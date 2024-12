Allu Arjun 'పుష్ప' హీరో అల్లు అర్జున్ మంగళవారం ఉదయం 11 గంటలకు హైదరాబాద్ చిక్కపడపల్లి పోలీస్ స్టేషన్‌లో హాజరుకానున్నారు. ఈ ఠాణా పోలీసులు ఇచ్చిన నోటీసులతో ఆయన తన న్యాయవాదులతో కలిసి స్టేషన్‌కు రానున్నారు. ఈ నెల 4వ తేదీ అర్థరాత్రి ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్డు సంధ్య థియేటర్ వద్ద జరిగిన తొక్కిసలాట ఘటనపై అల్లు అర్జున్ వద్ద పోలీసులు విచారించనున్నారు. "పుష్ప-2" చిత్రం ప్రీమియర్ షో ప్రదర్శన సందర్భంగా ఈ థియేటర్ వద్ద జరిగిన తొక్కిసలాటలో ఓ మహిళ ప్రాణాలు కోల్పోగా, ఆమె కుమారుడు శ్రీతేజ్ తీవ్ర అనారోగ్యంతో ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందుతున్నాడు.

