హైదరాబాద్లో శనివారం జరిగే గణేష్ నిమజ్జనం కోసం భారీ భద్రతా ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. ఈ ఉత్సవాలు సజావుగా, ప్రశాంతంగా సాగేందుకు దాదాపు 30వేల మంది పోలీసులను మోహరించారు. హైదరాబాద్ నగరం నడిబొడ్డున ఉన్న హుస్సేన్ సాగర్ సరస్సులో, నగరం, చుట్టుపక్కల ఉన్న డజన్ల కొద్దీ సరస్సులు, కృత్రిమ చెరువులలో వేలాది విగ్రహాలను నిమజ్జనం చేయనున్నారు.
నగరంతో పాటు చుట్టుపక్కల ఉన్న వివిధ ప్రాంతాల నుండి తీసుకువచ్చిన విగ్రహాల నిమజ్జనం కోసం అధికారులు హుస్సేన్ సాగర్ చుట్టూ క్రేన్లను ఏర్పాటు చేశారు. 11 రోజుల గణేష్ చతుర్థి ముగింపును సూచిస్తూ నగరాన్ని పూర్తిగా నిలిపివేసే శోభా యాత్ర అనే వార్షిక ఊరేగింపుకు లక్షలాది మంది భక్తులు హాజరవుతారు.
ఉత్సవాలు సజావుగా జరిగేలా చూసేందుకు మూడు పోలీసు కమిషనరేట్ల (హైదరాబాద్, సైబరాబాద్ మరియు రాచకొండ) పరిధిలో ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు విధించారు. ప్రధాన ఊరేగింపు బాలాపూర్లోని కట్ట మైసమ్మ ఆలయం నుండి ప్రారంభమై, సామాజికంగా ఓల్డ్ సిటీ, హైదరాబాద్ గుండా వెళ్ళిన తర్వాత హుస్సేన్ సాగర్ చేరుకుంటుంది.
చార్మినార్ సమీపంలోని చారిత్రాత్మక మక్కా మసీదు వద్ద ఎటువంటి అవాంఛనీయ సంఘటనలు జరగకుండా పోలీసులు గట్టి నిఘా ఉంచుతారు. ముంబై తర్వాత నిమజ్జనానికి అతిపెద్ద సమావేశంగా పరిగణించబడే ప్రధాన ఊరేగింపులో అనేక ఉపనదుల ఊరేగింపులు చేరాయి.
హైదరాబాద్, సికింద్రాబాద్, రంగారెడ్డి, మేడ్చల్-మల్కాజ్గిరి జిల్లాల జంట నగరాల్లో, చుట్టుపక్కల ఉన్న అన్ని ప్రభుత్వ కార్యాలయాలు, విద్యా సంస్థలకు ప్రభుత్వం సాధారణ సెలవు ప్రకటించింది. ఉపరాష్ట్రపతి ఎన్నికలకు సంబంధించి ఢిల్లీలో ఆయన పాల్గొననున్న దృష్ట్యా ప్రధాన ఊరేగింపులో పాల్గొనడానికి కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా పర్యటన రద్దు చేయబడింది.
హైదరాబాద్ పోలీస్ కమిషనర్ సి.వి. ఆనంద్, ఇతర ఉన్నతాధికారులు ఇంటిగ్రేటెడ్ కమాండ్ కంట్రోల్ సెంటర్ నుండి ఊరేగింపును పర్యవేక్షిస్తారు. ఖైరతాబాద్, బాలాపూర్ గణేష్ ఊరేగింపులు సజావుగా పూర్తి అయ్యేలా ప్రత్యేక శ్రద్ధ వహిస్తున్నారు. గ్రేటర్ హైదరాబాద్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ (జీహెచ్ఎంసీ) గ్రేటర్ హైదరాబాద్లోని 20 ప్రధాన సరస్సులలో విగ్రహ నిమజ్జనానికి ఏర్పాట్లు చేసింది.
హైదరాబాద్ పోలీస్, పర్యాటక శాఖ సహకారంతో, హుస్సేన్ సాగర్ వద్ద తొమ్మిది పడవలు, విపత్తు ప్రతిస్పందన దళ బృందాలు, 200 మంది శిక్షణ పొందిన ఈతగాళ్లను నియమించారు. 13 కంట్రోల్ రూములు కూడా ఏర్పాటు చేయబడ్డాయి.
హుస్సేన్ సాగర్ నుండి శిథిలాలను తొలగించడానికి 1,500 మంది పారిశుధ్య కార్మికులు 24 గంటలూ పనిచేస్తున్నారని గ్రేటర్ హైదరాబాద్ మేయర్ గద్వాల్ విజయలక్ష్మి తెలిపారు. గత మూడు రోజుల్లో హుస్సేన్ సాగర్లో దాదాపు లక్ష విగ్రహాలను నిమజ్జనం చేసినట్లు ఆమె చెప్పారు.
శుక్రవారం హుస్సేన్ సాగర్కు వెళ్లే రహదారుల వెంట విగ్రహాలను మోసుకెళ్లే వాహనాలు పెద్ద సంఖ్యలో బారులు తీరాయి. హైదరాబాద్కు ఇన్చార్జ్ మంత్రిగా ఉన్న రవాణా మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ శుక్రవారం హుస్సేన్ సాగర్ వద్ద ఏర్పాట్లను సమీక్షించారు.