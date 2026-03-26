Samuthirakani,: కార్మేని సెల్వం చూసి ఈఎమ్ఐలను తగ్గించుకుంటారు : సముద్రఖని
సముద్రఖని, గౌతమ్ వాసుదేవ్ మీనన్ కీలక పాత్రలో నటించిన చిత్రం కార్మేని సెల్వం. లక్ష్మీ ప్రియా, అభినయ కీలక పాత్రలు పోషించారు. ఈ చిత్రం ఏప్రిల్ 3న తెలుగు, తమిళ భాషల్లో గ్రాండ్ గా థియేట్రికల్ రిలీజ్ కాబోతుంది.అరుణ్ రంగరాజులు నిర్మాతగా రామ్ చక్రి దర్శకత్వంలో తెలుగు, తమిళ భాషల్లో రూపొందింది. ప్రముఖ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సంస్థ పీవీఆర్ ఐనాక్స్ పిక్చర్స్ ద్వారా ఈ చిత్రం థియేటర్స్ లోకి రాబోతుంది. గురువారం ట్రైలర్ ను రిలీజ్ చేశారు.
ఈ సందర్భంగా హైదరాబాద్ లో ట్రైలర్ లాంచ్ ఈవెంట్ ను నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమానికి సముద్రఖనితో వర్క్ చేసిన తెలుగు డైరెక్టర్స్ ‘విమానం’ ఫేమ్ శివ ప్రసాద్, ‘రామం రాఘవం’ ఫేమ్ ధనరాజ్, ‘సేవ్ ద టైగర్స్’ ఫేమ్ తేజ కాకుమాను అతిథులుగా హాజరయ్యారు.
ఈ సందర్భంగా వెర్సటైల్ యాక్టర్ సముద్రఖని మాట్లాడుతూ..‘‘మనం లైఫ్ను చూసే విధానాన్ని ఎన్ని రకాలుగా అయినా చెప్పొచ్చు. ఇందులో కూడా డిఫరెంట్గా చూపించబోతున్నాం. రామ్ చక్రి వెరీ ఇంటెన్స్ క్రియేటర్. ఇలాంటి మంచి కథను నా దగ్గరకు తీసుకొచ్చిన తనకు థ్యాంక్స్. లక్ష్మి ప్రియా, అభినయ పెర్ఫార్మెన్స్లు అందరికీ నచ్చుతాయి . సినిమా చూసి థియేటర్స్ నుంచి బయటకు వచ్చిన ప్రతి ప్రేక్షకుడిని ఆలోచింపజేసేలా ఈ చిత్రం ఉంటుంది. అలాగే ప్రతి ఒక్కరూ తమ లోన్ ఈఎమ్ఐలను కూడా తక్కువ చేసుకోవాలనుకుంటారు. మనపై ఉన్న బరువులను తగ్గించుకుంటేనే.. మన డ్రీమ్స్ను నెరవేర్చుకోగలుగుతాం. ప్రతి ఒక్కరూ వెల్త్గా ఉంటే కచ్చితంగా గెలుస్తారు అని చెప్పే చిత్రమిది”అని అన్నారు.
చిత్ర దర్శకుడు రామ్ చక్రి మాట్లాడుతూ ‘‘సముద్రఖని గారు ఈ చిత్రంలో డిఫరెంట్ వేరియేషన్స్ చూపించబోతున్నారు. మ్యూజిక్ ను కూడా సర్వీస్గా భావించి ఈ చిత్రానికి సంగీతం అందించారు రామానుజం గారు. నిర్మాత అరుణ్ గారు చేసిన సపోర్ట్ మర్చిపోలేనిది. ప్రతి మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీకు ఈ చిత్రం కనెక్ట్ అవుతుంది. ప్రతి ఒక్కరూ తమ అప్పులను తగ్గించుకుని ఆనందంగా ఉండాలని ఈ చిత్రం ద్వారా చూపించబోతున్నాం”అని అన్నారు.
నిర్మాత అరుణ్ రంగరాజులు మాట్లాడుతూ..‘‘ఈ మూవీ అందరికీ కనెక్ట్ అవుతుంది. మా డిస్ట్రిబ్యూషన్ పార్టనర్గా వ్యవహరిస్తున్న పీవీఆర్ ఐనాక్స్ పిక్చర్స్కు స్పెషల్ థ్యాంక్స్’’ అని అన్నారు.
నటి అభినయ మాట్లాడుతూ..‘‘ఈ క్యారెక్టర్ చేయడం ప్రౌడ్ గా ఉంది. సముద్రఖని గారితో వర్క్ చేయడం గ్రేట్ హానర్ గా భావిస్తున్నా. ఆయన ఎలాంటి రోల్ అయినా చేయగలరు. అందరినీ అవేర్నెస్ చేసేలా ఈ సినిమా ఉంటుంది’’ అని చెప్పారు.
నటి లక్ష్మిప్రియా మాట్లాడుతూ..‘‘ ఈ సినిమా నాకెంతో ప్రత్యేకం. నేను పోషించిన శాంతి పాత్ర అందరికీ రిలేట్ అయ్యేలా ఉంటుంది. ఫ్యామిలీస్ అంతా కలిసి చూసేలా ఉంటుంది”అని చెప్పారు.
ఇదొక ఎమోషనల్ ఫిల్మ్ అని, ఈ చిత్రంలో అన్ని పాటలు రాసే అవకాశం రావడం ఆనందంగా ఉందని లిరిక్ రైటర్ రాంబాబు గోసాల అన్నారు. మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ రామానుజ, మ్యూజిక్ ప్రొడ్యూసర్ జీవన్ సహా చిత్రయూనిట్ అంతా కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు. ఇంకా విమానం’ దర్శకుడు శివ ప్రసాద్, తేజ కాకుమాను తదితరులు మాట్లాడారు.