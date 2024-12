ఇటీవల, మాజీ మంత్రి గుడివాడ అమర్‌నాథ్ ఈ సంవత్సరం ప్రారంభంలో జరిగిన ఎన్నికల్లో తమ వైఫల్యం జరిగిందని అంగీకరించారు. వ్యక్తిగత దూషణలే వైసీపీ ఓటమికి కారణమైందని, పరోక్షంగా జనసేన, టీడీపీ చేతులు కలిపేలా చేసిందన్నారు.

ఇటీవలి ఇంటర్వ్యూలో అమర్‌నాథ్ మాట్లాడుతూ, "ప్రజలలో విభేదాలు ఉన్నాయని నేను నమ్ముతున్నాను. పవన్ కళ్యాణ్‌పై మేము చెప్పిన మాటలు, కొన్నిసార్లు మేము అతనిని రెచ్చగొట్టడానికి ప్రయత్నించిన విధానం ఈ ఓటమికి ప్రధాన కారణం" అని అమర్‌నాథ్ అన్నారు.

పవన్ కళ్యాణ్ గురించి మాట్లాడవద్దని చాలా మంది శ్రేయోభిలాషులు తనకు చెప్పారని అమర్‌నాథ్ వెల్లడించారు. "కొంతమంది నా తల్లికి కూడా ఫోన్ చేసి, అతని గురించి మాట్లాడవద్దని చెప్పమని అడిగారు"అని అమర్‌నాథ్ అన్నారు. ప్రజల నుండి కూడా తనకు ఇలాంటి అభిప్రాయాలు వచ్చాయని అమర్‌నాథ్ అన్నారు.

