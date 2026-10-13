ఎన్టీఆర్ జిల్లాలోని వెస్ట్ బైపాస్లో ప్రమాదం.. ఒకే కుటుంబానికి చెందిన ముగ్గురు మృతి
ఎన్టీఆర్ జిల్లాలోని వెస్ట్ బైపాస్పై జరిగిన ప్రమాదంలో, ఒకే కుటుంబానికి చెందిన ముగ్గురు వ్యక్తులతో సహా నలుగురు మరణించగా, మరొకరు తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. వారు ప్రయాణిస్తున్న ఎలక్ట్రిక్ కారు రోడ్డు రెయిలింగ్ను ఢీకొట్టడంతో ఈ ప్రమాదం జరిగింది. భవానిపురం పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, గుంటూరు జిల్లా నంబూరులో జరిగిన ఒక కుటుంబ వేడుకలో పాల్గొని తిరిగి వస్తుండగా ఈ ఘటన చోటుచేసుకుంది.
కారులో రెండేళ్ల చిన్నారితో సహా మొత్తం ఐదుగురు ప్రయాణిస్తున్నారు. విజయవాడలోని ఒక రహదారిపై ఎలక్ట్రిక్ కారులో మంటలు చెలరేగినట్లు సాయంత్రం సుమారు 5:04 గంటలకు సెంట్రల్ ఫైర్ స్టేషన్ నుండి విజయవాడ ఫైర్ స్టేషన్కు సమాచారం అందింది.
ఏలూరు వైపు వెళ్తున్న మోనా అనే వైద్యురాలు అగ్నిమాపక సిబ్బందిని అప్రమత్తం చేశారు. వెంటనే అగ్నిమాపక సిబ్బంది ప్రమాద స్థలానికి చేరుకున్నారు. ప్రాథమిక పోలీసు విచారణ ప్రకారం, 39 ఏళ్ల కె. రామ్దేవ్ నడుపుతున్న ఆ కారు గంటకు దాదాపు 150 కిలోమీటర్ల వేగంతో వెళ్తోంది.
మరో వాహనాన్ని ఓవర్టేక్ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తున్నప్పుడు డ్రైవర్ నియంత్రణ కోల్పోయి ఉండవచ్చని, కారు కల్వర్టును ఢీకొట్టి గాలిలోకి ఎగిరి, ఆపై రోడ్డు పక్కన ఉన్న రక్షణ గోడ (పారాపెట్ వాల్)పై పడిందని పోలీసులు తెలిపారు. ప్రమాదానికి గురైన వెంటనే బ్యాటరీ పేలిపోవడంతో, వాహనం మంటల్లో చిక్కుకుందని పోలీసులు తెలిపారు.
వాహనంలో ఉన్నవారిని రక్షించేందుకు స్థానికులు ప్రయత్నించారు. ఇద్దరు అక్కడికక్కడే మరణించగా, మిగిలిన వారిని కారులోంచి బయటకు తీశారు. ముగ్గురిని ఆసుపత్రికి తరలించగా, మార్గమధ్యంలోనే ఇద్దరు గాయాలతో మరణించారు. గాయపడిన ఒక వ్యక్తి పరిస్థితి విషమంగా ఉంది.
మృతులలో 39 ఏళ్ల కె. రామ్దేవ్, అతని తల్లి 55 ఏళ్ల అరుణ, అతని రెండేళ్ల కుమారుడు మహాత్రా, 50 ఏళ్ల తిగురు అరుణ ఉన్నారు. 48 ఏళ్ల బి. విజయ చికిత్స కోసం ఆసుపత్రిలో చేరారు. మృతుల కుటుంబానికి ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు ప్రగాఢ సానుభూతి తెలిపారు. గాయపడిన వ్యక్తికి సరైన వైద్య చికిత్స అందేలా చూడాలని ఆయన అధికారులను ఆదేశించారు.