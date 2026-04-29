Sai Pallavi: హిందీతో సాయిపల్లవికి ఇబ్బందులు.. ట్రోల్స్ మొదలు
తన రాబోయే హిందీ చిత్రం ఏక్ దిన్ ప్రచార కార్యక్రమంలో, ఆ భాషను అనర్గళంగా మాట్లాడటానికి తాను ఇబ్బంది పడుతున్నట్లు అంగీకరించిన తర్వాత, సాయి పల్లవి ఆన్లైన్లో విమర్శలను ఎదుర్కొంటున్నారు.
తమిళనాడుకు చెందిన సాయి పల్లవి, ప్రధానంగా తమిళ, తెలుగు చిత్రాలలో నటించి దక్షిణాది చిత్రసీమలో తనకంటూ ఒక బలమైన కెరీర్ను నిర్మించుకున్నారు. ఆమెకు తమిళం అనర్గళంగా వచ్చు, తెలుగు కూడా సునాయాసంగా మాట్లాడగలరు. కానీ, హిందీలో మాత్రం ఆమె ఇంకా మెరుగుపడాల్సి ఉంది.
ఆ కార్యక్రమంలో, తన పరిమితమైన హిందీకి ఆమె బహిరంగంగా క్షమాపణలు చెబుతూ, తాను చురుకుగా హిందీ నేర్చుకుంటూ మెరుగుపరుచుకుంటున్నానని తెలిపారు. అయితే, ఈ సంభాషణకు సంబంధించిన క్లిప్లు త్వరగా వైరల్ అవ్వడంతో, ఆన్లైన్లో మిశ్రమ స్పందనలు వెల్లువెత్తాయి.
నితేష్ తివారీ దర్శకత్వంలో రాబోతున్న రామాయణం చిత్రంలో ఆమె పోషిస్తున్న పాత్రను దృష్టిలో ఉంచుకుని, కొంతమంది సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు ఆమె భాషా నైపుణ్యాలను విమర్శించారు. ఈ చిత్రంలో సాయి పల్లవి, శ్రీరామునిగా నటిస్తున్న రణబీర్ కపూర్తో పాటు సీత పాత్రను పోషిస్తున్నారు.
కొంతమంది ప్రేక్షకులు నటీనటుల ఎంపికను ప్రశ్నించారు. రామాయణాన్ని హిందీలో తీసే చిత్రంలో హిందీలో అనర్గళంగా మాట్లాడగలిగే నటులు ఉండాలని వారు వాదించారు. ఈ విమర్శ దర్శకుడు నితేష్ తివారీ వరకు కూడా పాకింది.
అయితే, చాలా మంది అభిమానులు సాయి పల్లవికి మద్దతుగా నిలిచారు. చిత్రీకరణ సమయంలో నటులకు ఎంత అనర్గళంగా మాట్లాడినా, భాషాపరమైన కచ్చితత్వాన్ని నిర్ధారించుకోవడానికి వారు తరచుగా పోస్ట్-ప్రొడక్షన్ సమయంలో తమ డైలాగ్లను డబ్ చేసుకుంటారని వారు గుర్తు చేశారు.
ఏక్ దిన్ చిత్రంతో ఆమె బాలీవుడ్లోకి అడుగుపెట్టడం, రామాయణం భారతదేశపు అత్యంత ప్రతిష్టాత్మక చిత్ర ప్రాజెక్టులలో ఒకటిగా ఉండటంతో, హిందీ చిత్రసీమలోకి సాయి పల్లవి ప్రయాణం గణనీయమైన దృష్టిని ఆకర్షిస్తోంది.