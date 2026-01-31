Aishwarya Rajesh: ఫోటోగ్రాఫర్ లోదుస్తులు ఇచ్చి వేసుకోమన్నాడు.. : ఐశ్వర్యా రాజేష్
ఇటీవల సంక్రాంతికి వస్తున్నాం అనే తెలుగు చిత్రంలో కనిపించిన, తమిళ, తెలుగు, మలయాళం, హిందీ చిత్రసీమలలో తన బలమైన నటనకు పేరుగాంచిన నటి ఐశ్వర్య రాజేష్, చిత్ర పరిశ్రమలో తన తొలినాళ్లలో ఎదురైన ఒక కలవరపరిచే వ్యక్తిగత అనుభవాన్ని పంచుకున్నారు.
ఇటీవల ఒక ఇంటర్వ్యూలో, చాలా చిన్న వయసులో, సినిమాలకు కొత్తగా ఉన్నప్పుడు తాను ఎదుర్కొన్న వేధింపుల గురించి ఆ నటి వెల్లడించారు. ఒక వృత్తిపరమైన అవకాశం కోసమని భావించి, తన సోదరుడితో కలిసి ఒక స్టూడియోకి వెళ్లినట్లు ఐశ్వర్య గుర్తుచేసుకున్నారు.
అయితే, ఆ ఫోటోగ్రాఫర్ ఆమె సోదరుడిని బయట వేచి ఉండమని చెప్పి, ఆమెను అతనితో ఒంటరిగా వదిలేశాడు. ఆ తర్వాత ఆ ఫోటోగ్రాఫర్ తనకు లోదుస్తులు ఇచ్చి, వాటిని ధరించమని కోరాడని, అది ఆడిషన్ ప్రక్రియలో భాగమని చెబుతూ తన శరీరాన్ని చూపించమని డిమాండ్ చేశాడని ఆమె చెప్పారు.
ఆ సమయంలో పరిశ్రమ ఎలా పనిచేస్తుందో పూర్తిగా అర్థం చేసుకోలేనింత చిన్న వయస్సులో ఉన్నందున, ఈ సంఘటన ఆమెను భయపెట్టింది. గందరగోళానికి గురిచేసిందని తెలిపారు. సినిమా ప్రపంచంలో ఇలాంటి డిమాండ్లు సాధారణమేమో అని భావించి, తాను దాదాపుగా ఆ వ్యక్తి మాటలను నమ్మేశానని ఐశ్వర్య అంగీకరించారు.
ఆ సంభాషణ మరో కొన్ని నిమిషాలు కొనసాగి ఉంటే, తాను బహుశా అతని కోరికకు లొంగిపోయేదాన్నేమో అని ఆమె వెల్లడించారు. అయితే, ఏదో తప్పు జరుగుతోందని తన అంతరాత్మ హెచ్చరించిందని.. అలాంటి దుస్తులు ధరించాలంటే ముందు తన సోదరుడి అనుమతి కావాలని ఆ ఫోటోగ్రాఫర్తో చెప్పి, వెంటనే అక్కడి నుండి వెళ్లిపోయానని తెలిపారు.
ఆ తర్వాత ఆమె ఈ సంఘటన గురించి తన సోదరుడికి ఎప్పుడూ చెప్పలేదు, కానీ ఈ సంఘటన ఇప్పటికీ తనను వెంటాడుతోందని, ముఖ్యంగా అదే వ్యక్తి వల్ల ఇంకెంత మంది యువతులు తప్పుదోవ పట్టించబడి ఉంటారో లేదా దోపిడీకి గురై ఉంటారో అని ఆలోచించినప్పుడు ఈ విషయం తనను మరింత బాధిస్తుందని ఆమె చెప్పారు.