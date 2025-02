వెంకీ-మహేష్ బాబులకు తండ్రిగా రజినీకాంత్, ఆయన ఏమన్నారో తెలుసా?

ఈ సినిమాలో వెంకీ-మహేష్ బాబులకు తండ్రిగా ప్రకాష్ రాజ్ నటించారు. కానీ వాస్తవానికి ఆ పాత్రలో దక్షిణది సూపర్ స్టార్ రజినీకాంత్ ను నటింపజేయాలని శ్రీకాంత్ అనుకున్నారట. నేరుగా చెన్నై వెళ్లి రజినీ గారికి కథ కూడా చెప్పారట. కథ మొత్తం విన్న తర్వాత రజినీకాంత్... కథ అద్భుతంగా వుంది. ఐతే ప్రస్తుతం తన ఆరోగ్య పరిస్థితుల రీత్యా నేను నటించలేనని సున్నితంగా తిరస్కరించారట. ఆ విషయాన్ని శ్రీకాంత్ అడ్డాల ఓ మీడియా ఛానల్ తో మాట్లాడుతూ చెప్పారు.

Srikanth Addala Met #Rajinikanth sir for PRAKASH RAJ character in #SVSC



