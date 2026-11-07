ఆ వీడియోని మీ అంతటి మీరు డిలిట్ చేస్తే సరి, లేదంటేనా: నటి సురేఖా వాణి వార్నింగ్, వీడియో
సోషల్ మీడియాలో తనకు సంబంధించిన ఓ వీడియోను పోస్ట్ చేయడంపై నటి సురేఖావాణి మండిపడ్డారు. దీనిపై ఆమె ఓ వీడియో పోస్ట్ చేసారు. అందులో ఆమె మాట్లాడుతూ... నాకు సంబంధించిన ఓ వీడియోను సోషల్ మీడియాలో చాలామంది పోస్ట్ చేసారు.
ఆ వీడియోను మీ అంతట మీరు డిలిట్ చేస్తే సరి. లేదంటూ మీపై క్రిమినల్ చర్యలు తీసుకుంటాను. ఈ సందర్భంగా నేను తెలంగాణ పోలీసులకు ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. నేను వెళ్లగానే నా ఫిర్యాదు తీసుకుని, సత్వర చర్యలు తీసుకుంటామని చెప్పారు అంటూ వీడియోలో చెప్పుకొచ్చారు సురేఖావాణి.
Actress Surekha Vani Warned Everyone Who Misused Her Video. IG - Artistsurekhavani https://t.co/eU13QuqmHn— Leviathan (@Leviathn01) November 7, 2026