Pooja Hegde : బాలీవుడ్ హీరోతో పూజా హెగ్డే ప్రేమాయణం
నటి పూజా హెగ్డే ఈ మధ్యకాలంలో తన వ్యక్తిగత కారణాల వల్ల వార్తల్లో నిలుస్తోంది. గత రెండు రోజులుగా, పూజా బాలీవుడ్ నటుడు రోహన్ మెహ్రాతో ప్రేమాయణం సాగిస్తోందంటూ పుకార్లు షికారు చేస్తున్నాయి. గత కొన్నేళ్లుగా పూజా, రోహన్తో ప్రేమ బంధంలో ఉన్నట్లు బాలీవుడ్ కోడైకూస్తోంది.
గత ఏడాది, ఈ జంట పలు కార్యక్రమాల్లో కలిసి కనిపించింది. కానీ తాము డేటింగ్ చేస్తున్నామనే పుకార్లను వారు అధికారికంగా ఎప్పుడూ ధృవీకరించలేదు ఇంకా ఖండించలేదు. పూజా తన వ్యక్తిగత జీవితాన్ని గోప్యంగా ఉంచడానికి ఇష్టపడుతుంది. అయితే ఇటీవల ఆమె తన బాయ్ఫ్రెండ్గా ప్రచారంలో ఉన్న రోహన్తో మరోసారి కనిపించింది.
రోహన్ మెహ్రా గురించి తెలియని వారి కోసం చెప్పాలంటే, అతను దివంగత నటుడు వినోద్ మెహ్రా, ఆయన మూడవ భార్య కిరణ్ మెహ్రా దంపతుల కుమారుడు. రోహన్ పసికందుగా ఉన్నప్పుడే, అంటే 1990లో అతని తండ్రి కన్నుమూశారు.
సైఫ్ అలీ ఖాన్, రాధిక ఆప్టేలతో కలిసి నటించిన బజార్ చిత్రంతో రోహన్ 2018లో తన సినీ ప్రయాణాన్ని ప్రారంభించాడు. ఉత్తమ నూతన నటుడిగా అతను ఫిల్మ్ఫేర్ అవార్డును కూడా గెలుచుకున్నాడు. అంతేకాకుండా, 'బాజీరావు మస్తానీ' చిత్రానికి సంజయ్ లీలా భన్సాలీ వద్ద అతను సహాయ దర్శకుడిగానూ పనిచేశాడు.