరి నల్ల. చిన్ననాటి నుంచి రేవంత్ రెడ్డి గారికి ప్రజలకు మంచి చేయాలని ఉన్న ఆలోచనను ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత ప్రజల సంక్షేమం కోసం చేసిన మంచి పనులను ఆదర్శంగా తీసుకుని ఒక యోధుని ప్రజాపాలన అనే డాక్యుమెంటరీ చిత్రాన్ని చిత్రీకరించారు. కాగా ఈ చిత్రానికి సంబంధించిన ప్రివ్యూ రిలీజ్ ఈవెంట్ ని ఘనంగా నిర్వహించారు.

Pawan Kalyan: ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్‌గా పురుష రాబోతోంది - పవన్ కళ్యాణ్బత్తుల సరస్వతి సమర్పణలో కళ్యాణ్ ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్ మీద బత్తుల కోటేశ్వరరావు 'పురుష:' సినిమాను నిర్మించారు. ఈ చిత్రంతో పవన్ కళ్యాణ్‌ బత్తుల హీరోగా పరిచయం కాబోతోన్నారు. ఈ మూవీకి వీరు వులవల దర్శకత్వం వహించారు. ఈ చిత్రంలో పవన్ కళ్యాణ్, సప్తగిరి, కసిరెడ్డి రాజకుమార్, రాయంచ కొక్కుర, విషిక, హాసిని సుధీర్‌ ముఖ్య పాత్రలను పోషించారు. ఇప్పటి వరకు రిలీజ్ చేసిన పోస్టర్లు, పాటలు, గ్లింప్స్, టీజర్ ఇలా అన్నీ కూడా ఆడియెన్స్‌లో ఇంట్రెస్ట్‌ను క్రియేట్ చేశాయి. తాజాగా మేకర్స్ ఈ సినిమా మే 22న రిలీజ్ కాబోతుందని ప్రకటిస్తూ ప్రెస్‌మీట్ నిర్వహించారు.

Rashmika Mandanna: విజయ్ దేవరకొండ పుట్టినరోజు వేడుక అద్భుతమైన రోజు అన్న రష్మికతన భర్త విజయ్ దేవరకొండతో కలిసి తాను ఎలా పుట్టినరోజు జరుపుకుందో అభిమానులకు చూపిస్తూ, రష్మిక మందన్న ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో వరుస ఫోటోలను పంచుకున్నారు. విజయ్ దేవరకొండకు పుట్టినరోజు వేడుకల సంగతులను సోషల్ మీడియాలో పంచుకుంటూ, అభిమానులకు పూర్తిస్థాయిలో కెమెరా రోల్ ఉన్న భార్య అనే అనుభూతిని కలిగించారు. ఆ పోస్ట్‌లో జిమ్‌లో చెమటలు పడుతూ తీసుకున్న సెల్ఫీలు, ఆత్మీయ కుటుంబ సమయం, కారులో హాయిగా గడిపిన క్షణాల వరకు అన్నీ ఉన్నాయి.

Sobhita Dhulipala: తెలుగు ప్రాతినిధ్యంపై విమర్శలకు శోభిత ధూళిపాళ, రాజా కుమారి స్పందనదుబాయ్‌కు చెందిన ఒక ఇన్‌ఫ్లుయెన్సర్, భావిత మండవ, శోభిత ధూళిపాళ, రాజా కుమారి వంటి తెలుగు మహిళలు అడ్డంకులను ఎలా అధిగమించారో వివరిస్తూ ఒక వీడియోను పోస్ట్ చేశారు. ఇటీవల, మెట్ గాలాలో తెలుగు మూలానికి చెందిన మోడల్ భావిత మండవకు జీన్స్ వేయించినందుకు చానెల్ విమర్శలను ఎదుర్కొంది. ప్రపంచ స్థాయిలో సరైన ప్రాతినిధ్యం గురించి చర్చ జరుగుతున్న నేపథ్యంలో, శ్రీలత అద్దేపల్లి అనే దుబాయ్ ఇన్‌ఫ్లుయెన్సర్, భావిత, శోభిత ధూళిపాళ మరియు రాజా కుమారి వంటి ఐకాన్‌లు తెలుగు మహిళల కోసం అడ్డంకులను ఎలా అధిగమించారో వివరిస్తూ ఒక సుదీర్ఘ వీడియోను రూపొందించారు. దీనికి ఆ నటి మరియు ర్యాపర్ స్పందించారు.

Mithali Raj : నారా భువనేశ్వరి తలపెట్టిన తలసేమియా రన్ కు మద్దతుగా క్రికెటర్ మిథాలి రాజ్, సీపీ సజ్జనార్‌తలసేమియా వ్యాధిపై అవగాహన పెంపొందించడంతో పాటు, వ్యాధిగ్రస్తులకు అండగా నిలవడానికి ఎన్టీఆర్ ట్రస్ట్ ఆధ్వర్యంలో హైదరాబాద్‌లోని జలవిహార్ వద్ద నిర్వహించిన 3K, 5K, 10K తలసేమియా రన్ విజయవంతంగా జరిగింది. యువత, ప్రజలు పెద్ద ఎత్తున ఈ రన్‌లో పాల్గొన్నారు. ఎన్టీఆర్ ట్రస్ట్ మేనేజింగ్ ట్రస్టీ శ్రీమతి నారా భువనేశ్వరి ఫ్లాగ్ ఆఫ్ చేసి రన్‌ను ప్రారంభించారు.

