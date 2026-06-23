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  4. Two Workers Killed in Fire Accident at Pharma Unit in Anakapalle
Written By సెల్వి
Last Updated : Tuesday, 23 June 2026 (09:53 IST)

అనకాపల్లి జవహర్‌లాల్ నెహ్రూ ఫార్మా సిటీలో అగ్ని ప్రమాదం.. ఇద్దరు కార్మికుల మృతి

Pharma Unit, Anakapalle
BY: సెల్వి
Publish: Tue, 23 Jun 2026 (09:48 IST) Updated: Tue, 23 Jun 2026 (09:53 IST)
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Pharma Unit, Anakapalle
అనకాపల్లిలోని జవహర్‌లాల్ నెహ్రూ ఫార్మా సిటీలో ఉన్న 'దక్షిణ ఎనర్జీ కంపెనీ'లో మంగళవారం తెల్లవారుజామున జరిగిన అగ్నిప్రమాదంలో ఇద్దరు కార్మికులు మరణించారు. సదరు పారిశ్రామిక యూనిట్‌లో అకస్మాత్తుగా మంటలు చెలరేగడంతో అక్కడి కార్మికులలో ఆందోళన నెలకొంది. 
 
సమాచారం అందుకున్న వెంటనే అగ్నిమాపక సిబ్బంది, పోలీసులు, జిల్లా అధికారులు ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్నారు. పరిస్థితిని అదుపులోకి తీసుకురావడానికి, మంటలు సమీపంలోని ఇతర యూనిట్లకు వ్యాపించకుండా నిరోధించడానికి సహాయక చర్యలు చేపట్టారు. 
 
అత్యవసర సేవా బృందాల నిరంతర కృషి ఫలితంగా ఆ తర్వాత మంటలు అదుపులోకి వచ్చాయి. ప్రమాద స్థలం నుండి కార్మికుల మృతదేహాలను వెలికితీశారు. అగ్నిప్రమాదానికి గల కారణాలను నిర్ధారించేందుకు దర్యాప్తు కొనసాగుతోంది. ఆ కేంద్రంలో భద్రతా నిబంధనలు పాటించారో లేదో కూడా అధికారులు పరిశీలిస్తున్నారు.
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సెల్వి

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