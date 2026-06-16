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Soundararajan: విజువల్ ఎఫెక్ట్స్ అనేవి వాటి కోసం ఉపయోగిస్తారు : ఎస్. సౌందరరాజన్
నేను, డైరెక్టర్ అభిషేక్ నామా, ఆర్ట్ డైరెక్టర్ కలిసి చాలా దేవాలయాలు తిరిగాం. తిరువనంతపురం లోని శ్రీ అనంత పద్మనాభస్వామి ఆలయాన్ని సందర్శించాం. అక్కడ ప్రతి అంశాన్ని డీటెయిల్గా ఫొటోగ్రాఫ్ చేశాం. అదే ఆలయాన్ని ఆధారంగా చేసుకున్నప్పటికీ సినిమాలో "శ్రీరంగపురం" అనే పేరు పెట్టాం అని నాగబంధం చిత్రం సినిమాటోగ్రాఫర్ ఎస్. సౌందరరాజన్ తెలిపారు.
DOP S. Soundararajan
విరాట్ కర్ణ హీరోగా అభిషేక్ నామా దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న చిత్రం 'నాగబంధం – ది సీక్రెట్ ట్రెజర్'. నిక్ స్టూడియోస్ బ్యానర్పై కిషోర్ అన్నపురెడ్డి, నిశిత నాగిరెడ్డి ఈ చిత్రాన్ని భారీ బడ్జెట్ తో ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్మించారు. నభా నటేష్, ఐశ్వర్య మీనన్, జగపతిబాబు, మహేష్ మంజ్రేకర్, రిషభ్ సావ్నీ ఇతర కీలక పాత్రల్లో నటించారు. జూలై 3న ఈ చిత్రం ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదల కానుంది. ఈ సందర్భంగా డీవోపీ ఎస్. సౌందరరాజన్ సినిమా విశేషాలు పంచుకున్నారు.
నాగబంధం ప్రాజెక్టులోకి ఎలా వచ్చారు?
-నేను ఇంతకుముందు అభిషేక్ గారితో డెవిల్ సినిమా చేశాను. అప్పటి నుంచి ఆయనతో చాలా మంచి అనుబంధం ఉంది. అభిషేక్ గారు చాలా పెద్ద విజన్తో ఈ కథను మొదలుపెట్టారు. నేను స్క్రిప్ట్ స్టేజ్ నుంచే ఈ ప్రాజెక్టులో ఇన్వాల్వ్ అయ్యాను. నాగబంధం ఐడియా మా అందరినీ ఎంతగానో ఉత్సాహపరిచింది. మొదట కథను లాక్ చేశాం. తర్వాత దాన్ని విజువల్గా ఎంత గ్రాండ్గా, ఎంగేజింగ్గా చూపించాలనే దానిపై ప్లాన్ చేశాం.
ఇందులో మీకు చాలెంజింగ్గా అనిపించిన వర్క్ ఏంటి?
-నేను ఇంతకుముందు ఫాంటసీ సినిమాలు చేశాను. విజువల్స్ను గ్లామరైజ్ చేసి, ఎలివేట్ చేసేలా కూడా చేసిన అనుభవం ఉంది. కానీ ఈ సినిమా మాత్రం చాలా ప్రత్యేకం. చాలా నేచురల్ స్టైల్లో ఈ సినిమా చేయడం జరిగింది. ప్రతి సన్నివేశానికి తగ్గట్టుగా సహజమైన లైటింగ్తో, కథలో లీనమయ్యేలా తీశాను. ఎక్కడా ఓవర్ గ్లామర్ చేయడం గానీ, అనవసరమైన డ్రామా సృష్టించడం గానీ చేయలేదు.
చాలా భారీ బడ్జెట్, వీఎఫ్ఎక్స్తో వస్తున్న సినిమా కదా. డీవోపీగా మీకు ఎలాంటి ఛాలెంజ్గా అనిపించింది?
-విజువల్ ఎఫెక్ట్స్ను మనం రెండు రకాలుగా వాడుతుంటాం. ఒకటి గ్రాండియర్ కోసం, మరొకటి రియల్గా అనిపించేందుకు. అయితే ఆ విజువలైజేషన్ సహజంగా కనిపించడం చాలా పెద్ద టాస్క్. చాలామందిని తీసుకెళ్లి హిమాలయాల్లో షూటింగ్ చేయడం ప్రాక్టికల్గా సాధ్యం కాదు. అలాంటి సమయంలో విజువల్ ఎఫెక్ట్స్ ఉపయోగపడతాయి. కానీ వాటిని సహజంగా, నిజంగా కనిపించేలా చేయడం చాలా కష్టమైన పని. ఈ సినిమాలోని వీఎఫ్ఎక్స్ అన్నీ కూడా చాలా నేచురల్గా, రియల్గా ఉంటాయి.
ఈ సినిమాలో విజువల్స్ అన్నీ చాలా రియల్గా కనిపిస్తున్నాయి. మీరు ఎలాంటి గ్రౌండ్ వర్క్ చేశారు?
శ్రీరంగం, తిరువనంతపురం ప్రాంతాల వైభవాన్ని కలిపేలా ఆ పేరు నిర్ణయించాం. ఆ దేవాలయానికి సంబంధించిన అంశాలపై చాలా రీసెర్చ్ చేశాం. అలాగే ఆర్ట్ డైరెక్టర్ అశోక్ గారు అద్భుతమైన సెట్లు వేశారు. అనంత పద్మనాభస్వామి టెంపుల్ సెట్లోకి అడుగుపెడితే నిజంగా ఆలయంలోకి వెళ్లిన అనుభూతి కలుగుతుంది. అంత అద్భుతంగా ప్రతి సెట్ను తీర్చిదిద్దారు.
ఇందులో ఒక ఎపిసోడ్ చేయడానికి 10 కోట్లు అయ్యిందని విన్నాం?
అవును. మేము ఒక్కో అంశాన్ని ఇంప్రోవైజ్ చేసుకుంటూ వెళ్లాం. ఒక సెట్ డిజైన్ చేసిన తర్వాత ఇంకా గ్రాండ్గా ఉంటే బాగుంటుందనే ఆలోచనతో బడ్జెట్ విషయంలో ఎక్కడా రాజీ పడకుండా గొప్ప స్థాయిలో సినిమాను తెరకెక్కించాం.
షూటింగ్ ఎక్కడ చేశారు?
-హైదరాబాద్, కేరళ, తమిళనాడు, అలాగే హిమాలయాల్లోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో కీలక సన్నివేశాలు చిత్రీకరించాం.
హీరో విరాట్ కర్ణ గురించి?
విరాట్ కర్ణ చాలా కమిట్మెంట్ ఉన్న నటుడు. ఈ సినిమా కోసం ఎంతో అంకితభావంతో పనిచేశారు. డిసెంబర్, నవంబర్ నెలల్లో తీవ్రమైన చలిలో కూడా అండర్వాటర్ సన్నివేశాల్లో పాల్గొన్నారు. జ్వరంతో కూడా షూట్ కి వచ్చారు. చాలా ఫ్లెక్సిబుల్గా ఈ సినిమా చేశారు. ఆయన కమిట్మెంట్ స్క్రీన్పై స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది.
ఈ సినిమా మేజర్ హైలట్ ఏమిటి?
-ఈ సినిమా హైలైట్ అనంత పద్మనాభస్వామి టెంపుల్, అక్కడ జరిగే సన్నివేశాలు. అవి అద్భుతంగా ఉంటాయి. అలాగే క్లైమాక్స్ కూడా ప్రేక్షకులను మెస్మరైజ్ చేస్తుంది. అది చాలా బిగ్ స్కేల్లో ఉంటుంది.ఈ సినిమా భారీ విగ్రహాన్ని రూపొందించాం. ఈ వర్క్ లో దేశంలోని ప్రముఖ నిపుణులు పాల్గొన్నారు.
-ఇందులోని విజువల్స్ అన్నీ చాలా అథెంటిక్గా ఉంటాయి. షూటింగ్ సమయంలో కూడా ప్రతి ఒక్కరూ ఎంతో భక్తి భావంతో ఉండేవారు. చెప్పులు బయటే వదిలి సెట్స్లోకి వచ్చేవారు. అలాగే షూటింగ్ ప్రారంభానికి ముందు ప్రత్యేకంగా నియమించిన అర్చకుడు పూజలు నిర్వహించిన తర్వాతే షూటింగ్ చేసేవాళ్లం.
-ఈ సినిమాలో మైథాలజీ, ఫిక్షన్, డ్రామా అన్నింటినీ మిళితం చేస్తూ ఒక విజువల్ ఫీస్ట్లా మలిచాం. అలాగే ట్రావెన్కోర్ ప్రధాన అర్చకుడిని కలిసి ఎన్నో విషయాలు తెలుసుకుని, చాలా చిన్న చిన్న డీటెయిల్స్ను కూడా సినిమాలో పొందుపరిచాం.
ఈ సినిమా కోసం కెమెరా వర్క్ పరంగా కొత్త ఎక్విప్మెంట్ ఏదైనా ఉపయోగించారా?
-చాలా పెద్ద సెట్లలో తీసిన సినిమా ఇది. ఆ మొత్తం సెట్ను ఒకే షాట్లో చూపించడం నాకు చాలెంజ్గా అనిపించింది. అందుకోసం చాలా ఖరీదైన డ్రోన్ను ఉపయోగించాం. ఆలయ ప్రవేశ ద్వారం నుంచి పద్మనాభస్వామి విగ్రహం వరకు ఒకే షాట్లో చిత్రీకరించాం. దాని కోసం చాలా రిహార్సల్స్, అనేక టేక్స్ తీసుకున్నాం. ఆ షాట్ అద్భుతంగా వచ్చింది.
మ్యూజిక్ గురించి?
-ఈ సినిమా మ్యూజిక్ కూడా చాలా డివైన్గా ఉంటుంది. మేము షూటింగ్ చేసినప్పుడే మ్యూజిక్ రిఫరెన్స్తో పాటు షూట్ చేసేవాళ్లం. ప్రతి ముఖ్యమైన సీక్వెన్స్కు మాకు ముందుగానే మ్యూజిక్ రిఫరెన్స్ ఉండేది. దాంతో కెమెరా వర్క్ కూడా మరింత ఎన్హాన్స్ అయింది.
‘నాగబంధం’ విజువల్గా ఆడియన్స్కు ఎలాంటి అనుభూతిని ఇస్తుంది?
-ఈ సినిమా ప్రేక్షకులను ఎంగేజ్ చేస్తూ, ఎంటర్టైన్ చేస్తూ, ఒక డివైన్ అనుభూతిని కూడా అందిస్తుంది. ఖచ్చితంగా ఇది ప్రేక్షకులకు అద్భుతమైన విజువల్ ఎక్స్పీరియన్స్ను అందిస్తుంది.
హోం మంత్రిపై అనుచిత వ్యాఖ్యలు.. ఖండించిన ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం
హోం మంత్రి వంగలపూడి అనితపై వైకాపా నేత, మాజీ మంత్రి గుడివాడ అమర్నాథ్ చేసిన వ్యాఖ్యలను ఉప ముఖ్యమంత్రి కె. పవన్ కళ్యాణ్ ఖండించారు. మాజీ ఐటీ మంత్రి అమర్నాథ్, అనితను 'మేకప్ మంత్రి' అని కామెంట్స్ చేశారు. అంతేకాకుండా, ఆమె కిలోల కొద్దీ మేకప్ వేసుకుంటారని వ్యాఖ్యానించారు. ఈ వ్యాఖ్యలపై స్పందించిన మంత్రి అనిత, ఒక దళిత మహిళా నాయకురాలి ఎదుగుదలను వైకాపా నేతలు జీర్ణించుకోలేకపోతున్నారని, అందుకే ఇలాంటి చౌకబారు వ్యాఖ్యలు చేస్తున్నారని పేర్కొన్నారు.
వరకట్న వేధింపుల కేసు.. ట్విషా శర్మ భర్త, అత్తకు కస్టడీ పొడిగింపు
వరకట్న వేధింపుల కేసులో నిందితులుగా ఉన్న దివంగత మోడల్ ట్విషా శర్మ భర్త సమర్థ్ సింగ్, ఆమె అత్త, మాజీ న్యాయమూర్తి గిరిబాల సింగ్ల జ్యుడీషియల్ కస్టడీని భోపాల్లోని ఒక కోర్టు మంగళవారం నాడు మరో 14 రోజుల పాటు పొడిగించింది. న్యాయమూర్తి శోభన భాలవే కోర్టులో జరిగిన ఈ విచారణకు నిందితులిద్దరూ వర్చువల్ విధానంలో హాజరయ్యారని ట్విషా కుటుంబం తరఫు న్యాయవాది అంకుర్ పాండే తెలిపారు.
నీట్ పరీక్ష రాసే విద్యార్థులకు ఉచిత బస్సు ప్రయాణం
ఈ నెల 21వ తేదీన రీనీట్ రాత పరీక్ష దేశ వ్యాప్తంగా జరుగనుంది. ఈ పరీక్షకు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం నుంచి హాజరయ్యే విద్యార్థులకు ఉచిత బస్సు సౌకర్యం కల్పిస్తున్నట్టు ఏపీ రాష్ట్ర రవాణా శాఖామంత్రి రాంప్రసాద్ రెడ్డి తెలిపారు. నీట్ పరీక్షకు హాజరయ్యే విద్యార్థుల సౌకర్యార్థం ఏపీఎస్ ఆర్టీసీ ప్రత్యేక చర్యలు చేపట్టిందని ఆయన వెల్లడించారు. హాల్ టికెట్ చూపించిన నీట్ విద్యార్థులకు ఉచిత బస్సు ప్రయాణం కల్పిస్తామన్నారు. పరీక్ష కేంద్రాలకు సమయానికి చేరుకునేలా ప్రత్యేక బస్సులను అందుబాటులో ఉంచాలని అధికారులను మంత్రి ఆదేశించారు.
కేరళలో షిగెల్లా కేసులు.. జనవరి నుంచి 146.. జూన్లో మాత్రమే 70 కేసులు
కేరళలో షిగెల్లా కేసులు పెరిగిపోతున్నాయి. దీనిపై కేరళ ఆరోగ్య మంత్రి కె. మురళీధరన్ మంగళవారం మాట్లాడుతూ, ఈ ఏడాది జనవరి నుంచి రాష్ట్రంలో 146 షిగెల్లా కేసులు నమోదయ్యాయని, అందులో 70 కేసులు జూన్ నెలలోనే వెలుగుచూశాయని తెలిపారు. సమీక్షా సమావేశం అనంతరం విలేకరులతో మాట్లాడిన ఆయన, షిగెల్లా కారణంగా సంభవించిన ఐదు మరణాలలో ఒకటి మార్చిలోనూ, మిగిలిన నాలుగు జూన్లోనూ జరిగాయని పేర్కొన్నారు.
జనసేనలో కొత్తగా సమన్వయ కమిటీ : పవన్ కళ్యాణ్
జనసేన పార్టీలో కొత్తగా చేరేవారిని సమన్వయం చేసుకునేందుకు వీలుగా ప్రత్యేకంగా జాయినింగ్స్ కమిటీ ఏర్పాటు చేస్తున్నట్టు ఆ పార్టీ అధినేత, ఏపీ ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ ప్రకటించారు. ఈ కమిటీలో మొత్తం 14 మంది సభ్యులు ఉంటారని చెప్పారు. ఈ కమిటీలో తాజాగా రాజ్యసభకు ఎంపికైన లింగమేనని రమేశ్తో పాటు ఎమ్మెల్యేలు బొలిశెట్టి శ్రీనివాస్, వంశీకృష్ణ శ్రీనివాస్, పంతం నానాజీ, మాజీ మంత్రి బాలినేని శ్రీనివాస రెడ్డి, మాజీ ఎమ్మెల్యేలు కిలారి రోశయ్య, సామినేని ఉదయభాను, సీనియర్ నేతలు కొటికలపూడి చినబాబు, హరిప్రసాద్, పెదపూడి విజయ్ కుమార్, కొరికాన రవికుమార్, వంపూరు గంగులయ్య, టీసీ వరుణ్, ఆరణి మదన్ సభ్యులుగా ఉంటారు.
పిస్తా పప్పులు ఎందుకు తినాలి?
పిస్తా పప్పును రోజూ తీసుకోవడం వల్ల ఇది శరీరానికి విటమిన్-ఇను సమృద్ధిగా అందిస్తుంది. ఇది చర్మాన్ని మృదువుగా ఉంచడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. చర్మాన్ని ముడతల సమస్య నుండి కాపాడి సంరక్షిస్తుంది. పిస్తా పప్పు తింటే కలిగే ఇతర ప్రయోజనాలు తెలుసుకుందాము. పిస్తా పప్పును తింటే కంటి సమస్యలతో బాధపడేవారికి సమస్య నుంచి దూరం చేస్తుంది. శరీరంలోని ఊపిరితిత్తులకు, ఇతర శరీర అవయవాలకు ప్రాణ వాయువుని చేరవేయడంలో సహాయపడుతుంది. శరీరంలోని రోగనిరోధక శక్తిని పెంచి, శరీరాన్ని ఇన్ఫెక్షన్లకు దూరంగా ఉంచుతుంది. పిస్తాపప్పులో పీచు పదార్థం సమృద్దిగా వుండటం వల్ల జీర్ణక్రియలు సాఫీగా జరిగి శరీరంలోని వ్యర్థాలు బయటకు విసర్జింపబడతాయి.
యూరిక్ యాసిడ్: తగ్గించుకునే మార్గాలు
యూరిక్ యాసిడ్. ఇటీవలి కాలంలో ఈ సమస్యతో సతమతం అయ్యేవారు ఎక్కువవుతున్నారు. శరీరంలో యూరిక్ యాసిడ్ స్థాయిలను సహజంగా ఎలా తగ్గించవచ్చో తెలుసుకుందాము. ఒక గ్లాసు నీటిలో అర టీస్పూన్ బేకింగ్ సోడా కలిపి త్రాగాలి ఆహారంలో విటమిన్ సి అధికంగా ఉండే పండ్లు, కూరగాయలను చేర్చాలి. ఎక్కువ నీరు తాగడం వల్ల కిడ్నీలు యూరిక్ యాసిడ్ను వేగంగా బయటకు పంపుతాయి ఎక్కువ ఫైబర్ తినడం వల్ల శరీరంలో యూరిక్ యాసిడ్ స్థాయిలను తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది అధిక ప్రోటీన్ ఆహారం మానుకోవాలి. తక్కువ కొవ్వు పాల ఉత్పత్తులను ఎంచుకోవాలి.
కేన్సర్ను నిరోధించే మామిడి పండ్లు, ఎలాగ?
పండ్లలో రారాజు మామిడి. ప్రస్తుతం మామిడి పండ్లు మార్కెట్లోకి వచ్చేసాయి. ఈ పండును తింటే కలిగే ప్రధాన ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. మామిడిలోని యాంటీఆక్సిడెంట్లు పెద్దప్రేగు క్యాన్సర్, లుకేమియా, ప్రోస్టేట్ క్యాన్సర్, రొమ్ము క్యాన్సర్ నుండి శరీరాన్ని రక్షిస్తాయి. మామిడిలో ఉండే విటమిన్ ఎ, బీటా కెరోటిన్ కంటి ఆరోగ్యం, దృష్టిని మెరుగుపరచడంలో సహాయపడతాయి. మామిడి పండ్లలోని విటమిన్ సి, ఫైబర్, పెక్టిన్ అధిక కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిని నియంత్రించడంలో సహాయపడతాయి. మామిడి గుజ్జును ముఖానికి అప్లై చేస్తుంటే చర్మరంధ్రాలు చర్మాన్ని పునరుజ్జీవింపజేస్తాయి, మొటిమలు తగ్గుతాయి. మామిడి పండ్లలోని ఎంజైమ్లు జీర్ణక్రియను మెరుగుపరుస్తాయి.
వామ్మో.. పురుషుల్లోనూ రొమ్ము కేన్సర్ ... వైద్యులేమంటున్నారు...
సాధారణంగా రొమ్ము కేన్సర్ మహిళలో అధికంగా వస్తుంది. కానీ, ఇపుడు పురుషుల్లో కూడా ఈ వ్యాధిని వైద్యులు గుర్తించారు. హాలీవుడ్ నటుడు, మాజీ ప్రొఫెషనల్ రెజ్లర్ టైలర్ మేన్ తనకు రొమ్ము కేన్సర్ ఉందని వెల్లడించి, ప్రతి ఒక్కరినీ షాక్కు గురిచేశారు. ప్రస్తుతం తాను కీమోథెరఫీ చికిత్స చేయించుకుంటున్నట్టు తెలిపారు. పురుషుల్లోనూ రొమ్ము కేన్సర్ వచ్చే అవకాశాలు లేకపోలేదని తన ఉదంతం నిర్ధారణ అయిందని ఆయన చెప్పుకొచ్చారు.
పనస విత్తనాలులో దాగి వున్న ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు, ఏంటవి?
తొలకరి జల్లులు ప్రారంభం కాగానే మార్కెట్లలోకి క్రమంగా మామిడి పళ్ల స్థానంలో పనస కాయలు వచ్చేస్తాయి. పనస పండ్లు ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తాయి. వీటితో పాటు పనస తొనల్లో వుండే పనస విత్తనాలలో ప్రోటీన్లు, ఫైబర్, విటమిన్లు, మినరల్స్ వుంటాయి. పనస విత్తనాలు తింటుంటే మానసిక ఒత్తిడి తగ్గుతుంది. ఇంకా ఏమేమి ప్రయోజనాలు వున్నాయో తెలుసుకుందాము. పనస విత్తనాల్లో వుండే అధిక ఫైబర్ స్థాయిలు జీర్ణ సమస్యలను నివారించి ఆరోగ్యవంతంగా చేస్తుంది. పనస విత్తనాలు తింటుంటే దీర్ఘ కాలిక వ్యాధులు రాకుండా అడ్డుకోగల వ్యాధినిరోధక శక్తి ఒనగూరుతుంది. వీటిలో వుండే పొటాషియం, ఫైబర్ వల్ల గుండె ఆరోగ్యానికి మేలు చేస్తాయి.