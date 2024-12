PV Sindhu: తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్న పీవీ సింధు, వెంకట సాయి.. (video)

పోసిడెక్స్ టెక్నాలజీస్ ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్‌గా పనిచేస్తున్న పివి సింధు, వెంకట సాయి దత్తా డిసెంబర్ 22న రాజస్థాన్‌లోని ఉదయపూర్‌లో వివాహం చేసుకున్నారు. ఈ జంటకు డిసెంబర్ 24న హైదరాబాద్‌లో తమ వివాహ రిసెప్షన్‌ను నిర్వహించారు.

ఇక వివాహానంతరం వేంకటేశ్వర స్వామి ఆశీర్వాదం పొందడానికి తిరుమల వచ్చారు. సింధు సాంప్రదాయ దుస్తులలో, పట్టు చీర ధరించి కనిపించింది. వెంకట సాయి దత్తా సల్వార్ తరహా దుస్తులు ధరించారు.

#VIDEO | #Tirumala, Andhra Pradesh | Badminton Player PV Sindhu, along with her husband businessman Venkata Datta Sai, offer prayers to Lord Venkateswara at Tirumala.#PVSindhu #pvsindhuvenkat #VenkataDattaSai pic.twitter.com/fLkYttkq03