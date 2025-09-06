Vigilance Strike: అంబటి రాంబాబుపై తీవ్ర అవినీతి ఆరోపణలు..
వైఎస్సార్సీపీలో కీలక నేత, మాజీ మంత్రి అంబటి రాంబాబుపై తీవ్ర అవినీతి ఆరోపణలు ఉన్నాయి. ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు ప్రభుత్వం ఆయనపై విజిలెన్స్ దర్యాప్తుకు ఆదేశించింది. అంబటిపై ఇప్పటికే అనేక కేసులు పెండింగ్లో ఉన్నాయి. తాజా దర్యాప్తు ఆయనను, వైఎస్ఆర్సీపీలోని ఆయన మద్దతుదారులను దిగ్భ్రాంతికి గురిచేసిందని సమాచారం.
అధికారుల ప్రకారం, అంబటి ఎకరానికి రూ.10 లక్షల చొప్పున భూమిని కొనుగోలు చేసి అప్పటి ప్రభుత్వానికి రూ.30 లక్షలకు విక్రయించారు. ఇది జగన్ హౌసింగ్ కాలనీల నెపంతో జరిగింది. విద్యుత్ శాఖలో షిఫ్ట్ ఆపరేటర్ పోస్టులను కూడా ఆయన ఒక్కొక్కరికి రూ.7లక్షలకు విక్రయించినట్లు ఆరోపణలు ఉన్నాయి.
నెలలోపు వివరణాత్మక నివేదికను సమర్పించాలని ప్రభుత్వం విజిలెన్స్ విభాగాన్ని ఆదేశించింది. ఈ విచారణలో తప్పు జరిగిందని నిర్ధారణ అయితే, కేసును అవినీతి నిరోధక బ్యూరో (ఏసీబీ)కి అప్పగిస్తారు. ఇది మాజీ మంత్రికి పెద్ద చట్టపరమైన సవాలు కావచ్చు.
చంద్రబాబు నాయుడు నేతృత్వంలోని ప్రభుత్వంపై అంబటి తీవ్ర విమర్శకుడు, తరచుగా దాని నాయకులను పదునైన వ్యాఖ్యలతో లక్ష్యంగా చేసుకుంటాడు. ఇప్పుడు పరిస్థితులు మారుతున్నట్లు కనిపిస్తోంది.