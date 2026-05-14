Written By సెల్వి
Last Updated : Thursday, 14 May 2026 (12:18 IST)

ఉత్తరప్రదేశ్‌లో మెరుపులు, బలమైన గాలులు.. గాలిలో ఎగిరిన వ్యక్తి.. 89 మంది మృతి (video)

BY: సెల్వి
Publish: Thu, 14 May 2026 (12:13 IST) Updated: Thu, 14 May 2026 (12:18 IST)
ఉత్తరప్రదేశ్‌లో బుధవారం మెరుపులు, బలమైన గాలులతో కూడిన ఉరుములతో కూడిన భారీ తుఫానులు విరుచుకుపడటంతో, పలు జిల్లాల్లో తీవ్ర విధ్వంసం జరిగి కనీసం 89 మంది మరణించినట్లు అధికారులు తెలిపారు.  అత్యంత తీవ్రంగా ప్రభావితమైన జిల్లాలలో ప్రయాగ్‌రాజ్‌లో 21 మంది, సంత్ రవిదాస్ నగర్‌లో 14 మంది, ఫతేపూర్‌లో 11 మంది, మరియు మీర్జాపూర్‌లో 10 మంది మరణించారు. 
 
ఉన్నావ్, బదౌన్, బరేలీ, ప్రతాప్‌గఢ్‌తో సహా పలు ఇతర జిల్లాల్లో కూడా తుఫానుల కారణంగా చెట్లు కూలిపోవడం, ఇళ్లు దెబ్బతినడం, గోడలు కూలిపోవడంతో ప్రాణనష్టం నమోదైంది. ఉత్తరప్రదేశ్ అధికారులు వెల్లడించిన వివరాల ప్రకారం... తుఫాను సంబంధిత సంఘటనలలో 53 మంది గాయపడగా, ఈ విపరీత వాతావరణ ఘటనలో 114 జంతువులు కూడా మరణించాయి. పలు జిల్లాల్లో ఇళ్లకు, ఆస్తులకు నష్టం వాటిల్లినట్లు నివేదికలు వచ్చాయి.
 
బుధవారం ఉదయం 8 గంటల నుంచి రాత్రి 11.30 గంటల మధ్య రాష్ట్రంలో సంభవించిన తీవ్రమైన ధూళి తుఫానులు, భారీ వర్షాల సమయంలో గోడలు కూలిపోవడం, చెట్లు పడిపోవడం, పిడుగుపాటు కారణంగా చాలా మరణాలు సంభవించాయి. వాతావరణ పరిస్థితుల నేపథ్యంలో ఉత్తర భారతదేశంలోని కొన్ని ప్రాంతాలలో ఉరుములు, మెరుపుల గురించి భారత వాతావరణ శాఖ హెచ్చరికలు జారీ చేసింది.
 
స్థానిక యంత్రాంగాలు నష్టాలను అంచనా వేస్తూ, ప్రభావిత కుటుంబాలకు సహాయం అందిస్తున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో యూపీ తుఫాను తీవ్రతకు సంబంధించిన వీడియో నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది. తుఫాను ధాటి ఓ వ్యక్తి గాలిలో ఎగిరాడు. 
 
ఉత్తరప్రదేశ్‌లోని బరేలీ నన్హే మియాన్ అనే వ్యక్తి ఓ పెళ్లి వేదిక వద్ద నిలబడి రేకుల షెడ్డును పట్టుకుని ఉండగా, బలమైన గాలులకు ఎగిరినట్లు వీడియోలో రికార్డ్ అయ్యింది. ఆ రేకుల షెడ్డుతో పాటు కొంతసేపు గాలిలో ఎగిరి, దూరంగా పొలాల్లో పడిపోయినట్లు గుర్తించారు అధికారులు. ఈ ప్రమాదంలో అతని చేతులు, కాళ్లకు తీవ్ర గాయాలైనట్లు సమాచారం.
తెలుగు ఫిల్మ్ ప్రొడ్యూసర్ కౌన్సిల్ సంయుక్త కార్యదర్శిగా పనిచేస్తున్న నట్టి కుమార్ సంయుక్త కార్యదర్శి పదవికి రాజీనామా చేశారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ, కౌన్సిల్ ప్రస్తుత పనితీరు పట్ల తీవ్ర నిరాశ, ఆందోళనతో నేను ఈ నిర్ణయం తీసుకుంటున్నాను. నిర్మాతలుగా, ఎగ్జిబిటర్లుగా మనం పర్సెంటేజ్ విధానాన్ని సరిగ్గా నిర్వహించడంలో విఫలమయ్యాము. కార్యవర్గ సభ్యులతో సరైన సమాచారం పంచుకోకుండానే ముఖ్యమైన నిర్ణయాలు తీసుకోవడం, గిల్డ్ కార్యకలాపాలు నడపడం జరుగుతోంది.

ఎగ్జిబిటర్లకు మాత్రమే కాదు.. డిస్ట్రిబ్యూటర్లకు, నిర్మాతలకు కూడా సమస్యలు ఉన్నాయని తెలుగు సినీ నిర్మాతలు అన్నారు. తాము ఇబ్బందుల్లో ఉన్నామని, పర్సెంటేజ్ విధానాన్ని అమలు చేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ ఎగ్జిబిటర్లు ఇటీవల ప్రెస్ మీట్ నిర్వహించిన సంగతి తెలిసిందే. ఈ అంశంపై బుధవారం సాయంత్రం తెలుగు నిర్మాతలు ప్రెస్ మీట్ నిర్వహించారు. ఈ ప్రెస్ మీట్ లో నిర్మాతలు యలమంచిలి రవిశంకర్, సూర్యదేవర నాగవంశీ, సాహు గారపాటి, సుధాకర్ చెరుకూరి, వెంకట సతీష్ కిలారు తదితరులు పాల్గొన్నారు.

రుత్విక్‌ను హీరోగా పరిచయం చేస్తూ వృందావన్ క్రియేషన్స్ బ్యానర్‌పై నిర్మాత కె. నిహారిక దాసరి చిత్రం 'రాజా ది రాజా'. యువత తమ కలల కోసం పరుగులు తీయడం, తల్లిదండ్రులు తమ ఆశయాలను పిల్లలపై రుద్దడం వంటి నేటి తరానికి కనెక్ట్ ఎలిమెంట్స్, అందమైన ప్రేమకథతో మేళవిస్తూ ఈ చిత్రం తెరకెక్కుతోంది.

'శ్రీనివాస మంగాపురం' సినిమాతో తెలుగు ప్రేక్షకులకు హీరోగా పరిచయమౌతున్న జయకృష్ణ ఘట్టమనేని తన స్టన్నింగ్ లుక్స్, ఆకట్టుకునే బేస్ వాయిస్‌తో మంచి ఇంప్రెషన్ క్రియేట్ చేశారు. సూపర్ స్టార్ కృష్ణ మనవడిగా, మహేష్ బాబు అన్న కొడుకుగా భారీ అంచనాల మధ్య ఇండస్ట్రీలోకి అడుగుపెడుతున్న ఆయన ఆ అంచనాలకు తగ్గట్టుగానే తన ప్రామిస్‌ను నిలబెట్టుకుంటున్నారు.

విజయ్ దేవరకొండ, రశ్మిక కలిసి నటిస్తున్న యాడ్స్ ఇన్ స్టాగ్రామ్ లైక్స్ లో గ్లోబల్ రికార్డ్స్ క్రియేట్ చేస్తున్నాయి. ఈ జంటకు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న ఆదరణను ఈ లైక్స్ తెలియజేస్తున్నాయి. విరోష్ జోడి ఇటీవల కలిసి చేసిన ఎయిర్ బీఎన్ బీ కపుల్ యాడ్ కు ఇన్ స్టాగ్రామ్ లో 9.1 మిలియన్ పైగా లైక్స్ వచ్చాయి. ఈ లైక్స్ ఇంకా పెరుగుతున్నాయి. ఇన్ స్టాగ్రామ్ లో ఒక యాడ్ కు వరల్డ్ వైడ్ గా వచ్చిన సెకండ్ హయ్యెస్ట్ లైక్స్ ఇవే కావడం గమనార్హం.