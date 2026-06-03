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యూజర్ల ప్రైవసీ కోసం త్వరలో వాట్సాప్ కొత్త ఫీచర్
ప్రముఖ మెజేసింగ్ యాప్ వాట్సాప్ ఆండ్రాయిడ్ యూజర్ల కోసం సరికొత్త ప్రైవసీ ఫీచర్ను తీసుకునిరానుంది. వినియోగదారుల భద్రత కోసం స్కామ్ అలర్ట్ ఫీచర్ను పరీక్షిస్తోంది. తెలియని నంబర్ల నుంచి సందేశాలు వచ్చిన సమయాల్లో యూజర్లను అప్రమత్తం చేయడానికి ఇది ఉపయోగపడుతుందని వాట్సప్ గురించి అప్డేట్లు అందించే వాబీటా ఇన్ఫో తన బ్లాగ్ పోస్ట్లో పేర్కొంది.
ఆ పోస్ట్లో పేర్కొన్న అంశాన్ని పరిశీలిస్తే, వాట్సప్లో తెలియని నంబర్ల చాట్ ఓపెన్ చేయగానే ఇది స్కామ్ అయ్యుండొచ్చు అని అలర్ట్ వస్తుంది. అయితే, వాట్సప్ ఆ మెసేజ్లను చదవదు. మెటా సర్వర్లకు పంపదు. ఎండ్ టు ఎండ్ ఇన్క్రిప్షన్ కొనసాగుతుంది. ఏఐ సాయంతో ఈ ఫీచర్ స్కామ్ అలర్ట్లను పంపిస్తుంది. అయితే, ఆ నంబర్ బ్లాక్ చేయలా? లేదంటే చాట్ కొనసాగించాలా పూర్తిగా యూజర్ ఇష్టమని పేర్కొంది.
బ్లాక్, ట్రస్ట్ అనే ఆప్షన్లను మాత్రమే ఇస్తుంది. యూజర్ నచ్చిన ఆప్షన్ ఎంచుకోవచ్చు. తెలియని నంబర్ల చాట్ నుంచి యూజర్లు మరింత భద్రతగా వ్యవహరించేలా దీన్ని తీసుకొస్తోంది. అయితే, ఇంకా ఈ ఫీచర్ అభివృద్ధి దశలోనే ఉంది. త్వరలోనే యూజర్లందరికీ అందుబాటులోకి రానుంది. ప్రస్తుతం సైబర్ మోసాల బారి నుంచి రక్షణకు వాట్సప్ ప్రైవసీ సెట్టింగ్స్లో సైలెన్స్ అన్నోన్ కాలర్స్, బ్లాక్ అన్నోన్ అకౌంట్ మెసేజ్ ప్రైవసీ ఫీచర్లను అందిస్తోంది.
విశాఖపట్నం రోడ్డు ప్రమాదం.. డ్యాన్స్ మాస్టర్ పండు తీవ్రగాయాలు (video)
విశాఖపట్నం జిల్లా పరిధిలో బుధవారం తెల్లవారుజామున జరిగిన ఘోర రోడ్డు ప్రమాదంలో ప్రముఖ డ్యాన్స్ మాస్టర్, టీవీ సెలబ్రిటీ పండు తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. నిత్యం రద్దీగా ఉండే ఆనందపురం జాతీయ రహదారిపై జరిగిన ఈ దుర్ఘటన చోటుచేసుకుంది. డ్యాన్స్ షోలు, ఎంటర్టైన్మెంట్ టీవీ కార్యక్రమాల ద్వారా రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని బుల్లితెర ప్రేక్షకుల్లో మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకున్న పండు హఠాత్తుగా ప్రమాదానికి గురయ్యారన్న వార్త అభిమానులను, తోటి కళాకారులను తీవ్ర ఆందోళనకు గురిచేస్తోంది.
రోడ్డు ప్రమాదంలో 'ఢీ' జోడీ డ్యాన్స్ మాస్టర్ పండుకు గాయాలు
ప్రముఖ డ్యాన్స్ రియాలిటీ షో 'ఢీ' ఫేమ్ డ్యాన్స్ మాస్టర్ పండుకు రోడ్డు ప్రమాదం జరిగింది.ఈ ప్రమాదంలో ఆయన తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. విశాఖపట్టణం జిల్లా ఆనందపురం సమీపంలో ఈ ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. ఈ ఘటనలో మాస్టర్ కాళ్ళకు తీవ్ర గాయాలు కావడంతో ఆయనను వెంటనే చికిత్స నిమిత్తం స్థానిక ఆస్పత్రికి తరలించారు. సమాచారం అందుకున్న పోలీసుల సంఘటనా స్థలానికి చేరుకుని వివరాలు సేకరించారు. ఈ ఘటనపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టారు.
'పెద్ది' చిత్రం టిక్కెట్ ధరల పెంపు - జీవో జారీ చేసిన సర్కారు
మెగా పవర్ స్టార్ రాం చరణ్ హీరోగా నటించిన 'పెద్ది' చిత్రానికి తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఊరటనిచ్చింది. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో 'పెద్ది' చిత్రం సినిమా టిక్కెట్ ధరలను తాత్కాలికంగా పెంచుకునేందుకు అనుమతి ఇచ్చింది. ఈ మేరకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం జీవోను జారీ చేశారు. ఈ నిర్ణయంతో సినిమా విడుదలకు ముందు చిత్ర బృందానికి పెద్ద ప్రోత్సాహం లభించినట్లయింది. బుచ్చిబాబు సాన దర్శకత్వంలో వచ్చిన ఈ చిత్రంలో జాన్వీ కపూర్ హీరోయిన్.
చెర్రీతో సెల్ఫీ కోసం ఎగబడి జాన్వీ మీద పడ్డ అభిమాని, దూదిలా లేపేసిన చరణ్ బాడీగార్డ్, వీడియో
రామ్ చరణ్, జాన్వీ కపూర్ నటించి పెద్ది చిత్రం ప్రి-రిలీజ్ ఈవెంట్లు జరుగుతున్నాయి. ఇందులో భాగంగా విజయవాడలో జరిగిన ఈవెంట్లో మెగా అభిమాని పెద్దిలో చెర్రీ ఎలాగైతే జుట్టు పెంచుకుని పిలక వేసుకున్నాడో అచ్చం అలాగే జుట్టు ముడి వేసుకుని వచ్చాడు. ఈవెంట్ జరుగుతుండగా ఒక్కసారిగా రాంచరణ్ తో సెల్ఫీ కోసం అంటూ రివ్వుమంటూ చెర్రీ వైపుకి దూసుకువచ్చాడు. ఇది గమనించిన రామ్ చరణ్ బాడీ గార్డ్ కెవిన్ ఒక్క ఉదుటున అతడిని పట్టేసాడు. ఆ సమయంలో అక్కడ కూర్చున్న జాన్వీ కపూర్ పైన కాస్త వుంటే మీద పడిపోయేవాడే ఆ అభిమాని.
ఏదోరకంగా మెగాస్టార్ కుటుంబీకుల సినిమాలను ఆపాలని కక్ష కట్టారు, అందుకే తెలంగాణలో గొడవ
మెగాస్టార్ చిరంజీవి, ఆయన కుటుంబీకులు నటించిన సినిమాలకు రిలీజ్ సమయంలో ఏదోరకంగా అడ్డంకులు సృష్టించి ఆపాలని దిల్ రాజు, శిరీష్లు ప్రయత్నిస్తున్నారని, 'మన శంకర వరప్రసాద్' రిలీజ్ సమయంలో కూడా విశాఖపట్నం ఏరియాలో ఆ సినిమాను ఆపాలని వారు కుట్రలు పన్నారని సీనియర్ నిర్మాత, డిస్ట్రిబ్యూటర్, ఎగ్జిబిటర్ నట్టి కుమార్ ఆరోపించారు. మంగళవారం విశాఖపట్నం ప్రెస్ క్లబ్లో ఏర్పాటు చేసిన ప్రెస్ మీట్లో నట్టి కుమార్ మాట్లాడుతూ, విశాఖపట్నంకు చెందిన గాయత్రీ దేవి ఫిలిమ్స్ డిస్ట్రిబ్యూటర్ బత్తుల సత్యనారాయణ(వైజాగ్ సతీష్)ను అడ్డం పెట్టుకుని, దిల్ రాజు, శిరీష్లు ఆ మధ్య చిరంజీవి చిత్రాన్ని ఆపాలనుకున్నారు.