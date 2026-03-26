గురువారం, 26 మార్చి 2026
Written By దేవీ
Last Updated : గురువారం, 26 మార్చి 2026 (18:06 IST)

Samuthirakani,: కార్మేని సెల్వం చూసి ఈఎమ్‌ఐలను తగ్గించుకుంటారు : సముద్రఖని

Arun Rangarajulu, lakshmi prya,,Ram Chakri,samuthirakani, Abhinaya
సముద్రఖని, గౌతమ్ వాసుదేవ్ మీనన్ కీలక పాత్రలో నటించిన చిత్రం కార్మేని సెల్వం. లక్ష్మీ ప్రియా, అభినయ కీలక పాత్రలు పోషించారు.  ఈ చిత్రం  ఏప్రిల్ 3న తెలుగు, తమిళ భాషల్లో  గ్రాండ్ గా థియేట్రికల్ రిలీజ్ కాబోతుంది.అరుణ్ రంగరాజులు నిర్మాతగా రామ్ చక్రి దర్శకత్వంలో తెలుగు, తమిళ భాషల్లో రూపొందింది. ప్రముఖ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సంస్థ పీవీఆర్ ఐనాక్స్ పిక్చర్స్ ద్వారా  ఈ చిత్రం థియేటర్స్ లోకి రాబోతుంది. గురువారం ట్రైలర్ ను రిలీజ్ చేశారు.
 
ఈ సందర్భంగా హైదరాబాద్ లో  ట్రైలర్ లాంచ్ ఈవెంట్ ను నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమానికి సముద్రఖనితో వర్క్ చేసిన తెలుగు డైరెక్టర్స్ ‘విమానం’ ఫేమ్ శివ ప్రసాద్, ‘రామం రాఘవం’ ఫేమ్ ధనరాజ్, ‘సేవ్ ద టైగర్స్’ ఫేమ్ తేజ కాకుమాను అతిథులుగా హాజరయ్యారు.
 
ఈ సందర్భంగా వెర్సటైల్ యాక్టర్ సముద్రఖని మాట్లాడుతూ..‘‘మనం లైఫ్‌ను  చూసే విధానాన్ని ఎన్ని రకాలుగా అయినా చెప్పొచ్చు. ఇందులో కూడా డిఫరెంట్‌గా చూపించబోతున్నాం. రామ్ చక్రి  వెరీ ఇంటెన్స్ క్రియేటర్. ఇలాంటి మంచి కథను నా దగ్గరకు తీసుకొచ్చిన తనకు థ్యాంక్స్.  లక్ష్మి ప్రియా, అభినయ పెర్ఫార్మెన్స్‌లు అందరికీ నచ్చుతాయి . సినిమా చూసి థియేటర్స్‌ నుంచి  బయటకు వచ్చిన ప్రతి ప్రేక్షకుడిని ఆలోచింపజేసేలా ఈ చిత్రం ఉంటుంది.  అలాగే  ప్రతి ఒక్కరూ తమ లోన్ ఈఎమ్‌ఐలను కూడా తక్కువ చేసుకోవాలనుకుంటారు. మనపై ఉన్న బరువులను తగ్గించుకుంటేనే.. మన డ్రీమ్స్‌ను నెరవేర్చుకోగలుగుతాం. ప్రతి ఒక్కరూ వెల్త్‌గా ఉంటే కచ్చితంగా గెలుస్తారు అని చెప్పే చిత్రమిది”అని అన్నారు.
 
చిత్ర దర్శకుడు రామ్ చక్రి మాట్లాడుతూ ‘‘సముద్రఖని గారు ఈ చిత్రంలో డిఫరెంట్ వేరియేషన్స్‌ చూపించబోతున్నారు. మ్యూజిక్ ను  కూడా సర్వీస్‌గా భావించి ఈ చిత్రానికి సంగీతం అందించారు రామానుజం గారు. నిర్మాత అరుణ్ గారు చేసిన సపోర్ట్ మర్చిపోలేనిది. ప్రతి మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీకు ఈ చిత్రం కనెక్ట్ అవుతుంది. ప్రతి ఒక్కరూ తమ అప్పులను తగ్గించుకుని ఆనందంగా ఉండాలని ఈ చిత్రం ద్వారా చూపించబోతున్నాం”అని అన్నారు.
 
నిర్మాత అరుణ్ రంగరాజులు మాట్లాడుతూ..‘‘ఈ మూవీ అందరికీ కనెక్ట్ అవుతుంది. మా డిస్ట్రిబ్యూషన్ పార్టనర్‌‌గా వ్యవహరిస్తున్న పీవీఆర్ ఐనాక్స్ పిక్చర్స్‌కు స్పెషల్ థ్యాంక్స్’’ అని అన్నారు.
 
నటి అభినయ మాట్లాడుతూ..‘‘ఈ క్యారెక్టర్ చేయడం ప్రౌడ్ గా ఉంది. సముద్రఖని గారితో వర్క్ చేయడం గ్రేట్ హానర్ గా భావిస్తున్నా. ఆయన ఎలాంటి రోల్ అయినా చేయగలరు. అందరినీ అవేర్నెస్ చేసేలా ఈ సినిమా ఉంటుంది’’ అని చెప్పారు.
నటి లక్ష్మిప్రియా మాట్లాడుతూ..‘‘ ఈ సినిమా నాకెంతో ప్రత్యేకం. నేను పోషించిన శాంతి పాత్ర అందరికీ రిలేట్ అయ్యేలా ఉంటుంది.  ఫ్యామిలీస్ అంతా కలిసి చూసేలా ఉంటుంది”అని చెప్పారు.
 
ఇదొక ఎమోషనల్ ఫిల్మ్ అని, ఈ చిత్రంలో అన్ని పాటలు రాసే అవకాశం రావడం ఆనందంగా ఉందని  లిరిక్ రైటర్ రాంబాబు గోసాల అన్నారు. మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ రామానుజ, మ్యూజిక్ ప్రొడ్యూసర్ జీవన్  సహా చిత్రయూనిట్ అంతా కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు. ఇంకా విమానం’ దర్శకుడు శివ ప్రసాద్, తేజ కాకుమాను తదితరులు మాట్లాడారు.

తరగతి గదిలో లవ్ ప్రపోజ్ చేసిన ప్రొఫెసర్.. చెప్పుతో కొట్టిన వైద్య విద్యార్థినిబెంగుళూరు నగరంలోని ఓ ప్రైవేట్ వైద్య కాలేజీలో ఓ దారుణ ఘటన చోటుచేసుకుంది. తరగతి గదిలోనే లెక్చరర్ ఒకరు వైద్య విద్యార్థినికి లవ్ ప్రపోజ్ చేశారు. దీంతో షాక్‌కు గురైన ఆ విద్యార్థిని ఆ లెక్చరర్‌ను చెప్పుతో కొట్టింది. మిగిలిన విద్యార్థులంతా కలిసి ఆ ప్రొఫెసర్‌కు దేహశుద్ధి చేశారు. ఈ ఘటనకు సంబంధించిన వీడియో ఒకటి సోషల్ మీడియాలో వైరల్ కావడంతో తీవ్ర కలకలం రేపింది.

హర్మూజ్ జలసంధి వద్ద దాడి.. ఇరాన్ నేవీ చీఫ్ మృతిఅమెరికా - ఇరాన్ - ఇజ్రాయెల్ దేశాల మధ్య జరుగుతున్న యుద్ధంలో ఇరాన్‌కు గట్టి ఎదురుదెబ్బ తగిలింది. ఇస్లామిక్ రివల్యూషనరీ గార్డ్ కోర్ (ఐఆర్‌జీ‌సీ) నౌకాదళ చీఫ్ అలీరెజా తంగ్సిరిని హతమార్చినట్టు ఇజ్రాయెల్ ప్రకటించింది. తీవ్రప్రాంత నగరమైన బందర్ అబ్బాస్‌పై జరిపిన దాడుల్లో ఆయనతో పాటు మరికొందరు సీనియర్ నౌకాదళ కమాండర్లు ప్రాణాలు కోల్పోయినట్టు ఇజ్రాయెల్ రక్షణ శాఖామంత్రి ఇజ్రాయెల్ కట్జ్ వెల్లడించారు. అయితే, ఈ మృతిపై ఇరాన్ అధికారికంగా ఇంకా స్పందించలేదు.

అసెంబ్లీ, పార్లమెంట్ సీట్ల పెంపు.. 33శాతం మహిళా రిజర్వేషన్2029 ఎన్నికలకు ముందు దేశంలో అసెంబ్లీ, పార్లమెంట్ సీట్ల సంఖ్యను పెంచాలని కేంద్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయించినట్లు అధికారికంగా ఖరారైంది. దేశంలో లోక్‌సభ సీట్లను 543 నుంచి 816కు, అసెంబ్లీ సీట్లను ప్రస్తుతమున్న 4,123 నుంచి 6,185కు పెంచనున్నారు. ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో ప్రస్తుతమున్న 175 అసెంబ్లీ సీట్లను 263కు, 25 లోక్‌సభ సీట్లను 38కి పెంచనున్నారు. తెలంగాణలో అసెంబ్లీ సీట్లను 119 నుంచి 179కు, పార్లమెంట్ సీట్లను 17 నుంచి 26కు పెంచనున్నారు. నియోజకవర్గాల పునర్విభజన తర్వాత మహిళా రిజర్వేషన్ కూడా అమలు చేయబడుతుంది. 2029 ఎన్నికల నుంచి మొత్తం సీట్లలో 33శాతం మహిళలకు రిజర్వ్ చేయబడే అవకాశం ఉంది.

వందే భారత్ రైలులో పురుగుల భోజనం.. భారీ అపరాధందేశంలో అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకంగా తయారు చేసిన వందే భారత్ రైలులో సరఫరా చేసే భోజనంలో పురుగులు వచ్చాయి. దీంతో ఐఆర్‌సీటీసీకి రైల్వే శాఖ తీవ్రంగా స్పందించి, భారీ అపరాధం విధించింది. ఈ నెల 15వ తేదీన పాట్నా - టాటా నగర్ వందే భారత్ రైలులో అందించిన ఆహార నాణ్యతపై ఒక ప్రయాణికుడు చేసిన ఫిర్యాదును రైల్వే శాఖ తీవ్రంగా పరిగణించి, ఇండియన్ రైల్వేస్ ఐఆర్సీటీసీకి రూ.10 లక్షల అపరాధం విధించింది.

సైబర్ మోసగాళ్ల వలలో జనసేన ఎమ్మెల్యే.. రూ.12లక్షలు స్వాహా.. అక్కడ ఏటీఎంలో డ్రా చేశారు..సైబర్ వలలో జనసేన ఎమ్మెల్యే చిక్కుకున్నారు. ఏపీకే అనే ఫైల్‌పై క్లిక్ చేయడం ద్వారా జనసేన ఎమ్మెల్యే సి. బలరాజు రూ. 12 లక్షలు కోల్పోయారు. దీంతో ఆంధ్రప్రదేశ్ పోలీసులు ఒక సైబర్ మోసం కేసును నమోదు చేశారని ఒక పోలీసు అధికారి తెలిపారు. వివరాల్లోకి వెళితే.. మార్చి 6న ఈ ఘటన చోటుచేసుకుంది. బలరాజు తెలియకుండానే ఒక మోసపూరిత లింక్‌ను యాక్సెస్ చేయడంతో, ఆయన బ్యాంకు ఖాతా నుండి అనధికార లావాదేవీలు జరిగాయి. దీనితో ఆయన నేషనల్ సైబర్ క్రైమ్ హెల్ఫ్ లైన్‌ను సంప్రదించి ఫిర్యాదు నమోదు చేశారు.

మోతాదుకి మించి గ్రీన్ టీ తాగితే...గ్రీన్ టీ. కొవ్వు కరిగించుకోవాలని చాలామంది ఈ టీని ఇటీవలి కాలంలో తాగుతున్నారు. ఐతే మోతాదుకి మించి గ్రీన్ టీ తాగితే అది అనారోగ్యకరమైన ఆరోగ్య నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. గ్రీన్ టీలో ఉండే కెఫిన్ కారణంగా, అధికంగా తాగడం వల్ల శరీరంలో డీహైడ్రేషన్ ఏర్పడుతుంది. గ్రీన్ టీలో టానిన్లు ఎక్కువగా ఉంటాయి, అవి వాంతులు, వికారాన్ని కలిగించవచ్చు. ఎక్కువగా గ్రీన్ టీ తాగడం వల్ల నిద్ర దినచర్యకు అంతరాయం ఏర్పడి అది నిద్రలేమికి కారణం కావచ్చు. గ్రీన్ టీ ఎక్కువగా తీసుకోవడం వల్ల ఎముకల ఆరోగ్యంపై ప్రతికూల ప్రభావం ఉంటుంది. గ్రీన్ టీలో ఉండే కెఫిన్ మైగ్రేన్‌ నొప్పికి కారణమవుతుంది.

సిప్లా నుంచి మసాలా జామ రుచితో ప్రోలైట్‌ ఓఆర్ఎస్‌ పోర్ట్‌ఫోలియోప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ (W.H.O.) సిఫార్సు చేసిన ఓరల్ రీహైడ్రేషన్ సాల్ట్(ORS) ఫార్ములేషన్ ప్రోలైట్ ORS తయారు చేసే సిప్లా హెల్త్ లిమిటెడ్ సరికొత్త మసాలా జామకాయ ఫ్లేవర్‌ విడుదల చేస్తున్నట్లు ప్రకటించింది. భారతీయ వినియోగదారులను ప్రధానంగా దృష్టిలో ఉంచుకుని రూపొందించిన ఈ కొత్త రకం ఓఆర్‌ఎస్‌ (ORS) నిరూపితమైన సామర్థ్యాన్ని భారతీయ రుచులతో మేళవించి హైడ్రేషన్‌ను కేవలం సమర్థవంతంగానే కాకుండా ఆనందదాయకంగా కూడా చేస్తుంది. శాస్త్రీయ ఆధారిత ఉపశమనాన్ని, సుపరిచితమైన రుచిని రెండింటినీ అందిస్తుంది.

వెన్ను నొప్పి పారదోలే చిట్కాలువెన్ను నొప్పి. ఈ సమస్యతో నేడు చాలామంది ఇబ్బందిపడుతున్నారు. దీనికి కారణాలు ఎన్ని వున్నప్పటికీ ఈ సమస్యను వదిలించుకునేందుకు చిన్నచిన్న చిట్కాలు పాటిస్తే సమస్య నుంచి దూరం కావచ్చు. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. ఐస్ ప్యాక్ వెన్నునొప్పి నివారిణిగా ఉత్తమంగా పనిచేస్తుంది. సరైన భంగిమ అంటే, మీ పాదాలను నేలపై పూర్తిగా ఆనించి కుర్చీలో కూర్చోవాలి. వీపు భాగంపై మర్దన చేస్తుంటే వెన్నునొప్పి నుండి ఉపశమనం పొందడమే కాకుండా ఒత్తిడి కూడా తగ్గుతుంది.

పుచ్చకాయ తింటే ఎన్ని ప్రయోజనాలో తెలుసా?పుచ్చకాయ. వేసవికాలంలో ఇది మార్కెట్లలోకి వచ్చేస్తుంది. దీనిలో 90 శాతం నీరు వుంటుంది. ఇది రుచిని మాత్రమే కాకుండా, చాలా పోషక ప్రయోజనాలను కూడా అందిస్తుంది. అతిదాహం, చెమట ద్వారా ఖనిజ లవణాల లోపాలను పుచ్చకాయ తగ్గిస్తుంది. పుచ్చకాయలు తింటే కలిగే ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. జ్వరంతో బాధపడతున్నవారు పుచ్చకాయ రసంలో తేనె కలిపి సేవిస్తే శారీరక నీరసం తగ్గి శక్తినిస్తుంది. మలబద్ధకం ఉన్నవారు ప్రతిరోజూ పుచ్చకాయ తింటుంటే మలబద్ధకం అంతరిస్తుంది. మూత్రం సరిగా రానివారు, మూత్ర విసర్జనలో మంట, చురుకులు ఉన్నవారికి పుచ్చకాయ ఔషధంగా పనిచేస్తుంది. పుచ్చపండు విత్తనాలను తీసుకోవటం వలన చర్మ క్యాన్సర్, ఇన్ఫెక్షన్ వంటి రుగ్మతలకు దూరంగా ఉంచుతుంది.

ఆనందం, ఆదరణ, నివారణ సంరక్షణతో వృద్ధాప్యాన్ని పునర్నిర్వచించాలని జాతీయ పిలుపువాపిలోని మెరిల్ వారి గ్లోబల్ హెడ్ క్వార్టర్ కు తాను మొదటి సారిగా వెళ్ళినప్పటి సంఘటనలను గుర్తుచేసుకుంటూ, భారత మాజీ క్రికెట్ కెప్టెన్ ఎం.ఎస్ ధోని బచ్‌పానా షుడ్ నాట్ రిటైర్ అనే విషయంలో హృదయపూర్వకంగా స్ఫూర్తిదాయకమైన చక్కని సంభాషణలో పాల్గొన్నారు. బచ్‌పానా షుడ్ నాట్ రిటైర్ అనేది మెరిల్ వారు ప్రజల ఆరోగ్య విషయంలో దేశవ్యాప్తంగా చేస్తున్న ఒక ప్రజారోగ్య ప్రచారం, ట్రీట్‌మెంట్ జరూరి హై అనే నినాదంతో ఈ ప్రచారం రూపొందించబడింది, సరైన సమయంలో రోగ నిర్ధారణ, అధునాతనమైన వైద్య చికిత్సల అందుబాటును గురించి ప్రజలకు సరైన అవగాహన కలిగిస్తూ ఈ నినాదం ముందుకు సాగుతోంది.
