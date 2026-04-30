Written By సెల్వి
Last Updated : గురువారం, 30 ఏప్రియల్ 2026 (11:36 IST)

Pooja Hegde : బాలీవుడ్ హీరోతో పూజా హెగ్డే ప్రేమాయణం

నటి పూజా హెగ్డే ఈ మధ్యకాలంలో తన వ్యక్తిగత కారణాల వల్ల వార్తల్లో నిలుస్తోంది. గత రెండు రోజులుగా, పూజా బాలీవుడ్ నటుడు రోహన్ మెహ్రాతో ప్రేమాయణం సాగిస్తోందంటూ పుకార్లు షికారు చేస్తున్నాయి. గత కొన్నేళ్లుగా పూజా, రోహన్‌తో ప్రేమ బంధంలో ఉన్నట్లు బాలీవుడ్ కోడైకూస్తోంది. 
 
గత ఏడాది, ఈ జంట పలు కార్యక్రమాల్లో కలిసి కనిపించింది. కానీ తాము డేటింగ్ చేస్తున్నామనే పుకార్లను వారు అధికారికంగా ఎప్పుడూ ధృవీకరించలేదు ఇంకా ఖండించలేదు. పూజా తన వ్యక్తిగత జీవితాన్ని గోప్యంగా ఉంచడానికి ఇష్టపడుతుంది. అయితే ఇటీవల ఆమె తన బాయ్‌ఫ్రెండ్‌గా ప్రచారంలో ఉన్న రోహన్‌తో మరోసారి కనిపించింది. 
 
రోహన్ మెహ్రా గురించి తెలియని వారి కోసం చెప్పాలంటే, అతను దివంగత నటుడు వినోద్ మెహ్రా, ఆయన మూడవ భార్య కిరణ్ మెహ్రా దంపతుల కుమారుడు. రోహన్ పసికందుగా ఉన్నప్పుడే, అంటే 1990లో అతని తండ్రి కన్నుమూశారు. 
 
సైఫ్ అలీ ఖాన్, రాధిక ఆప్టేలతో కలిసి నటించిన బజార్ చిత్రంతో రోహన్ 2018లో తన సినీ ప్రయాణాన్ని ప్రారంభించాడు. ఉత్తమ నూతన నటుడిగా అతను ఫిల్మ్‌ఫేర్ అవార్డును కూడా గెలుచుకున్నాడు. అంతేకాకుండా, 'బాజీరావు మస్తానీ' చిత్రానికి సంజయ్ లీలా భన్సాలీ వద్ద అతను సహాయ దర్శకుడిగానూ పనిచేశాడు.

కె. కవిత పార్టీ మార్పు.... ఈసీ గుర్తింపు .. కొత్త పార్టీ పేరు ఏంటంటే...

కె. కవిత పార్టీ మార్పు.... ఈసీ గుర్తింపు .. కొత్త పార్టీ పేరు ఏంటంటే...తెలంగాణ రాష్ట్ర మాజీ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ కుమార్తె కె.కవిత తెలంగాణ రాష్ట్ర సేన పేరుతో కొత్త రాజకీయ పార్టీని స్థాపించారు. ఇపుడు ఆ పార్టీ పేరును కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం మార్పు చేసింది. తెలంగాణ రాష్ట్ర సేన కాకుండా తెలంగాణ రక్షణ సేన (తెరాస) అనే పేరును ఖరారు చేస్తూ ఆ పార్టీకి గుర్తింపునిచ్చింది. ఈ మేరకు ఎన్నికల సంఘం అధికారులు బంజారాహిల్స్‌లోని కవిత నివాసానికి వెళఅలి అధికారిక లేఖను అందజేశారు.

Rare Liver Transplant: 14 గంటల పాటు సర్జరీ-18 నెలల చిన్నారికి కాలేయ మార్పిడి

Rare Liver Transplant: 14 గంటల పాటు సర్జరీ-18 నెలల చిన్నారికి కాలేయ మార్పిడిగ్లైకోజెన్ స్టోరేజ్ వ్యాధితో బాధపడుతున్న ఒక చిన్నారికి చికిత్స అందించేందుకు, వైద్యులు తండ్రి కాలేయంలోని కొంత భాగాన్ని ఉపయోగించి 14 గంటల పాటు సాగిన ఒక క్లిష్ట శస్త్రచికిత్సను నిర్వహించారు. ఈ చికిత్స ఆరోగ్యశ్రీ పథకం కింద ఉచితంగా అందించబడింది. వైద్యరంగంలో ఒక అరుదైన, విశేషమైన ఘనతగా, ఉస్మానియా జనరల్ ఆసుపత్రి వైద్యులు గ్లైకోజెన్ స్టోరేజ్ వ్యాధితో బాధపడుతున్న 18 నెలల చిన్నారికి కాలేయ మార్పిడి శస్త్రచికిత్సను విజయవంతంగా పూర్తి చేశారు.

Andhra Pradesh Class 10 results: 85.25 శాతం ఉత్తీర్ణత.. బాలుర కంటే బాలికలదే పైచేయి

Andhra Pradesh Class 10 results: 85.25 శాతం ఉత్తీర్ణత.. బాలుర కంటే బాలికలదే పైచేయిఆంధ్రప్రదేశ్‌లో సెకండరీ స్కూల్ సర్టిఫికేట్ (ఎస్ఎస్‌సీ) పబ్లిక్ పరీక్షలు లేదా 10వ తరగతి తుది పరీక్షల ఫలితాలు గురువారం నాడు విడుదలయ్యాయి. ఈ ఫలితాల్లో మొత్తం ఉత్తీర్ణత శాతం మెరుగుపడినట్లు తేలింది. గత ఏడాది 81.14 శాతంగా ఉన్న ఉత్తీర్ణత శాతం, ఈసారి 85.25 శాతానికి పెరిగింది. బాలుర కంటే బాలికలే మెరుగైన ప్రతిభ కనబరిచారు. బాలికల ఉత్తీర్ణత శాతం 87.90 శాతంగా నమోదు కాగా, బాలురలో 82.68 శాతం మంది పరీక్షలో ఉత్తీర్ణులయ్యారు. మార్చి 16 నుండి ఏప్రిల్ 1 వరకు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా నిర్వహించిన ఈ బోర్డు పరీక్షలకు ఆరు లక్షల మందికి పైగా విద్యార్థులు హాజరయ్యారు.

ఇష్టం లేకుండా ఒక బాలిక గర్భాన్ని కొనసాగించాలని బలవంతం చేయలేం... చట్టాలను మార్చండి : సుప్రీంకోర్టు

ఇష్టం లేకుండా ఒక బాలిక గర్భాన్ని కొనసాగించాలని బలవంతం చేయలేం... చట్టాలను మార్చండి : సుప్రీంకోర్టుఓ మైనర్ బాలిక గర్భవిచ్ఛిత్తి కేసులో దేశ అత్యున్నత న్యాయస్థానమైన సుప్రీంకోర్టు కీలక వ్యాఖ్యలు చేసింది. ఈ కేసులో 30 వారాల గర్భవిచ్ఛిత్తికి బాలికకు ఇటీవల అత్యున్నత న్యాయస్థానం అనుమతిచ్చింది. అయితే దీనిపై ఎయిమ్స్‌ క్యూరేటివ్‌ పిటిషన్‌ వేసింది. ఈ దశలో గర్భాన్ని తొలిగిస్తే.. ఆ బాలిక ఆరోగ్యంపై ప్రభావం పడుతుందని పేర్కొంది. ఈ నేపథ్యంలో కేంద్రానికి సుప్రీం సూచనలు చేసింది.

Vijay: తమిళనాడు శాసనసభ ఎన్నికల ఫలితాలు.. టీవీకే కీలక సమావేశం

Vijay: తమిళనాడు శాసనసభ ఎన్నికల ఫలితాలు.. టీవీకే కీలక సమావేశంతమిళనాడు శాసనసభ ఎన్నికల ఫలితాలు త్వరలో వెలువడనున్న నేపథ్యంలో, నటుడు-రాజకీయ నాయకుడు జోసెఫ్ విజయ్ గురువారం తన పార్టీ అయిన తమిళగ వెట్రి కళగం (టీవీకే) అభ్యర్థులతో ఒక కీలక సమావేశం నిర్వహిస్తున్నారు. ఈ సమావేశం చెన్నైలోని పనైయూర్‌లో ఉన్న పార్టీ ప్రధాన కార్యాలయంలో మధ్యాహ్నం 1 గంటకు జరగనుంది. ఎన్నికల అనంతర సమీక్షలు, ఓట్ల లెక్కింపునకు ముందు చేయాల్సిన సన్నాహాలపై ఈ సమావేశంలో ప్రధానంగా దృష్టి సారించే అవకాశం ఉంది.

వేసవిలో గోండ్ కతీరా చప్పరిస్తుంటే ఎంత మేలు చేస్తుందో తెలుసా?

వేసవిలో గోండ్ కతీరా చప్పరిస్తుంటే ఎంత మేలు చేస్తుందో తెలుసా?గోండ్ కతీరా. దీని గురించి చాలామందికి తెలియదు కానీ కొన్ని గ్రామాల్లో దీని వాడకం బాగానే చేస్తుంటారు. ప్రత్యేకించి వేసవిలో దీన్ని తింటుంటారు. ఈ గోండ్ కతీరా (Gond Katira), దీనినే తెలుగులో గోధుమ బంక అని కూడా అంటారు, ఇది ప్రకృతి ప్రసాదించిన అద్భుతమైన ఆరోగ్య సంపద. ముఖ్యంగా ఎండలు మండిపోయే వేసవి కాలంలో ఇది శరీరానికి ఒక నేచురల్ కూలర్‌లా పనిచేస్తుంది. దీనిలోని ప్రధాన ఆరోగ్య రహస్యాలు మరియు ఉపయోగాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. గోండ్ కతీరాలో అద్భుతమైన చల్లబరిచే గుణాలు ఉన్నాయి. ఎండ దెబ్బ (Heat Stroke) తగలకుండా ఇది కాపాడుతుంది.

శరీర కండరాలు పెంచే ఆహార పదార్థాలు ఇవే

శరీర కండరాలు పెంచే ఆహార పదార్థాలు ఇవేశరీర కండరాలను పెంచుకోవడానికి ఆహారం కీలక పాత్ర పోషిస్తుందనడంలో సందేహం లేదు. కండర ద్రవ్యరాశిని పెంచడానికి మీరు తినగలిగే ఎనిమిది కండరాలను పెంచే ఆహారాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. కోడిగుడ్లు మాంసకృత్తుల నుండి పోషకాలతో సమృద్ధిగా ఉంటాయి, బి12, బి6, థయామిన్ విటమిన్ల శక్తివంతమైన మిశ్రమాన్ని కలిగి ఉంటాయి. ఇప్పటికే ఆహారంలో తగినంత కొవ్వును కలిగి ఉంటే, ప్రోటీన్ తీసుకోవడం పెంచడానికి అవసరమైతే చేపలు తినవచ్చు. బాదం పప్పులు, వాల్‌నట్‌లను మితంగా తింటుంటే కండరాలను నిర్మించడానికి అద్భుతమైన ఎంపిక. అమైనో ఆమ్లాలు కలిగిన సోయాబీన్స్ తింటుంటే కండరాలను పెంచుకునే అవకాశం వుంటుంది.

వేసవిలో మజ్జిగ తాగితే ఏమవుతుంది?

వేసవిలో మజ్జిగ తాగితే ఏమవుతుంది?వేసవి తాపానికి మజ్జిగ మందు లాంటిది. మండు వేసవిలో అలా బయటకు వెళ్లివచ్చినప్పుడు ఓ గ్లాసుడు మజ్జిగ తాగితే ప్రాణం లేచి వచ్చినట్లుంది. మజ్జిగా తాగితే కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. మజ్జిగలో వుండే విటమిన్ ఎ రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుతుంది. మజ్జిగ ఊపిరితిత్తులు, గుండె, మూత్రపిండాలను ఆరోగ్యంగా ఉంచుతుంది. మజ్జిగలో ఉండే రిబోఫ్లావిన్ శరీరం యొక్క శక్తి ఉత్పత్తి వ్యవస్థలకు కీలకమైనది. మజ్జిగ తాగడం వల్ల రక్తంలో కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిలు, ట్రైగ్లిజరైడ్స్ తగ్గుతాయి. మజ్జిగ బీపీని తగ్గిస్తుంది, తద్వారా రక్తపోటు- గుండె జబ్బులతో బాధపడుతున్నవారికి మేలు చేస్తాయి. ఆహారంలో మజ్జిగను తీసుకుంటే కాల్షియంను జోడిస్తుంది. మజ్జిగలోని తక్కువ కేలరీలు, బరువు తగ్గడంలో సహాయపడుతుంది.

summer herbal drinks, వేసవిలో ఆరోగ్యకర హెర్బల్ పానీయాలు

summer herbal drinks, వేసవిలో ఆరోగ్యకర హెర్బల్ పానీయాలువేసవి ఉష్ణోగ్రతలు పెరుగుతున్నాయి. ఈ సమయంలో శరీరాన్ని చల్లబరిచేందుకు ఆయుర్వేదంలో కొన్ని హెర్బల్ పానీయాలను తెలిపారు. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. పుదీనా ఆకు కషాయం తాగుతుంటే శరీరం చల్లబడుతుంది. మీజిల్స్, రొమ్ము క్యాన్సర్ వంటివి రాకుండా అడ్డుకుంటుంది. పుదీనా కుటుంబానికి చెందిన ఒక మూలిక, నిమ్మకాయ ఔషధతైలం దాని సిట్రస్ వాసనతో, వేడి ఒత్తిడిని ఎదుర్కోగలదు. మందార టీని తీసుకోవడం వల్ల శరీర ఉష్ణోగ్రతను నియంత్రించడంలో, ఆర్ద్రీకరణలో సహాయపడుతుంది. ఇది వేసవిలో అద్భుతమైన పానీయం. సోంపు గింజలు సాంప్రదాయకంగా శరీరాన్ని చల్లబరచడానికి, జీర్ణక్రియకు సహాయపడతాయి. శరీరాన్ని చల్లబరిచే గుణం వున్న కొత్తిమీరను తీసుకుంటే వేసవిలో ప్రయోజనం వుంటుంది. జీర్ణ సమస్యలను కూడా ఇది అడ్డుకుంటుంది.

వేసవిలో కొబ్బరి నీరు ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు

వేసవిలో కొబ్బరి నీరు ఆరోగ్య ప్రయోజనాలుకొబ్బరి నీళ్లలో పొటాషియం ఎక్కువగా ఉంటుంది. దీన్ని తాగడం వల్ల శరీరంలో తిమ్మిర్లు రావు. కిడ్నీ వ్యాధి ఉన్నవారికి కొబ్బరి నీరు చాలా మేలు చేస్తుంది. కొబ్బరి నీరు చర్మానికి కూడా మేలు చేస్తుంది. కొబ్బరి నీరుతో కలిగే ఇతర ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. వేసవిలో కొబ్బరి నీరు శరీరానికి ఎనర్జీ బూస్టర్‌లా పనిచేస్తాయి. చక్కెరతో చేసిన పానీయ రసాల కంటే ఇది ఉత్తమ ప్రత్యామ్నాయంగా చెప్పుకోచ్చు. బరువు తగ్గడానికి కొబ్బరి నీరు సహాయపడుతుంది. మధుమేహం నిర్వహణకు కొబ్బరి నీరు ప్రయోజనకారి అని చెబుతారు. గుండె ఆరోగ్యానికి ఇవి మేలు చేస్తాయి. అధిక రక్తపోటును తగ్గించడంలో సహాయపడుతుందని చెపుతారు.
