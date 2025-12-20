Kaleswaram Case: కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు కేసులో కీలక పరిణామాలు, ఎల్అండ్టీపై చర్యలు
కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు కేసులో కీలక పరిణామాలు చోటు చేసుకున్నాయి. మేడిగడ్డ బ్యారేజీని నిర్మించిన ఎల్ అండ్ టిపై చర్య తీసుకోవాలని తెలంగాణ న్యాయ శాఖ సూచించింది. మేడిగడ్డలో ఎల్ అండ్ టి మరమ్మతులు చేపట్టడానికి నిరాకరిస్తే క్రిమినల్ చర్యలు తీసుకోవాలని న్యాయ శాఖ పేర్కొంది. కంపెనీ తన సొంత నిధులను ఉపయోగించి మరమ్మతులు చేయకపోతే కేసులు నమోదు చేయాలని కూడా పేర్కొంది.
ఎల్ అండ్ టి, అన్నారం బ్యారేజీని నిర్మించిన ఎఎఫ్కాన్స్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ లిమిటెడ్, సుందిళ్ల ప్రాజెక్టును నిర్మించిన నవయుగ కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలకు విజిలెన్స్ నోటీసులు జారీ చేయబడ్డాయి. బ్యారేజీల వద్ద నివేదించబడిన నిర్మాణ సమస్యలకు సంబంధించి స్పందనలు కోరుతూ ఈ నోటీసులు జారీ చేయబడ్డాయి.
చట్టపరమైన అభిప్రాయం ఆధారంగా, కంపెనీలు నోటీసులకు స్పందించకపోతే క్రిమినల్ కేసులతో ముందుకు సాగాలని తెలంగాణ ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. ప్రాజెక్టులో జవాబుదారీతనం నిర్ధారించడానికి అధికారులు దీనిని అవసరమైన చర్యగా భావిస్తున్నారు. కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు కేసులో ఇది ఒక ముఖ్యమైన క్షణం.
ప్రాజెక్టుకు సంబంధించిన అవినీతి ఆరోపణలను విచారించడానికి తెలంగాణ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం గతంలో ఏకసభ్య కమిషన్ను నియమించింది. కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు నాణ్యత లోపానికి మాజీ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ మాత్రమే బాధ్యత వహించాలని కమిషన్ నివేదించింది. మాజీ మంత్రి హరీష్ రావు, ఇతరులను ప్రశ్నించగా, వారిపై ఎటువంటి చర్యలు తీసుకోలేదు. ఇంతలో, కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు మరమ్మతులు చేపట్టాలని కోర్టు తెలంగాణ ప్రభుత్వాన్ని ఆదేశించింది.
దెబ్బతిన్న బ్యారేజీ మరింత క్షీణించకుండా కాపాడాలని కోరుతూ దాఖలైన ప్రజా ప్రయోజన వ్యాజ్యం తర్వాత ఈ ఆదేశాలు జారీ అయ్యాయి. తాజా పరిణామాలతో, కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు మరోసారి చర్చనీయాంశమైంది. నాణ్యత లోపానికి కారణమైన కంపెనీలే మరమ్మతు ఖర్చులు భరించాలని రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వం నిశ్చయించుకుందని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు