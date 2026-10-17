తమిళ చలనచిత్ర సంగీత దర్శకుడు, గాయకుడు దేవా కన్నుమూత
తమిళ చలనచిత్ర సంగీత దర్శకుడు, గాయకుడు, తేనిసై తెండ్రల్ అని పిలవబడే దేవా, అక్టోబర్ 17, శనివారం నాడు చెన్నైలో కన్నుమూశారు. ఆయన వయస్సు 75 ఏళ్లు. ఉదయం సుమారు 8:30 గంటలకు ఆయనను సూర్య ఆసుపత్రిలో చేర్పించగా, అక్కడ ఆయన అకస్మాత్తుగా మరణించినట్లు సమాచారం. ఆయన మరణానికి సంబంధించిన మరిన్ని వివరాలు తెలియాల్సి ఉంది.
Deva
నవంబర్ 20, 1950న జన్మించిన దేవా (అసలు పేరు దేవానేశన్ చొక్కలింగం), తమిళ చిత్రసీమలో అత్యంత ప్రముఖ సంగీత దర్శకులలో ఒకరు. విలక్షణమైన మెలోడీలు, జానపద శైలి కూర్పులు, ప్రధాన స్రవంతి సినిమాల్లో గానా (gaana) సంగీతాన్ని ప్రాచుర్యంలోకి తీసుకురావడంలో ఆయన కీలక పాత్ర పోషించారు.
మూడు దశాబ్దాలకు పైగా సాగిన తన కెరీర్లో, ఆయన తమిళం, తెలుగు, కన్నడ, మలయాళ భాషల్లో వందలాది చిత్రాలకు సంగీతం అందించారు. సీనియర్ సంగీత దర్శకుడు దేవా 75 ఏళ్ల వయస్సులో కన్నుమూశారు. 1980ల చివరలో, 1990ల ప్రారంభంలో దేవా తమిళ చిత్రసీమలో మంచి గుర్తింపు పొందారు.
అగ్రశ్రేణి దర్శకులు, నటులతో ఆయన చేసిన సహకారం ఎన్నో చిరస్మరణీయమైన సంగీత ఆల్బమ్లకు దారితీసింది. ఆయన స్వరపరిచిన చిత్రాలలో అన్నామలై, బాషా, ఆశై, కాదల్ కోట్టై, నెరుక్కు నేర్, నినైతేన్ వందై, ప్రియముడన్, వాలి, ఖుషి వంటివి ముఖ్యమైనవి.
1990లలో వాణిజ్యపరంగా విజయవంతమైన అనేక చిత్రాల సంగీతంలో ఆయన పాత్ర ఎంతో కీలకమైనది. ముఖ్యంగా చెన్నైకి చెందిన గానా సంప్రదాయంలోని శబ్దాలను, లయలను ప్రధాన స్రవంతి తమిళ చిత్ర సంగీతంలోకి తీసుకురావడంలో ఆయన ప్రత్యేక గుర్తింపు పొందారు.
జానపద శైలితో కూడిన ఉత్సాహభరితమైన పాటలు ఆయనకు ఒక ప్రత్యేక ముద్రను తీసుకురాగా, అదే సమయంలో అద్భుతమైన ప్రేమ గీతాలను, భక్తి గీతాలను కూడా స్వరపరిచి, వివిధ శైలులలో తన ప్రతిభను చాటుకున్నారు.
ఆయన చేసిన కృషికి గాను, తమిళనాడు ప్రభుత్వ కలైమామణి పురస్కారంతో సహా పలు గౌరవాలు లభించాయి. ఆశై చిత్రానికి గాను ఆయన తమిళనాడు రాష్ట్ర చలనచిత్ర ఉత్తమ సంగీత దర్శకుడిగా పురస్కారాన్ని అందుకున్నారు. దేవా గారి సంగీత వారసత్వం ఆయన కుటుంబంలోనూ కొనసాగింది.
ఆయన కుమారుడు శ్రీకాంత్ దేవా చలనచిత్ర సంగీత దర్శకుడిగా స్థిరపడగా, ఆయన సోదరులు సబేష్, మురళి కూడా చిత్ర సంగీత రంగంలోనే పనిచేశారు.