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Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Monday, 31 August 2026 (12:38 IST)

ప్రేమ విఫలం.. ఆత్మహత్యకు పాల్పడిన కానిస్టేబుల్.. ఎక్కడ?

Lovers
Written By: సెల్వి
Updated: Mon, 31 Aug 2026 (12:38 IST)
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ప్రేమ విఫలం కావడంతో ఓ కానిస్టేబుల్ ఆత్మహత్యకు పాల్పడిన ఘటన హైదరాబాదులో చోటుచేసుకుంది. హైదరాబాద్‌లోని అంబర్‌పేట్, తిరుమల నగర్‌లో నివసిస్తున్న 25 ఏళ్ల ఆర్మ్‌డ్ రిజర్వ్ (ఏఆర్) కానిస్టేబుల్ ఒకరు ఆదివారం ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డారు. మృతుడిని నిబాష్‌గా గుర్తించారు. 
 
సమాచారం ప్రకారం, ఈ తీవ్ర నిర్ణయం తీసుకునే ముందు నిబాష్ తన స్నేహితులకు వాట్సాప్ సందేశం ద్వారా ఆ విషయాన్ని తెలియజేశాడు. అతని స్నేహితులు పోలీసులకు సమాచారం అందించగా, వారు ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని వివరాలు సేకరించారు. 
 
మృతుడి కుటుంబ సభ్యులు ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. ప్రేమ వ్యవహారంలో విఫలం కావడం వల్లే అతను ఈ అఘాయిత్యానికి పాల్పడి ఉండవచ్చని ప్రాథమిక విచారణలో తేలింది. దీనిపై తదుపరి విచారణ కొనసాగుతోంది.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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