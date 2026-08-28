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Written By జయ
Published By ఐ వెెంకట్
Last Modified: Friday, 28 August 2026 (23:44 IST)

మధుమేహం వున్నవారు పిస్తా పప్పులు తినవచ్చా?

Pista
Written By: జయ
Published By: ఐ వెెంకట్
Updated: Fri, 28 Aug 2026 (23:45 IST)
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రోజువారీ ఆహారంలో పిస్తాపప్పులను చేర్చుకోవడం ఆరోగ్యకరమైన ఎంపిక. ఈ గింజలు ప్రోటీన్, ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులు, అవసరమైన విటమిన్లు, మినరల్స్‌తో నిండి ఉంటాయి. ఈ పిస్తా పప్పులు తింటుంటే కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము.
 
పిస్తాపప్పులు కాల్షియం, మెగ్నీషియంతో సహా ఆరోగ్యకరమైన రక్తపోటుకు మద్దతు ఇచ్చే పోషకాలను కలిగి ఉంటాయి.
పిస్తాలు వాటి ప్రత్యేకమైన పోషకాహార ప్రొఫైల్ కారణంగా బరువు నిర్వహణలో విలువైన పాత్ర పోషిస్తాయి.
పిస్తాలు రక్తంలో చక్కెరను నిర్వహించడంలో సహాయపడతాయి కనుక డయాబెటిస్ లేదా ప్రీడయాబెటిస్ వారికి అద్భుతమైన ఎంపిక.
పిస్తాలను క్రమం తప్పకుండా తీసుకోవడం వల్ల గుండె ఆరోగ్యానికి తోడ్పడుతుంది
పిస్తాపప్పులకు అలెర్జీని కలిగి ఉంటే, ఈ గింజలు తినడం సురక్షితం కాదు.
పిస్తాపప్పులు అధిక వినియోగం వాటి ఫైబర్ కంటెంట్ కారణంగా జీర్ణ సమస్యలకు దారి తీస్తుంది.
 
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