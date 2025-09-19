శుక్రవారం, 19 సెప్టెంబరు 2025
  • Follow us
  1. వినోదం
  2. తెలుగు సినిమా
  3. సమీక్ష
Written By దేవీ
Last Updated : శుక్రవారం, 19 సెప్టెంబరు 2025 (13:59 IST)

Beauty Review: ఎమోషన్స్ సరిగ్గా పండించలేని బ్యూటీ చిత్రం - బ్యూటీ రివ్యూ

Ankit Koyya, Neelakhi Patra
Ankit Koyya, Neelakhi Patra
నటీనటులు : అంకిత్ కొయ్య, నీలఖి పాత్రా, విజయ నరేష్ కృష్ణ, వాసుకి ఆనంద్, ప్రసాద్ బెహరా తదితరులు
సాంకేతికత: సినిమాటోగ్రాఫర్ : శ్రీ సాయికుమార్ దారా, సంగీత దర్శకుడు : విజయ్ బుల్గానిన్, నిర్మాత : ఆడిదల విజయపాల్ రెడ్డి, దర్శకుడు : జె ఎస్ ఎస్ వర్ధన్. ఎడిటర్ : ఎస్ బి ఉద్ధవ్
 
కథ:
పెల్లయిన పదేళ్ళకు పుట్టిన అలేఖ్య (నిలఖి పాత్రా)ను గారాబంగా పెంచుతాడు క్యాబ్ డ్రైవర్ నారాయణ (నరేష్). భార్య (వాసుకి) కి కుమార్తెను కొన్ని విషయాల్లో మందలించినా నారాయణ పట్టించుకోడు. ఇక కాలేజీ చదివే అలేఖ్య.. కు స్నేహితురాలు స్కూటీ తీసుకురావడంతో తనకూ అలాంటిదే కావాలని తండ్రిని పీడిస్తుంది.  ఎట్టకేలకు ఆమె ఫేస్ లో ఆనందం చూడ్డంకోసం తల్లిదండ్రులు అప్పుచేసి మరీ కొనిస్తారు. ఆ తర్వాత కాలేజీకి వెళుతూ బయట ఓ కుర్రాడు అర్జున్ (అంకిత్ కొయ్య)ను చేష్టలకు ఆకర్షితురాలవుతుంది.

ఆ తర్వాత అది ప్రేమగా మారుతుంది. ఇది తెలిసిన తల్లి కూతురుమీద చేయిచేసుకుని తీవ్రంగా మందలించి ఆమె ఫోన్ ను లాగేసుకుంటుంది. అమ్మ మీద కోపంతో ఎలాగో ఇంటినుంచి వెళ్ళిపోతుంది. అలా అర్జున్ తో లేచిపోయి హైదరాబాద్ చేరుకుంటుంది. విషయం తెలిసిన తండ్రి ఏమి చేశాడు? తల్లి ఎంత ఆవేదన చెందింది? తన కుమార్తెను తండ్రి కలుసుకున్నాడా? లేదా? అనేది మిగిలిన సినిమా.
 
సమీక్ష:
ఈ చిత్ర కథను బేరీజువేస్తే గతంలో వచ్చిన బుట్టబొమ్మ కథకు సరిపోతుంది. అంతకుముందు వచ్చిన ఉయ్యాలా జంపాలా వంటి చిత్రాల నూ గుర్తు చేస్తుంది. అయితే వాటిల్లో ఎంతో కొంత ఎమోషన్ వుంటుంది. కానీ బ్యూటీలో అదే లోపించింది. సినిమా ఆరంభం నుంచి ఇప్పటి కాలం అమ్మాయిలు పరిచయం లేని అబ్బాయిలతో ఎంత ఈజీగా ప్రేమలో పడుతున్నారు? అనేది తాము చెప్పదలిచామని దర్శక నిర్మాతలు తెలియజేశారు. అలా చేయడంలో ప్రేక్షకుడిని కనెక్ట్ చేయలేకకపోయాడు దర్శకుడు.
 
పెద్దలు, పిల్లలు అందరూ చూడాల్సిన సినిమా. అయితే ఆ కథను ఎంత బాగా చెప్పగలిగాడనేది దర్శకుడి పని. ఆ దర్శకుడి వెనుక మారుతీ వంటి మరో దర్శకుడూ వున్నాడు. మారుతీ టీమ్ కూడా వెనుక వుంది. పెద్ద నిర్మాణ సంస్థలు వున్నాయి. కానీ వారంతా మరచిన ప్రధాన అంశం లాజిక్. అది ఇందులో బాగా లోపించింది.
 
పిల్లలను కంటికిరెప్పలా తల్లిదండ్రులు కాపాడుకుంటారు. స్కూల్, కాలేజీకి వెల్ళినా ఆమెను ఒదిలిపెట్టి రావడం అనేది మధ్యతరగతి కుటుంబాలు చేసేవి. అలాంటిది ఓ ఆటోలో కాలేజీకిా పంపడం బాగానే వుంది. కానీ ఆటోవాడికి ఇవ్వాల్సిన డబ్బులు కూతురుకు ఇవ్వడం అది మిస్ యూజ్ చేయడంలో కొంత లాజిక్ మిస్ అయింది. అప్పటికే ఆమెకు ఫోన్ కొనివ్వడం, పుట్టినరోజు నాడు కొత్త బట్టలు కొనిచ్చినా ఇష్టంలేదని విసిరిపారేయడం వంటివి కామన్. కానీ తాహతుకుమించి స్కూటర్ కొని ఇవ్వడం కథలో లోపం.
 
ఇక తండ్రి నైట్ డ్యూటీలతో క్యాబ్ డ్రైవర్ చేయడంతో కూతురు రాత్రి పూట ఇంటిలోవుందా లేదా అనేది తెలీయకపోవచ్చు. కానీ కన్న తల్లి కూతురు గురించి పట్టించుకోకపోవడంతో రాత్రుళ్ళు అర్జున్ ను కలవడం అతనికి మరింత దగ్గరవడంతో కథ కోసం సీన్ రాసుకున్నట్లుంది. అదేవిధంగా తన ప్రియుడు అలిగాడని అలేఖ్య తలుపులువేసి వీడియోకాల్ లో ఒళ్ళు చూపించే ప్రయత్నం చేస్తుంది. సరిగ్గా ఆ టైంలో తల్లి డోర్ తీసుకుని రావడం జరగడంతో కథ మొత్తం టర్న్ అవుతుంది. అసలు తలుపు ఎలా తెరుచుకుంది? అనేది అర్థం కాదు. ఇలా పలు సీన్స్ కథ సాగడం కోసం రాసుకున్నట్లుగా వున్నాయి. ఇవన్నీ ఎడిటర్ పట్టించుకోకపోవడం, దర్శక నిర్మాతలు కూడా వారు ఆలోచించేలా ప్రేక్షకులు ఆలోచిస్తారనుకోవడం కూడా తప్పిదమే.
 
దానికి తోడు బ్యూటీకి తగినట్లుగా అలేఖ్య బాగుంది. కానీ తన ప్రియుడిని కన్నా.. అంటూ పలుమార్లు పిలుచుకోవడంతో చికాకు పుట్టిస్తుంది. ఉయ్యాల జంపాలలో తింగరి అమ్మాయిగా, కోడినెత్తురితో ప్రేమలేఖ రాస్తే పడిపోవడం చూశాం. కానీ బ్యూటీలో కేవలం కుక్కపిల్లలతో ఎట్రాక్ట్ చేసే కుర్రాడితో ఈజీగా ప్రేమలో పడిపోతుంది. అయితే ఇప్పటి యువతులకు సరిగ్గా ఆలోచించే విధానం తెలీదు. కేవలం రెడీమేడ్ పుడ్ లా అప్పటికప్పుడు వారు అనుకుంది జరిగిపోవాలి. దానికి వాడే ఒకే ఒక పదం నా లైఫ్ లో ఇంకేమి అడగను. దాన్ని బేస్ చేసుకుని కథను రాసినట్లుగా వుంది.
 
విశాఖపట్నం  బీచ్ లో ఇలాంటి ప్రేమికులు కథలు బోలెడు వున్నాయి. అందులోంచి ఓ రియల్ సంఘటనను బేస్ చేసుకుని జర్నలిస్టు అయిన సుబ్రహ్మణ్యం కథను రాశారని చెప్పారు. కానీ దాని లోతుల్లోకి మరింత వెళ్లి కథనాన్ని నడిపిస్తే బాగుండేదవి.
 
పాత్రలపరంగా నారాయణ పాత్రలో సీనియర్ నరేష్ జీవించాడనే చెప్పాలి. తల్లిగా వాసుకీ నటించింది. పిల్లలని సరిగ్గా పట్టించుకోని తల్లిదండ్రులుగా వారు నటించారు. ఇక ప్రధానంగా చెప్పుకోవాల్సింది కథానాయకుడిగా నటించిన అంకిత్ కొయ్య. తన పాత్ర ఇందులో పెద్ద ట్విస్ట్. అది సినిమాలో చూస్తేనే బాగుంటుంది. మాయమాటలు చెప్పితే అమ్మాయిలు ఎలా పడిపోతారనేది ఇందులో చూపించారు. మిగిలిన పాత్రలు బాగానే వున్నాయి. ఒరిస్సాకు చెందిన నటి నీలఖి టైటిల్ కూ, పాత్రపరంగా హావభావాలు బాగా చూపించి మంచి మార్కులు కొట్టేసింది. ఒరిస్సాలో ఆమె నటించిన టెన్త్ క్లాస్ చిత్రం మంచి విజయాన్ని సాధించింది. 
 
సాంకేతికంగా సినిమాటోగ్రపీ, సంగీతం బాగుంది. నిర్మాణ విలువలు బాగున్నాయి.  ముఖ్యంగా ఫస్టాఫ్ ని బాగా సాగదీసి వదిలారు. అనవసర బోరింగ్ సీన్స్ తో కథనాన్ని పేలవంగా మార్చేశారు. లవ్ ట్రాక్ చాలా సిల్లీ గా ఉంటుంది. వారి లవ్ ట్రాక్ ఏదో ఇమ్మెచ్యూర్ గా చిన్న పిల్లల ప్రేమ కథలా కనిపిస్తాయి. స్క్రీన్ ప్లే పరంగా మరింత జాగ్రత్తలు తీసుకోవాల్సింది. కొన్ని ఎమోషనల్ మూమెంట్స్ వరకు ఓకే కానీ లీడ్ జంట నడుమ సన్నివేశాలు, వారి ట్రాక్ ని బెటర్ గా డిజైన్ చేసుకుని ఉంటే బాగుండేది. అందరికీ కనెక్ట్ అయ్యే లైన్ ని దర్శకుడు మెప్పించే విధంగా తెరకెక్కించలేకపోయారు. కోర్ట్ సినిమాతో దర్శక నిర్మాతలు పోల్చుకున్నా అంతటి ఎమోషన్స్ ఇందులో చూపించలేకపోయారు.
రేటింగ్ : 2/5

సెప్టెంబర్ 22 నుండి అక్టోబర్ 2 వరకు ఏపీ దసరా సెలవులు

సెప్టెంబర్ 22 నుండి అక్టోబర్ 2 వరకు ఏపీ దసరా సెలవులుసెప్టెంబర్ 22 నుండి అక్టోబర్ 2, 2025 వరకు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఉన్న అన్ని పాఠశాలలకు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం దసరా సెలవులు ప్రకటించింది. సెప్టెంబర్ 22 నుండి సెలవులు ప్రకటించాలని ప్రభుత్వాన్ని అభ్యర్థిస్తూ టీడీఎల్పీ గ్రాడ్యుయేట్ల ఎమ్మెల్సీల ద్వారా ఉపాధ్యాయులు విజ్ఞప్తి చేశారుని తెలిపారు. విద్యా శాఖ అధికారులతో చర్చల తర్వాత, దసరా పండుగకు సెప్టెంబర్ 22 నుండి అక్టోబర్ 2 వరకు సెలవులు మంజూరు చేయాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది.

రూ.50 కోసం స్నేహితుల మధ్య గొడవ .. నచ్చజెప్పడానికి వెళ్ళిన వ్యక్తి ప్రాణాలు కోల్పోయాడు...

రూ.50 కోసం స్నేహితుల మధ్య గొడవ .. నచ్చజెప్పడానికి వెళ్ళిన వ్యక్తి ప్రాణాలు కోల్పోయాడు...ఇద్దరు స్నేహితులు రూ.50 కోసం స్నేహితులు గొడవపడ్డారు. వీరికి నచ్చజెప్పడానికి వెళ్లిన వ్యక్తిపై కత్తితో దాడి చేయడంతో ఆ వ్యక్తి ప్రాణాలు కోల్పోయాడు. ఈ దారుణ ఘటన గుజరాత్ రాష్ట్రంలోని సూరత్ నగరంలో చోటుచేసుకుంది. తాజాగా వెలుగులోకి వచ్చిన ఈ వివరాలను పరిశీలిస్తే,

AP: ఉచిత బస్సు సేవలు- బస్సు కండక్టర్లు, డ్రైవర్ల కష్టాలు.. వీడియో వైరల్

AP: ఉచిత బస్సు సేవలు- బస్సు కండక్టర్లు, డ్రైవర్ల కష్టాలు.. వీడియో వైరల్మహిళా ప్రయాణికుల కోసం ఉచిత బస్సు సర్వీసులలో బస్సు కండక్టర్లు, డ్రైవర్లు ఎదుర్కొంటున్న వాస్తవాలు, సమస్యలను సోషల్ మీడియాలో వెల్లడించారనే ఆరోపణతో జంగారెడ్డిగూడెం ఆర్టీసీ అధికారులు ఒక మహిళా కండక్టర్‌ను ఉద్యోగ విధుల నుంచి తప్పించారు. ఏపీలో ఉచిత బస్సు పథకం ప్రవేశపెట్టిన తర్వాత బస్సుల్లో ప్రయాణించే మహిళల సంఖ్య పెరగడం వల్ల సిబ్బంది ఎదుర్కొంటున్న సవాళ్లను హైలైట్ చేస్తూ మహిళా కండక్టర్ వై. కుసుమ కుమారి ఇటీవల ఒక వీడియోను పోస్ట్ చేశారు.

పాము కాటేసిందని దాని తల కొరికి పక్కన పెట్టుకుని నిద్రపోయాడు...

పాము కాటేసిందని దాని తల కొరికి పక్కన పెట్టుకుని నిద్రపోయాడు...ఏపీలోని తిరుపతి జిల్లా శ్రీకాళహస్తిలో ఒళ్లు గుగుర్పొడిచే ఘటన ఒకటి జరిగింది. జిల్లాలోని తొట్టంబేడు మండలం చియ్యవరంలో ఓ వ్యక్తి పాము కాటేసిందని దాని తల కొరికి పక్కలో పెట్టుకుని నిద్రపోయాడు.

ప్రియుడి మాట విని బిడ్డను సరస్సులో పడిసిన వివాహిత

ప్రియుడి మాట విని బిడ్డను సరస్సులో పడిసిన వివాహితరాజస్థాన్ రాష్ట్రంలోని అజ్మీర్‌లో ఓ మహిళ తన ప్రియుడి మాటలు విని నిద్రపోతున్న కన్నబిడ్డను తీసుకెళ్లి సరస్సులో పడేసింది. శుక్రవారం వెలుగులోకి వచ్చిన ఈ వివరాలను పరిశీలిస్తే, నగర శివారులోని అన్నాసాగర్ సరస్సులో బుధవారం ఓ బాలిక మృతదేహం కనిపించడంతో స్థానికులు పోలీసులకు సమాచారాన్ని చేరవేశారు. వెంటనే పోలీసులు అక్కడకు చేరుకుని మృతదేహాన్ని వెలిగి తీసి విచారణ చేపట్టారు.

Watch More Videos

యాలకలు 6 ప్రయోజనాలు, ఏంటవి?

యాలకలు 6 ప్రయోజనాలు, ఏంటవి?యాలకలు. వీటిని తినడం వల్ల చాలా ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి. ఈ ప్రయోజనాలకు గల కారణం వాటిలోని వివిధ రకాల విటమిన్లు, ఖనిజాలు. ఆ ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. యాలకలు యాంటీఆక్సిడెంట్లను పుష్కలంగా కలిగి ఉంటాయి, ఇవి శరీరంలోని కణాలను దెబ్బతినకుండా కాపాడతాయి. జీర్ణక్రియను మెరుగుపరచడంలో సహాయపడతాయి. గ్యాస్, ఉబ్బరం, కడుపు నొప్పి వంటి సమస్యలను తగ్గిస్తాయి. యాలకలు తినడం వల్ల గుండె ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతుంది, రక్తపోటును నియంత్రించడంలో సహాయపడుతుంది. ఇది శరీరంలో మంటను తగ్గిస్తుంది, దీనివల్ల కీళ్ల నొప్పులు, ఇతర నొప్పి సంబంధిత సమస్యలు తగ్గుతాయి.

సర్జికల్ రోబోటిక్స్‌లో భారతదేశం యొక్క తదుపరి ముందడుగు: అధునాతన సాఫ్ట్ టిష్యూ రోబోటిక్ సిస్టమ్‌

సర్జికల్ రోబోటిక్స్‌లో భారతదేశం యొక్క తదుపరి ముందడుగు: అధునాతన సాఫ్ట్ టిష్యూ రోబోటిక్ సిస్టమ్‌భారతీయ ఆరోగ్య సంరక్షణ, ప్రపంచ మెడ్‌టెక్‌కు ఒక మైలురాయి అయిన సందర్భములో, భారతదేశములోని ప్రముఖ వైద్య పరికరాల కంపెనీలలో ఒకటైన మెరిల్, నెక్ట్-జనరేషన్ సాఫ్ట్ టిష్యూ సర్జికల్ రోబోటిక్ సిస్టమ్ అయిన మిజ్జో ఎండో 4000ను ప్రారంభించినట్లు ప్రకటించారు. ఈ పురోగతి ఆవిష్కరణ సరైన శస్త్రచికిత్స అందుబాటును పునర్నిర్వచించటానికి సిద్ధముగా ఉన్నది, అలాగే భారతదేశపు ఈ అధునాతన రోబోటిక్ శస్త్రచికిత్స ప్రపంచమునకు కేంద్రముగా మారే అవకాశములను సూచిస్తున్నది.

కొత్తిమీర ఎందుకు వాడాలో తెలుసా?

కొత్తిమీర ఎందుకు వాడాలో తెలుసా?కొత్తిమీర. దీని ఆకులు, గింజలు రెండూ ఆహారంలో వాడతారు. ఈ కొత్తిమీర కేవలం ఆహారానికి రుచిని ఇవ్వడమే కాకుండా, మన ఆరోగ్యానికి కూడా చాలా మంచిది. ఇందులో అనేక ఔషధ గుణాలు ఉన్నాయి. కొత్తిమీరలో విటమిన్ A, విటమిన్ C, విటమిన్ K, ఫోలేట్ వంటి ముఖ్యమైన విటమిన్లు పుష్కలంగా ఉన్నాయి. వీటితో పాటు కాల్షియం, పొటాషియం, మెగ్నీషియం, ఐరన్ వంటి మినరల్స్ కూడా ఉన్నాయి. కొత్తిమీరలో యాంటీఆక్సిడెంట్లు, యాంటీ ఇన్‌ఫ్లమేటరీ, యాంటీ బాక్టీరియల్, యాంటీ ఫంగల్ గుణాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. కొత్తిమీర జీర్ణశక్తిని పెంచుతుంది.

వర్షాకాలంలో ఎలాంటి ఆహారం తినాలి? ఏవి తినకూడదు?

వర్షాకాలంలో ఎలాంటి ఆహారం తినాలి? ఏవి తినకూడదు?వర్షాకాలం అనేది రోగనిరోధక శక్తికి సవాలుగా ఉంటుంది, ఎందుకంటే ఈ సమయంలో వ్యాధులు ప్రబలే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది. అందుకే, ఈ సీజన్‌లో ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవడానికి సరైన ఆహారం తీసుకోవడం చాలా ముఖ్యం. వర్షాకాలంలో మీరు తీసుకోవాల్సిన కొన్ని ముఖ్యమైన ఆహార పదార్థాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి. రోగనిరోధక శక్తిని పెంచేవి పసుపు: ఇది యాంటీబ్యాక్టీరియల్, యాంటీవైరల్ గుణాలను కలిగి ఉంటుంది. రోజూ పాలలో పసుపు కలుపుకుని తాగడం వల్ల జలుబు, దగ్గు వంటి సమస్యల నుంచి ఉపశమనం పొందవచ్చు. అల్లం: దీనిలో జింజర్ ఆయిల్ అనే యాంటీ ఇన్‌ఫ్లమేటరీ గుణం ఉంటుంది. అల్లం టీ తాగడం వల్ల గొంతు నొప్పి తగ్గుతుంది.

భారతదేశంలో మహిళల గుండె ఆరోగ్యానికి కీలకం, ఆంజినా గురించి అర్థం చేసుకోవడం

భారతదేశంలో మహిళల గుండె ఆరోగ్యానికి కీలకం, ఆంజినా గురించి అర్థం చేసుకోవడంకరోనరీ ఆర్టరీ డిసీజ్(సీఏడీ)ని తరచుగా పురుషులను ఎక్కువగా ప్రభావితం చేసే పరిస్థితిగా భావిస్తారు. వాస్తవానికి, స్త్రీలు కూడా అంతే హాని అవకాశాలను కలిగి ఉంటారు. వారు కూడా తరచుగా ఆంజినా అంటే- గుండెకు రక్త ప్రవాహం తగ్గడం వల్ల వచ్చే ఛాతీ నొప్పి వంటి లక్షణాలను అనుభవిస్తారు. అయినప్పటికీ, మహిళల్లో ఇప్పటికీ దీన్ని చాలా తక్కువగానే నిర్ధారణ చేస్తున్నారు. ఈ కారణంగా చాలా తక్కువగానే మహిళలు దీనికి చికిత్స పొందుతున్నారు. దీనంతటికీ ప్రధాన కారణం ఆంజినాపై అవగాహన లేకపోవడం.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2025, Webdunia.com