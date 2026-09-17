TG Assembly: బీఆర్ఎస్ పాలనలో ఎన్టీఆర్కు భూమి కేటాయింపులు జరిగాయ్
జూనియర్ ఎన్టీఆర్ తనను తాను తెలుగు రాజకీయాలకు దూరంగా ఉంచుకుంటున్నట్లు కనిపిస్తున్నప్పటికీ, ఇక్కడి అనేక కీలక చర్చలు, సంభాషణలలో ఆయన తరచుగా కేంద్ర బిందువుగా నిలుస్తుంటారు.
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గత బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వ హయాంలో ఎన్టీఆర్కు కేటాయించిన భూమి పత్రాల గురించి తెలంగాణ అసెంబ్లీలో విస్తృత చర్చ జరిగింది. గత బీఆర్ఎస్ పాలనలో ఎన్టీఆర్కు భూమి కేటాయింపులు జరిగాయని జూబ్లీహిల్స్ ఎమ్మెల్యే నవీన్ యాదవ్ తెలంగాణ అసెంబ్లీలో ఆసక్తికరమైన, ఊహించని ప్రకటన చేశారు.
బీఆర్ఎస్ అనేక నకిలీ, కల్పిత భూమి పత్రాలను సృష్టించి, జూనియర్ ఎన్టీఆర్తో సహా పలువురు వ్యక్తులకు 150 ఎకరాలకు పైగా భూమిని పంపిణీ చేసింది. వీటన్నింటిపై తక్షణమే విచారణ జరిపి, బాధ్యులపై చర్యలు తీసుకోవాలని అని జూబ్లీహిల్స్ ఎమ్మెల్యే వ్యాఖ్యానించారు.
బీఆర్ఎస్ నుండి ఎన్టీఆర్ భారీగా ఆస్తులు పొందారని బహిరంగంగా పేర్కొంటూ కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యే అసెంబ్లీలో చేసిన ఈ ఆరోపణ చాలా తీవ్రమైనది. తన ఆరోపణల వాస్తవికతను నిరూపించుకోవడానికి ఆ కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యే ఇప్పుడు తగిన ఆధారాలు, పత్రాలను సమర్పించాల్సి ఉంటుంది.