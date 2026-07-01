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Written By సెల్వి
Last Updated : Wednesday, 1 July 2026 (12:20 IST)

పెళ్లి చేసుకుంటానని మైనర్ బాలికపై అత్యాచారం.. ఎక్కడ?

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BY: సెల్వి
Publish: Wed, 1 Jul 2026 (12:19 IST) Updated: Wed, 1 Jul 2026 (12:20 IST)
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మహిళలపై అకృత్యాలు వయోబేధం లేకుండా జరుగుతున్నాయి. తాజాగా ప్రేమ పేరుతో ఓ మైనర్ మోసపోయింది. పెళ్లి చేసుకుంటానని నమ్మించి ఓ వ్యక్తి మైనర్ బాలికపై అత్యాచారానికి పాల్పడ్డాడు. ఈ ఘటన కరీంనగర్ జిల్లాలో చోటుచేసుకుంది. 
 
వివరాల్లోకి వెళితే.. మానకొండూరు మండలం జగ్గయ్యపల్లికి చెందిన ఆటో డ్రైవర్ గనుకుంట్ల మురళీ కృష్ణ, కాలేజీకి వెళ్తున్న మైనర్ బాలికతో పరిచయం పెంచుకున్నాడు. ఆ పరిచయం కాస్త ప్రేమగా మారింది. దీంతో ఆ మైనర్ బాలిక అతనిని నమ్మింది. ఆపై  పెళ్లి చేసుకుంటానని మాయమాటలు చెప్పి లోబరుచుకున్నాడు. 
 
జూన్ 29న టీసీ కోసం వెళ్తున్న బాలికను బలవంతంగా తీసుకెళ్లి పెద్దపల్లి జిల్లా నిరుకుల్లా గ్రామంలోని ఆలయం వద్ద అత్యాచారానికి పాల్పడ్డాడు. ఈ ఘటనపై బాధితురాలు కుటుంబ సభ్యుల ఫిర్యాదు మేరకు పోలీసులు పోక్సో కేసు నమోదు చేసుకొని దర్యాప్తు చేపట్టారు.
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సెల్వి

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