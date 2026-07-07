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Written By సెల్వి
Last Updated : Tuesday, 7 July 2026 (22:10 IST)

Rental Girlfriend: ఢిల్లీలో ట్రెండ్ అవుతున్న రెంటల్ గర్ల్ ఫ్రెండ్ సేవలు

lovers
BY: సెల్వి
Publish: Tue, 7 Jul 2026 (22:08 IST) Updated: Tue, 7 Jul 2026 (22:10 IST)
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దేశ రాజధాని నగరం ఢిల్లీలో ఒంటరిగా గడిపే వారి సంఖ్య పెరిగిపోతుందనేందుకు ఈ ఘటనే నిదర్శనం. అద్దెకు గర్ల్ ఫ్రెండ్స్‌ను కొని తెచ్చుకుంటున్నారు. కాఫీ షాపుకు, అడ్వైంచర్ రైడ్, బైక్ రైడ్ అంటూ వేర్వేరు కార్యక్రమాలకు వేలు వేలు ఖర్చు పెడుతున్నారు. ఒక రోజుకు అద్దెకు తీసుకోండని.. రెంటల్ గర్ల్ ఫ్రెండ్ విధానం ప్రస్తుతం ట్రెండ్ అవుతోంది. 
 
ఒక రోజుకు నన్ను అద్దెకు తీసుకోండి అనే రెంటల్ సేవను ప్రచారం చేస్తున్న ఒక సోషల్ మీడియా పోస్ట్ ఆన్‌లైన్‌లో పెద్ద చర్చను రేకెత్తించింది. ఎందుకంటే, చాలా మంది వినియోగదారులు దీనిని ఒక తెలివైన గిగ్ ఎకానమీ ఆలోచన అని పిలవడం, ఇది ఆధునిక సంబంధాల గురించి ఏమి చెబుతుందో ప్రశ్నించడం మధ్య విభేదిస్తున్నారు. 
 
వివిధ సామాజిక కార్యక్రమాలకు తన తోడును అందించే దివ్య అనే మహిళ పోస్ట్ చేసిన రేట్ కార్డును ఒక ఎక్స్ యూజర్ షేర్ చేసిన తర్వాత ఈ చర్చ ప్రారంభమైంది. దివ్య తనను తాను డేటింగ్ భాగస్వామిగా ప్రచారం చేసుకోకుండా, కాఫీ డేట్‌ల నుండి కుటుంబ సమావేశాల వరకు వివిధ కార్యకలాపాల కోసం డబ్బు చెల్లించి పొందే సహచర సేవగా దీనిని ప్రదర్శించింది.
 
వైరల్ అయిన ఈ రేట్ కార్డు ప్రకారం, ఒక కాఫీ డేట్‌కు రూ.1,500, డిన్నర్, సినిమాకు వెళ్లడానికి రూ.2,000 ఖర్చవుతుంది. క్లయింట్ కుటుంబాన్ని కలవడానికి రూ.3,000, ఒకరిని ఏదైనా కార్యక్రమానికి తోడుగా తీసుకెళ్లడానికి రూ.3,500 ఖర్చవుతుంది. 
 
మరిన్ని ప్రీమియం అనుభవాలలో రూ.4,000కి బైక్ రైడ్, రూ.4,500కి షాపింగ్ ట్రిప్, రూ.5,000కి ఒక సాహస యాత్ర, రూ.10,000కి వారాంతపు విహారయాత్ర ఉన్నాయి. ఈ విహారయాత్రను డాక్యుమెంట్ చేస్తూ సోషల్ మీడియా పోస్ట్ కోరుకునే వారు రూ.6,000 చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. 
 
వ్యక్తిగత అవసరాల ఆధారంగా అనుకూలీకరించిన ప్లాన్‌లు అందుబాటులో ఉన్నాయని కూడా ఆ పోస్ట్‌లో పేర్కొన్నారు. ఢిల్లీలోని రెంటల్ గర్ల్‌ఫ్రెండ్స్ ఇటువంటి ప్లాట్‌ఫారమ్‌ల ద్వారా గణనీయమైన మొత్తాలను సంపాదిస్తున్నారని మరో ఎక్స్ యూజర్ ఆరోపించిన తర్వాత ఈ చర్చ మరింత తీవ్రమైంది. 
 
క్లయింట్‌లతో సమయం గడిపినందుకు గాను మహిళలు ఉచిత భోజనం, షాపింగ్, గంటకు సుమారు రూ.1,000 పొందుతున్నారని ఆ పోస్ట్ ఆరోపించింది. కొంతమంది మహిళలు రోజుకు మూడు నుండి నాలుగు బుకింగ్‌లను పొంది, అదనపు ప్రయోజనాలను ఆస్వాదిస్తూ రోజుకు ఏడు వేల వరకు సంపాదిస్తున్నారని కూడా అది పేర్కొంది. 
 
చాలా మంది యూజర్లు ఈ ధోరణిని పట్టణ జీవితంలో పెరుగుతున్న ఒంటరితనానికి ప్రతిబింబంగా చూశారు. ప్రజలు ఎంతగా ఒంటరి అయిపోయారంటే, ఇప్పుడు డబ్బు చెల్లించి తోడు తెచ్చుకోవడం అనేది ఒక సహజమైన పరిణామంలా కనిపిస్తోందని ఒక వ్యక్తి వ్యాఖ్యానించారు. 
 
విస్తరిస్తున్న గిగ్ ఎకానమీలో మహిళలు స్వతంత్రంగా సంపాదించుకోవడానికి ఇది ఒక వినూత్నమైన మార్గమని మరికొందరు ఈ ఆలోచనను ప్రశంసించారు. అయితే, అందరూ దీనిని అంగీకరించలేదు. పలువురు వినియోగదారులు ఇటువంటి సేవల దీర్ఘకాలిక పరిణామాలను ప్రశ్నించారు. 
 
క్లుప్తంగా చెప్పాలంటే, వారు భద్రత, దోపిడీ, వ్యక్తిగత హద్దులు చెరిగిపోవడం గురించి ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. ఈ చర్చలో మీమ్స్, వ్యంగ్య ప్రతిస్పందనలు కూడా వెలువడ్డాయి. ఒక సాధారణ మహిళ దీనిని వ్యాపారంగా మార్చడంలోని సృజనాత్మకతను కొందరు నెటిజన్లు ప్రశంసించారు.
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సెల్వి

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