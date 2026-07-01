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పెళ్లి చేసుకుంటానని మైనర్ బాలికపై అత్యాచారం.. ఎక్కడ?
మహిళలపై అకృత్యాలు వయోబేధం లేకుండా జరుగుతున్నాయి. తాజాగా ప్రేమ పేరుతో ఓ మైనర్ మోసపోయింది. పెళ్లి చేసుకుంటానని నమ్మించి ఓ వ్యక్తి మైనర్ బాలికపై అత్యాచారానికి పాల్పడ్డాడు. ఈ ఘటన కరీంనగర్ జిల్లాలో చోటుచేసుకుంది.
వివరాల్లోకి వెళితే.. మానకొండూరు మండలం జగ్గయ్యపల్లికి చెందిన ఆటో డ్రైవర్ గనుకుంట్ల మురళీ కృష్ణ, కాలేజీకి వెళ్తున్న మైనర్ బాలికతో పరిచయం పెంచుకున్నాడు. ఆ పరిచయం కాస్త ప్రేమగా మారింది. దీంతో ఆ మైనర్ బాలిక అతనిని నమ్మింది. ఆపై పెళ్లి చేసుకుంటానని మాయమాటలు చెప్పి లోబరుచుకున్నాడు.
జూన్ 29న టీసీ కోసం వెళ్తున్న బాలికను బలవంతంగా తీసుకెళ్లి పెద్దపల్లి జిల్లా నిరుకుల్లా గ్రామంలోని ఆలయం వద్ద అత్యాచారానికి పాల్పడ్డాడు. ఈ ఘటనపై బాధితురాలు కుటుంబ సభ్యుల ఫిర్యాదు మేరకు పోలీసులు పోక్సో కేసు నమోదు చేసుకొని దర్యాప్తు చేపట్టారు.
NTR: కార్తికేయ పౌరాణిక ఇతిహాసం కథతో ఎన్టీఆర్, త్రివిక్రమ్ చిత్రం
2018లో విజయవంతమైన 'అరవింద సమేత వీర రాఘవ' చిత్రం తర్వాత ఎన్టీఆర్, దర్శకుడు త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ తదుపరి చిత్రం జూన్ 29న ప్రకటించారు. హారిక & హాసిన్ క్రియేషన్స్, ఎన్టీఆర్ ఆర్ట్స్ నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రం కథ గురించి ఎన్.టి.ఆర్. ఇటీవలే సోషల్ మీడియాలో తెలియజేశారు. శివుని కుమారుడు.పార్వతి గర్వం. శాశ్వత సేనాపతి.మరియు మరొక్కసారి త్రివిక్రమ్తో.అంటూ పోస్ట్ పెట్టారు.
నా సిక్స్ ప్యాక్ ఇది.. మళ్లీ కలుద్దాం.. సమంత బేబీ బంప్ ఫోటో వైరల్
నటి సమంత రూత్ ప్రభు త్వరలో తల్లి కాబోతున్నారు. సమంత, ఆమె భర్త, దర్శకుడు రాజ్ నిడిమోరు తమ తొలి సంగతానం కోసం వేయి కనులతో ఎదురుచూస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో సోమవారం నాడు, తన బేబీ బంప్కు సంబంధించిన ఒక అందమైన ఫోటోను పంచుకోవడం ద్వారా ఆమె అభిమానులను సంతోషపెట్టారు. ఆ పోస్ట్కు కాస్త హాస్యాన్ని జోడిస్తూ సమంత ఇలా రాశారు. తన సిక్స్ ప్యాక్ ఇదని.. స్మాల్ బ్రేక్ తర్వాత మళ్లీ కలుద్దామని చెప్పుకొచ్చారు.
EVV satyanarayana: అల్లరి నరేష్ నటించిన ఆరుగురు పతివ్రతలు రీ-రిలీజ్ కాబోతోంది
అల్లరి నరేష్ నటించిన ఆరుగురు పతివ్రతలు మూవీని మళ్ళీ రిలీజ్ చేయనున్నారు. జూన్ 30వ తేదీన అల్లరి నరేష్ పుట్టినరోజు సందర్భంగా త్వరలో విడుదల చేయనున్నట్లు ప్రకటన వెలువడింది. ఇ.వి.వి. సత్యనారాయణ దర్శకత్వం వహించిన చిత్రమిది. రెండు దశాబ్దాల క్రితం తెలుగు సినీ ఇండస్ట్రీలో ఒక ఊపు ఊపిన బోల్డ్ అండ్ రియలిస్టిక్ కామెడీ డ్రామా ఈ చిత్రం.
తమిళనాట మరో జయమ్మగా త్రిష.. లారెన్స్ అలా చెప్పడంతో త్రిషకు డిప్యూటీ సీఎం పోస్ట్?
సినీనటి త్రిష రాజకీయాల్లో చక్రం తిప్పనుంది. తమిళనాట మరో జయలలితగా ఆమె మారనుందని ఇప్పటికే ప్రచారం సాగుతోంది. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ఆమె రాజకీయ ప్రయాణానికి సంబంధించిన అడ్డంకులు తొలగుతూ వస్తున్నాయి. తమిళనాడు రాజకీయాల్లో హీరో విజయ్ సీఎం అయ్యాక అనూహ్య మార్పులు చోటుచేసుకుంటున్న తరుణంలో.. సీఎం విజయ్ పెరంబూరు, తిరుచ్చి స్థానాల్లో గెలిచారు. రాజ్యాంగ నిబంధనల ప్రకారం ఒక స్థానానికి రాజీనామా చేయాలి. విజయ్ తిరుచ్చి స్థానాన్ని వదులుకోవడానికి సిద్ధపడగా, రాఘవ లారెన్స్ రాజకీయాల్లోకి వస్తున్నారని, టీవీకే విజయ్ పార్టీలో చేరి తిరుచ్చి నుంచి పోటీ చేస్తారని అందరూ అనుకున్నారు.