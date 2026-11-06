హైదరాబాదును నిరాశపరిచిన రుతుపవనాలు.. 34శాతం వర్షం లోటు.. కారణం ఏంటంటే?
ఈ రుతుపవన కాలంలో ప్రకృతి హైదరాబాద్ వాసులను ఉత్కంఠకు గురిచేసింది. అనేక సందర్భాల్లో, నల్లని మేఘాలు నగరాన్ని కమ్మేయడంతో, భారత వాతావరణ శాఖ హైదరాబాద్ కేంద్రం భారీ వర్ష సూచనలను జారీ చేసింది. అయితే, ఆ మేఘాలు కురిపించాల్సిన భారీ వర్షాలు కురవలేదు. బదులుగా, అవి గాలిలో కలిసిపోవడం లేదా కొన్ని చోట్ల చిరుజల్లులు మాత్రమే కురిపించడంతో సరిపెట్టాయి.
హైదరాబాద్ ప్రజలకు ఈ రుతుపవన కాలం ఒక రకమైన ఆందోళనకరమైన అనుభవంగా మిగిలిపోయింది. బంగాళాఖాతంలో అల్పపీడనాలు ఏర్పడినప్పుడు, ఐఎండీ పలుమార్లు భారీ నుండి అతి భారీ వర్ష సూచనలను జారీ చేసింది. దీనితో మున్సిపల్ అధికారులు, అత్యవసర స్పందన బృందాలు, పోలీసు, ట్రాఫిక్ విభాగాలు అప్రమత్తమయ్యాయి.
ఐటీ కంపెనీలకు పని వేళల్లో మార్పులు చేసుకోవాలని కూడా సూచనలు జారీ చేశారు. కానీ, చివరకు ఏమీ జరగలేదు.
జూన్ నుండి సెప్టెంబర్ వరకు సాగిన ఈ రుతుపవన కాలంలో, హైదరాబాద్ ప్రధాన ప్రాంతంలో కేవలం 2 నుండి 3 సార్లు మాత్రమే భారీ వర్షాలు కురిశాయి.
గత కొన్ని ఏళ్లుగా కొనసాగుతూ వచ్చిన వర్షపాత ధోరణికి ఈ పొడి వాతావరణం అడ్డుకట్ట వేసింది. ఫలితంగా, ఈ ప్రాంతంలో 34 శాతం వర్షపాత లోటు ఏర్పడింది. తెలంగాణ రాష్ట్ర అభివృద్ధి ప్రణాళికా సంఘం గణాంకాల ప్రకారం, హైదరాబాద్లో సాధారణంగా కురవాల్సిన 745.1 మి.మీ (74.5 సెం.మీ) వర్షపాతానికి బదులుగా, కేవలం 488.3 మి.మీ (48.8 సెం.మీ) వర్షపాతం మాత్రమే నమోదైంది.
ఈ వర్షాభావ పరిస్థితి కేవలం నగరానికే పరిమితం కాలేదు. చుట్టుపక్కల జిల్లాలను కూడా తీవ్రంగా ప్రభావితం చేసింది. హైదరాబాద్లో 34 శాతం లోటు ఉండగా, పొరుగు జిల్లాల పరిస్థితి మరింత దారుణంగా ఉంది. మేడ్చల్-మల్కాజ్గిరిలో 39 శాతం, వికారాబాద్లో 32 శాతం, యాదాద్రి భువనగిరిలో 30 శాతం, రంగారెడ్డిలో 28 శాతం మరియు సంగారెడ్డిలో 25 శాతం వర్షపాత లోటు నమోదైంది.
ఈ ఏడాది రుతుపవనాల బలహీనతకు ఎల్ నినోతో సహా అనేక కారణాలు ఉన్నాయి. దీనివల్ల రుతుపవనాల ఉధృతి ఎక్కువగా ఉండే నెలల్లో అధిక ఉష్ణోగ్రతలు కూడా నమోదయ్యాయి. వర్షాల పరంగా ఈ ఏడాది చాలా కష్టంగా గడిచింది," అని హైదరాబాద్ ఐఎండికి చెందిన ఒక సీనియర్ డ్యూటీ అధికారి తెలిపారు.