PV Sindhu: మా ప్రేమ విమానంలో మొదలైంది..తొలి చూపులోనే పడిపోయాం... పీవీ సింధు

ఉదయపూర్‌లోని ఉదయ్ సాగర్ సరస్సు ఒడ్డున ఉన్న రాఫెల్స్ హోటల్‌లో వివాహం జరిగింది. వారి వివాహం తర్వాత, మంగళవారం సాయంత్రం హైదరాబాద్‌లో గ్రాండ్ రిసెప్షన్ జరిగింది. ఈ కార్యక్రమానికి సినీ, రాజకీయ, క్రీడా రంగాలకు చెందిన ప్రముఖులు హాజరయ్యారు.

తాజాగా ఓ ఇంటర్వ్యూలో, పివి సింధు వెంకట దత్త సాయితో తన ప్రేమకథ గురించి వివరాలను పంచుకున్నారు. సాయి ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్ అయినప్పటికీ, అక్టోబర్ 2022లో విమానంలో వారి ప్రేమ ప్రయాణం ప్రారంభమైందని సింధు వెల్లడించింది.

"మేమిద్దరం అక్టోబర్ 2022లో ఒక విమానంలో కలిసి ప్రయాణించాము. ఆ ప్రయాణం తర్వాత, ప్రతిదీ మారిపోయింది. ఆ ప్రయాణం మమ్మల్ని దగ్గర చేసింది. అది 'తొలి చూపులోనే ప్రేమ' అనిపించింది. ఆ క్షణం నుండి, మా ప్రేమకథ ప్రారంభమైంది," అని సింధు తెలిపింది.

సింధు తన నిశ్చితార్థం గురించి కూడా ప్రస్తావించింది, ఇది చాలా తక్కువ మంది హాజరైన భావోద్వేగ క్షణమని.. మా జీవితంలో ఈ ముఖ్యమైన క్షణాన్ని మా సన్నిహితులతో మాత్రమే జరుపుకోవాలని మేము కోరుకున్నాము, అందుకే మేము దానిని గ్రాండ్‌గా కాకుండా సింపుల్‌గా ఉంచాం. ఇది ఒక భావోద్వేగ, మరపురాని క్షణం," అని ఆమె ఓ ఇంటర్వ్యూలో వెల్లడించింది.

