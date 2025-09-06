Hyderabad: రిచ్మండ్ విల్లాస్లో గణేష్ లడ్డూ అదుర్స్- రూ.2.32 కోట్లకు వేలం
హైదరాబాద్లో గణేష్ లడ్డూ ప్రసాదం వేలం కొత్త రికార్డును నెలకొల్పింది. ఈ సంవత్సరం బిడ్లు ఆల్-టైమ్ గరిష్ఠ స్థాయికి చేరుకున్నాయి. గత సంవత్సరం రికార్డును బద్దలు కొడుతూ, బండ్లగూడలోని రిచ్మండ్ విల్లాస్లో గణేష్ లడ్డూను రూ.2.32 కోట్లకు వేలం వేశారు.
గత సంవత్సరం, విల్లాలు రూ.1.87 కోట్ల వేలం బిడ్తో వార్తల్లో నిలిచాయి. శుక్రవారం రాత్రి 8 గంటలకు ప్రారంభమైన వేలం రాత్రి 11 గంటల వరకు కొనసాగింది. రూ.2.32 కోట్లకు చేరుకునేలోపు, దాదాపు విల్లా యజమానులు బిడ్లు దాఖలు చేశారు.
10 కిలోల లడ్డూ కోసం దాదాపు 80 నుండి 100 మంది విల్లా యజమానులు కలిసి నాలుగు గ్రూపులుగా ఏర్పడి వేలంలో తమ అత్యధిక బిడ్ను అందించారు. సాధారణంగా, వ్యక్తులు లేదా ఒక సంస్థ లడ్డూ వేలంలో పాల్గొంటుంది.
ఈసారి, లడ్డూను రూ.2.32 కోట్లకు వేలం వేశారు. వచ్చిన మొత్తం మొత్తాన్ని దాతృత్వానికి వినియోగిస్తారు అని రిచ్మండ్ విల్లాస్లోని విల్లా యజమానులలో ఒకరైన ఆర్ శైలేష్ రెడ్డి అన్నారు.
వేలం ద్వారా వచ్చే ఆదాయాన్ని ఇక్కడ సారూప్యత కలిగిన విల్లా యజమానులు సృష్టించిన ఆర్వి దియా ఛారిటబుల్ ట్రస్ట్కు బదిలీ చేస్తారు. ఆర్థికంగా బలహీన వర్గాల విద్యార్థులకు వారి ట్యూషన్ ఫీజు చెల్లించడం వంటి ఆర్థిక సహాయం ట్రస్ట్ అందిస్తోంది. అదనంగా, ఇది సమాజంలోని దిగువ స్థాయి ప్రజలకు కిరాణా సామాగ్రిని కూడా అందిస్తుంది.