తిరుమలలో ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు... ఇక కొండపై ప్రక్షాళన ప్రారంభం

వైసీపీ ప్రభుత్వ హయాంలో పవిత్ర నగరం వైభవాన్ని కోల్పోయింది. దర్శనం కోసం ఆన్‌లైన్ బుకింగ్ ప్రక్రియ సమస్యాత్మకంగా మారడంతో భక్తులకు నిత్యం ఇబ్బందులు ఎదురయ్యాయి. టిక్కెట్లు బుక్ చేసుకునే సమయంలో వివిధ నిబంధనలు భక్తులను గందరగోళానికి గురిచేస్తున్నాయి.

గత ఐదేళ్లుగా తిరుమలలో భక్తుల సౌకర్యాలు అధ్వానంగా మారడంతో సందర్శకుల సంఖ్య బాగా తగ్గిపోయింది. అందుకే టీటీడీ పరిపాలనను ప్రక్షాళన చేయాలని చంద్రబాబు నిర్ణయించారు. పవిత్ర పుణ్యక్షేత్రమైన తిరుమలతో పరిశుభ్రత ప్రారంభం అవుతుందని ఉద్ఘాటించారు.

ప్రజలు తిరుమలలో ఉన్నప్పుడు పరమాత్ముని ఆలోచనల్లో మునిగితేలాలని, ఇతర సమస్యలతో ఇబ్బందులు పడకూడదని చంద్రబాబు పేర్కొన్నారు. పరిపాలనలో అవసరమైన మార్పులు చేసి దేశవ్యాప్తంగా భక్తులకు మళ్లీ ఉత్తమ పుణ్యక్షేత్రంగా తిరుమలను తీర్చిదిద్దుతామని హామీ ఇచ్చారు.

Hindu Dharma is back in AP????!



After being sworn in as Chief Minister, Sh @ncbn Garu went directly to Tirumala for Lord Balaji's blessings.@naralokesh pic.twitter.com/MrB8SkLF3V