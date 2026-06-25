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షాపుల్లో అమ్మే ఊరగాయలను లొట్టలేసుకుని తింటున్నారా?
షాపుల్లో అమ్మే ఊరగాయలను లొట్టలేసుకుని తింటున్నారా? అయితే ఈ వార్త చదివితే.. ఇంట్లోనే ఊరగాయలు తయారు చేసి కమ్మగా తింటారు. అవును నిజమే.. వరంగల్లోని కాశీబుగ్గ, సాయి వీధిలో అత్యంత అపరిశుభ్రమైన పరిస్థితుల్లో నడుస్తున్న అక్రమ ఊరగాయ తయారీ కేంద్రంపై టాస్క్ ఫోర్స్ పోలీసులు దాడి చేశారు.
pickles
తనిఖీల సమయంలో, కల్తీ ఊరగాయల తయారీకి ముడి సరుకులుగా పాడైపోయిన టమోటాలు, మామిడికాయలు, నిమ్మకాయలు, ఉసిరికాయలు, అల్లం-వెల్లుల్లి పేస్ట్ను ఉపయోగిస్తున్నట్లు అధికారులు గుర్తించారు. తయారైన ఊరగాయలను చిన్న ప్యాకెట్లుగా ప్యాక్ చేసి స్థానిక దుకాణాలకు సరఫరా చేస్తున్నారు.
ఈ ఘటనకు సంబంధించి అరికెళ్ల శ్రీనివాస్ (51) అనే వ్యక్తిని పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. ఆ కేంద్రం నుండి సుమారు రూ.2.25 లక్షల విలువైన కల్తీ సరుకును స్వాధీనం చేసుకున్నారు. తదుపరి చర్యల నిమిత్తం నిందితుడిని ఇంతేజార్గంజ్ పోలీస్ స్టేషన్కు అప్పగించారు.
పెద్దలను ఎదిరించి ప్రియుడిని పెళ్లాడిని జబర్దస్త్ ఫైమా
బుల్లితెర ప్రముఖ హాస్య నటి ఫైమా ఎట్టకేలకు ఓ ఇంటివారయ్యారు. తన ప్రియుడు ప్రవీణ్ నాయక్ను ఆమె పెద్దలను ఎదిరించి వివాహం చేసుకున్నారు. హైదరాబాద్ నగరంలో తన స్నేహితుల సమక్షంలో ఆమె రిజిస్టర్ వివాహం చేసుకున్నారు. దీంతో తమ తొమ్మిదేళ్ల ప్రేమకు ఆమె ఫుల్స్టాఫ్ పెట్టారు. ఈ దంపతుల పెళ్లికి సంబంధించిన వీడియో ఒకటి ఇపుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది.
ఇండస్ట్రీలో చీకటి కోణాలు అనేకం.. మగాడు టచ్ చేయగానే ఆడపిల్లకి అర్థమైపోతుంది : సింగర్ సునీత
చిత్రపరిశ్రమలోని చీకటి కోణాలపై ప్రముఖ సింగర్ సునీత సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. చేతులు వేయడం, చనువు తీసుకోవడం వంటివి ఇండస్ట్రీలోని ప్రతి దశలో ఉన్నాయని ఆమె పేర్కొన్నారు. పైగా, పవర్ ఉన్నవాళ్లు అవతలి వాళ్లను వాడుకోవాలని చూస్తారని వెల్లడించారు. కానీ, అవకాశాల కోసం, ఇండస్ట్రీలో రాణించాలన్న ఏకైక లక్ష్యంతో వాటిని భరిస్తూనే ఉంటారని పేర్కొన్నారు.
Balakrishna: చంద్రబాబు, పవన్ కళ్యాణ్ మద్దతుతో అమరావతిలో చిత్ర పరిశ్రమకు కట్టుబడి ఉన్నాం
నందమూరి బాలకృష్ణ, దర్శకుడు కొరటాల శివ కలయికలో రాబోతున్న చిత్రంపై ప్రకటన వచ్చినప్పటి నుంచే భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి. SLV సినిమాస్, యువసుధ ఆర్ట్స్ బ్యానర్లపై నిర్మాతలు సుధాకర్ చెరుకూరి, సుధాకర్ మిక్కిలినేని సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రం, అమరావతిలో జరిగిన పూజా కార్యక్రమంతో ఈ రోజు ఘనంగా ప్రారంభమైంది.
Sukumar: ఇడుపు కాయితం తెలంగాణ నేపథ్యమైనా గ్లోబల్ స్థాయి సినిమా.: ప్రియదర్శి
ఇడుపు కాయితం సినిమా టైటిల్ లోనే కాగితాలు చిరిగిపోతున్నాయి. రేపు థియేటర్స్ లో టికెట్స్ చిరగాలని కోరుకుంటున్నా నటుడు బిత్తిరి సత్తి అన్నారు. అన్నపూర్ణ స్టూడియో ఆవరణలో జరిగిన చిత్ర ప్రారంభోత్సవంలో పాల్గొని ప్రారంభోత్సవం చూస్తుంటే ఒక పండుగ వాతావరణం కనిపిస్తోంది. ఇవివి సినిమా తరహా గుర్తుకువస్తుంది. ఇందులో సావిత్రి, సుజాత,స అభయ్, మైమ్ గోపి..ఇలా మా అందరినీ ఈ సినిమాలోకి తీసుకొచ్చారు డైరెక్టర్ వంశీరెడ్డి అని తెలిపారు.