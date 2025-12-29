Allu Arjun: అట్లీతో అల్లు అర్జున్ సినిమా.. కోలీవుడ్లో స్టార్ హీరో అవుతాడా?
స్టైలిష్ స్టార్ అల్లు అర్జున్ ప్రస్తుతం అట్లీ దర్శకత్వంలో రూపొందుతున్న AA22xA6 అనే భారీ సైన్స్ ఫిక్షన్ చిత్రంలో నటిస్తున్నారు. ఈ సినిమా చిత్రీకరణ దాదాపు 40 శాతం పూర్తయింది. పుష్ప ఫ్రాంచైజీ పాన్ ఇండియా స్థాయిలో సాధించిన భారీ విజయం తర్వాత ఈ సినిమా వస్తోంది. ఆయన తదుపరి ప్రాజెక్ట్ గురించి బలమైన పుకార్లు వినిపిస్తున్నాయి.
దర్శకుడు లోకేష్ కనగరాజ్తో ఒక సూపర్హీరో సినిమా చేసే అవకాశం ఉందని ఊహాగానాలు వినిపిస్తున్నాయి. దీనిపై ఇంకా అధికారిక ప్రకటన రానప్పటికీ, ఈ ప్రచారం జోరందుకుంటోంది. తమిళ దర్శకులతో వరుసగా చేస్తున్న ఈ ప్రాజెక్టులు చర్చకు దారితీశాయి.
కొంతమంది సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు అల్లు అర్జున్ తమిళ మార్కెట్పై దృష్టి సారించారని అంటున్నారు. విజయ్ రాజకీయాల్లోకి వెళ్తున్నారని, ఇది కోలీవుడ్లో ఒక మార్కెట్ అంతరాన్ని సృష్టిస్తోందని వారు చెబుతున్నారు. అజిత్ కుమార్ రేసింగ్పై దృష్టి పెట్టడం, రజనీకాంత్ పదవీ విరమణకు దగ్గరవుతున్నారని కూడా వారు ప్రస్తావిస్తున్నారు. ఈ వాదన ప్రకారం, తమిళనాడుకు త్వరలోనే ఒక కొత్త మాస్ సూపర్స్టార్ అవసరం కావచ్చు.
ఆ లోటును అల్లు అర్జున్ పూరించాలనుకుంటున్నారని కొందరు నమ్ముతున్నారు. కొంతమంది తమిళ సినిమా విశ్లేషకులు ఈ ఆలోచన అసాధ్యం కాదని భావిస్తున్నారు. అల్లు అర్జున్కు కోలీవుడ్లో ఇప్పటికే బలమైన అభిమానగణం ఉందని వారు వాదిస్తున్నారు.
తమిళనాడు బాక్సాఫీస్ వద్ద సగటు వసూళ్లు సాధించినప్పటికీ, అల వైకుంఠపురంలో, పుష్ప చిత్రాలు తమిళ టీవీ ఛానెళ్లలో ఇప్పటికీ అధిక టీఆర్పిలను పొందుతున్నాయి. అల్లు అర్జున్ తన ప్రాజెక్టులను సరిగ్గా ప్లాన్ చేసుకుంటే, అతను కోలీవుడ్లో ఒక ప్రధాన శక్తిగా ఎదగగలడని వారు సూచిస్తున్నారు.
తెలుగు మార్కెట్కు మించి తన పరిధిని విస్తరించుకోవడానికి అతనికి ఇది ఒక నిజమైన అవకాశం అని వారు భావిస్తున్నారు. అయితే, ఈ చర్చలన్నీ కేవలం సోషల్ మీడియా ఊహాగానాలు మాత్రమే.
అట్లీతో చేస్తున్న AA22xA6 తర్వాత లోకేష్ కనగరాజ్తో ప్రాజెక్ట్ నిజంగా జరుగుతుందో లేదో చూడాలి. ఈ భవిష్యత్ ప్రాజెక్ట్ ఏ రూపం తీసుకుంటుందో అని పరిశ్రమ వర్గాలు నిశితంగా గమనిస్తాయి.