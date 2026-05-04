Last Updated : సోమవారం, 4 మే 2026 (16:32 IST)

సాయిపల్లవికి కలిసిరాని బాలీవుడ్.. రామాయణంపై దృష్టి?

EK Din
భారీ ప్రచారం చేసినప్పటికీ, సాయి పల్లవి బాలీవుడ్ అరంగేట్రం చేసిన ఏక్ దిన్ చిత్రం నిరాశాజనకమైన వసూళ్లతో ప్రారంభమైంది. ఈ చిత్ర ప్రచారానికి అమీర్ ఖాన్ చురుగ్గా నాయకత్వం వహించినప్పటికీ, భారతదేశంలో తొలి వారాంతంలో ఈ చిత్రం కేవలం రూ.3.25 కోట్లు మాత్రమే వసూలు చేయగలిగింది. 
 
ఈ చిత్రంలో సాయి పల్లవి సరసన జునైద్ ఖాన్ నటించారు. కానీ బలహీనమైన ప్రారంభం ప్రేక్షకులలో స్పష్టమైన ఆసక్తి కొరవడిందని సూచిస్తోంది. దక్షిణ చిత్ర పరిశ్రమలలో మంచి ప్రజాదరణ పొందిన సాయి పల్లవికి, హిందీ చిత్రసీమలో ఇది నిరాశాజనకమైన ఆరంభం రావడం ఆమె ఫ్యాన్సుకు మింగుడుపడటం లేదు.  
 
అయినా సాయిపల్లవి ప్రస్తుతం తన దృష్టిని రణబీర్ కపూర్ కథానాయకుడిగా నటిస్తున్న తన తదుపరి పెద్ద ప్రాజెక్ట్ రామాయణంపైకి మళ్లింది. ఏక్ దిన్‌లో ఆమె ప్రదర్శనను బట్టి చూస్తే, సాయి పల్లవి ఇంకా ప్రధాన హిందీ మాట్లాడే ప్రేక్షకులతో అనుబంధాన్ని ఏర్పరచుకోలేదనిపిస్తోంది. దీనివల్ల మార్కెట్‌లో ఆమె స్థానాన్ని పటిష్టం చేసుకోవడానికి ఆమె రాబోయే ప్రాజెక్టులు అత్యంత కీలకం కానున్నాయి.

తమిళనాడు అసెంబ్లీకి జరిగిన ఎన్నికల ఫలితాల్లో విజయ్ సారథ్యంలోని టీవీకే విజయభేరీ మోగించింది. ఈ పార్టీ ప్రభుత్వ ఏర్పాటుకు అవసరమైన మ్యాజిక్ ఫిగర్ 118కు అతి చేరువలో ఉంది. దశాబ్దాల చరిత్ర కలిగిన ద్రవిడ పార్టీలైన డీఎంకే, అన్నాడీఎంకేలను కేవలం రెండేళ్లు పూర్తి చేసుకున్న టీవీకే చిత్తుగా ఓడించి, అధికారంలోకి రానుండటం గమనార్హం. ఈ నేపథ్యంలో సినీ హీరో విశాల్ ఓ ఆసక్తికర ట్వీట్ చేశారు.

Vijay: కృష్ణగిరిలో టీవీకే విజయ్ అభిమాని ఆత్మహత్యాయత్నం.. ఎందుకంటే?తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికల ప్రారంభ ఫలితాలు విజయ్ రాజకీయ ప్రవేశం అత్యంత ఘనంగా సాగుతోందని సూచిస్తున్నాయి. ఓట్ల లెక్కింపును బట్టి టీవీకే బలమైన రాజకీయ పార్టీగా ఆవిర్భవించింది. ఈ తీవ్ర రాజకీయ ఉత్కంఠ నడుమ, కృష్ణగిరి నుండి ఒక దిగ్భ్రాంతికరమైన ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది. వివరాల్లోకి వెళితే.. కె. మహేంద్రన్ అనే 28 ఏళ్ల యువకుడు, ఎన్నికల్లో విజయ్ గెలుపు అవకాశాలకు సంబంధించి వ్యాపించిన పుకార్లను నమ్మి, ఆత్మహత్యకు యత్నించినట్లు ఆరోపణలు వినిపిస్తున్నాయి. ఓట్ల లెక్కింపు ప్రారంభం కావడానికి కొద్దిసేపటి ముందే ఈ ఘటన జరిగిందని, సదరు యువకుడు తీవ్రమైన మానసిక వేదనకు గురై ఉన్నాడని పోలీసులు తెలిపారు.

శ్రీవారి ఆలయంలో పోటెత్తిన టీవీకే కార్యకర్తలు.. వారి మొక్కులు ఫలించాయిగా..తమిళనాడు శాసనసభ ఎన్నికల ఓట్ల లెక్కింపు సోమవారం ప్రారంభం కాగా, తమిళనాడు నలుమూలల నుండి పెద్ద సంఖ్యలో యాత్రికులు శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామి ఆశీర్వాదం కోసం తిరుమలకు తరలివచ్చారు. వీరిలో చాలామంది తమ రాకను ఎన్నికల ప్రక్రియతో ముడిపెట్టారు. మధ్యాహ్నం 12.30 గంటల సమయానికి, 26,000 మందికి పైగా భక్తులు దర్శనం చేసుకోగా, వైకుంఠం క్యూ కాంప్లెక్స్‌లోని అన్ని కంపార్ట్‌మెంట్లు నిండిపోయాయి. భక్తుల తాకిడి కొనసాగుతుండటంతో, తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం (టీటీడీ) నారాయణగిరి ఉద్యానవనాల్లోని అదనపు నిరీక్షణ ప్రాంతాలలో యాత్రికులకు వసతి కల్పించడం ప్రారంభించింది.

తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికలు : విజిల్ వేసిన విజయ్ ఫ్యామిలీతమిళనాడు ఎన్నికల ఫలితాల్లో విజయ్‌ నేతృత్వంలోని టీవీకే విజయపథంలో దూసుకెళుతోంది. మొత్తం 234 స్థానాలకు గాను 114 స్థానాలలో గెలుపు దిశగా పయనిస్తోంది. దీంతఓ ఆ పార్టీ కార్యకర్తలు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా సంబరాలు జరుపుకుంటున్నారు. ఇక విజయ్‌ కుటుంబ సభ్యులు ఫుల్‌ జోష్‌లో ఉన్నారు. టీవీకే పార్టీ గుర్తు అయిన విజిల్‌ వేస్తూ ఎంజాయ్‌ చేశారు. ఇందుకు సంబంధించిన వీడియో ప్రస్తుతం సామాజిక మాధ్యమాల్లో చక్కర్లు కొడుతోంది. తమిళనాడులో 118 మ్యాజిక్‌ ఫిగర్‌ కాగా.. టీవీకే 114 స్థానాల్లో ముందంజలో ఉంది.

తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికల ఫలితాలు : ట్రెండింగ్‌లో 'త్రిష' - 'జన నాయగన్'తమిళనాడు రాష్ట్ర అసెంబ్లీ ఎన్నికల ఫలితాలు సోమవారం వెలువడుతున్నాయి. ఈ ఫలితాల్లో విజయ్ సారథ్యంలోని టీవీకే ప్రభంజనం సృష్టిస్తోంది. మొత్తం 234 అసెంబ్లీ స్థానాలకు గాను ప్రభుత్వ ఏర్పాటుకు 118 స్థానాలు అవసరం కాదా... టీవీకే 110 స్థానాల్లో ఆధిక్యంలో ఉంది. దీంతో ప్రభుత్వ ఏర్పాటు కావడం తథ్యమని తేలిపోయింది. ఈ నేపథ్యంలో హీరోయిన్ త్రిష, విజయ్ నటించి విడుదలకు నోచుకోని జన నాయగన్ చిత్రం ఇపుడు ట్రెండింగ్‌లో ఉన్నాయి.

నిస్సత్తువుగా వుందా? ఐతే ఈ ఆహారం తినాల్సిందేప్రతిరోజు రకరకాల పోషక విలువలున్న ఆహారాలను తినడం ద్వారా మంచి ఆరోగ్యం పొందవచ్చు. సమతుల ఆహారంలో భాగంగా ఇప్పుడు చెప్పుకోబోయే ఆహారాలను చేర్చడం వలన ఆరోగ్యానికి మేలు కలుగుతుంది. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. ముదురు ఆకుపచ్చ ఆకు కూరలు ఫోలేట్, జింక్, కాల్షియం, ఐరన్, మెగ్నీషియం, విటమిన్ సి, ఫైబర్ వంటి పోషకాలకి మూలం. బెర్రీలు తింటుంటే అందులోని విటమిన్లు, ఖనిజాలు, ఫైబర్, యాంటీఆక్సిడెంట్ల పోషక శక్తిగా ఉంటాయి. గ్రీన్ టీ అనేది ఔషధ గుణాలను కలిగినది కావున అది మేలు చేస్తుంది. కోడిగుడ్లులో ఒకింత కొలెస్ట్రాల్ అధికంగా వున్నప్పటికీ అవి ఆరోగ్యకరమైన ఆహారాలలో ఒకటి.

వేసవిలో సబ్జా గింజలు నీటిలో నానబెట్టి ఆ ద్రవాన్ని తాగితే ఫలితాలుసబ్జా గింజలు. ఈ సబ్జా గింజలు వేసవిలో ప్రయోజనకరంగా ఉంటాయి, ఎందుకంటే వాటికి చల్లబరిచే గుణాలు ఉంటాయి. అవి శరీర వేడిని తగ్గించడానికి మరియు కడుపును ఉపశమనం చేయడానికి సహాయపడతాయి. ఆయుర్వేద ఔషధాలలో ఈ గింజలు కీలకం. వీటిని తీసుకుంటుంటే ఆరోగ్యానికి కలిగే ప్రయోజనాలు చాలా వున్నాయి. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. సబ్జా గింజలు తీసుకుంటే అధిక రక్తపోటు, కొలెస్ట్రాల్, ఒత్తిడి, టైప్ 2 మధుమేహం నుండి ఉపశమనాన్ని అందిస్తాయి. సబ్జా గింజల మిల్క్ షేక్ తాగితే చాలాసేపు కడుపు నిండిన అనుభూతి కలుగుతుంది. సబ్జా విత్తనాల్లో మల్టీవిటమిన్‌లతో పాటు క్యాల్షియం, మెగ్నీషియం, ఐరన్, ఫాస్పరస్ వంటి పోషకాలు ఉంటాయి.

మొలకెత్తిన రాగులను ఆహారంలో భాగం చేసుకుంటే?రాగులు. వీటిలో క్యాల్షయం పుష్కలంగా వుంటుంది. ఐతే మొలకెత్తిన రాగులను ఆహారంలో భాగంగా చేసుకుంటే శరీరానికి అవసరమైన పోషకాలు అందుతాయి. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. శరీరంలో ఇనుము శోషణకు మొలకెత్తిన రాగులు దోహదం చేస్తాయి. మెరుగైన జీర్ణక్రియ కోసం అధిక ఫైబర్ కంటెంట్ వీటి ద్వారా లభిస్తాయి. రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను నియంత్రించడంలో సహాయపడుతుంది. శరీరంలో కాల్షియం శోషణను పెంచడంలో పాత్ర వహిస్తుంది. గ్లూటెన్ రహిత ఆహారం కావాలంటే మొలకెత్తిన రాగులను తీసుకుంటుండాలి. మొలకెత్తిన రాగుల ఆహారం పాలిచ్చే తల్లుల్లో చనుబాలు వృద్ధి చెందేట్లు చేస్తుంది. అదనపు కిలోల బరువు తగ్గడానికి ప్రయత్నించేవారు మొలకెత్తిన రాగులను తినవచ్చు.

Leg Cramps, బీరకాయ తింటే కొందరికి పిక్కలు పడతాయి, ఎందుకు?కొందరికి బీరకాయలు పడవు అంటారు. ముఖ్యంగా బీరకాయ తిన్నప్పుడు పిక్కలు పట్టేయడం (Leg Cramps) అనేది అందరికీ జరిగే విషయం కాదు. కొంతమందిలో ఇది జరగడానికి కొన్ని కారణాలు ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా మన పెద్దలు చెప్పే చలవ చేయడం లేదా వాయువు అనే అంశాలు దీని వెనుక ఉన్నాయి. బీరకాయ శరీరానికి అమితమైన చలవ చేస్తుంది. ఆయుర్వేదం, ప్రకృతి వైద్యం ప్రకారం, శరీరం అతిగా చల్లబడినప్పుడు రక్త ప్రసరణలో వేగం తగ్గి, కండరాలు ముఖ్యంగా కాళ్ళ పిక్కలు బిగుసుకుపోయే అవకాశం ఉంటుంది. అలాగే బీరకాయలో నీటి శాతం చాలా ఎక్కువ. ఇది నేచురల్ డ్యూరెటిక్‌గా పనిచేస్తుంది.

వేసవిలో గోండ్ కతీరా చప్పరిస్తుంటే ఎంత మేలు చేస్తుందో తెలుసా?గోండ్ కతీరా. దీని గురించి చాలామందికి తెలియదు కానీ కొన్ని గ్రామాల్లో దీని వాడకం బాగానే చేస్తుంటారు. ప్రత్యేకించి వేసవిలో దీన్ని తింటుంటారు. ఈ గోండ్ కతీరా (Gond Katira), దీనినే తెలుగులో గోధుమ బంక అని కూడా అంటారు, ఇది ప్రకృతి ప్రసాదించిన అద్భుతమైన ఆరోగ్య సంపద. ముఖ్యంగా ఎండలు మండిపోయే వేసవి కాలంలో ఇది శరీరానికి ఒక నేచురల్ కూలర్‌లా పనిచేస్తుంది. దీనిలోని ప్రధాన ఆరోగ్య రహస్యాలు మరియు ఉపయోగాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. గోండ్ కతీరాలో అద్భుతమైన చల్లబరిచే గుణాలు ఉన్నాయి. ఎండ దెబ్బ (Heat Stroke) తగలకుండా ఇది కాపాడుతుంది.
