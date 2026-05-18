కారు డోరును తీస్తున్నారా? జాగ్రత్త.. లేకుంటే ఇలాంటివి తప్పవు.. (video)
రోడ్డుపైకి వస్తే చాలా జాగ్రత్తగా వ్యవహరించకపోతే వ్యవహారం చెడుతుంది. రోడ్డుపై జాగ్రత్తగా బండిని నడపడం డ్రైవ్ చేస్తున్న వారి బాధ్యత. అలాగే ఆ వాహనాల్లో ప్రయాణించే వారు కూడా అప్రమత్తంగా వుండాలనేందుకు ఈ ఘటనే నిదర్శనం. ముఖ్యంగా కారు డోర్ తీసే విషయంలో ఎంత జాగ్రత్తగా ఉండాలని తెలిపే ఘటన మహబూబ్నగర్లో చోటుచేసుకుంది.
Car Door
ఈ ఘటనకు సంబంధించిన వీడియో నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది. ఈ వీడియోలో ఓ వ్యక్తి కారును రోడ్డు పక్కన ఆపారు. డోర్ను సడన్గా కారులో వున్న మహిళ తీయడంతో స్కూటీపై వెళ్తున్న మహిళకు తగిలింది.
దీంతో ఆమె కిందపడగా తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. ఆమెను స్థానికులు ఆస్పత్రిలో చేర్చగా ఆమె చికిత్స పొందుతూ ఆమె మృతి చెందారు. మృతురాలిని గవర్నమెంట్ ఆస్పత్రిలో స్టాఫ్ నర్సుగా పనిచేస్తున్న ప్రిస్సిల్లా(45)గా గుర్తించారు. ఈ ఘటనకు సంబంధించిన దృశ్యాలు సీసీటీవీ కెమెరాలో రికార్డయ్యాయి.
TG: కారు డోర్ తీసే విషయంలో ఎంత జాగ్రత్తగా ఉండాలో తెలిపే ఘటన ఇది. మహబూబ్నగర్లో ఓ వ్యక్తి కారును రోడ్డు పక్కన ఆపారు. డోర్ను సడన్గా తీయడంతో స్కూటీపై వెళ్తున్న మహిళకు తగిలింది. దీంతో ఆమె కిందపడగా తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందుతూ ఆమె మృతి చెందారు. మృతురాలిని… pic.twitter.com/xU8VhdRbN6— ChotaNews App (@ChotaNewsApp) May 18, 2026
