హైదరాబాద్లో ప్రీమియర్ డిజైన్ అండ్ ఆర్కిటెక్చర్ ఫెస్టివల్, డిజైన్ డెమోక్రసీ 2025
హైదరాబాద్: డిజైన్, క్రాఫ్ట్, భవిష్యత్తు ఆలోచనలకు సంబంధించి భారతదేశపు ఖచ్చితమైన వేదిక అయిన డిజైన్ డెమోక్రసీ, ఈరోజు హైటెక్స్ ఎగ్జిబిషన్ సెంటర్లో ప్రారంభమైంది. సెప్టెంబర్ 7 వరకు జరిగే ఈ మూడు రోజుల ఉత్సవం, ప్రపంచ వేదికపై భారతీయ డిజైన్ యొక్క భవిష్యత్తును అన్వేషించడానికి దేశంలోని అగ్రశ్రేణి సృష్టికర్తలు, ఆలోచనాపరులను ఏకం చేస్తుంది. 120 కంటే ఎక్కువ ప్రముఖ బ్రాండ్ల ప్రదర్శన, 80 కంటే ఎక్కువ ప్రభావవంతమైన స్పీకర్ల నుండి పరిజ్ఙానం, 15,000 కంటే ఎక్కువ మంది హాజరు కానున్న ఈ కార్యక్రమం, దక్షిణ భారతదేశపు సృజనాత్మక రాజధానిగా హైదరాబాద్ స్థానాన్ని పటిష్టం చేస్తుంది.
ఈ ఉత్సవం, వేడుకగా జరిగిన ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమంతో మొదలైనది, ఫిలాంత్రోపిస్ట్ పింకీ రెడ్డితో పాటుగా శ్రీ గుమ్మి రామ్ రెడ్డి (చైర్మన్ మరియు మేనేజింగ్ డైరెక్టర్, ARK గ్రూప్- కార్యదర్శి, క్రెడాయ్ నేషనల్), గగన్దీప్ కల్సి (అసోసియేట్ వైస్ ప్రెసిడెంట్- స్ట్రాటజీ అండ్ హోమ్ డెకర్, ఆసియన్ పెయింట్స్) వంటి వారు ఈ వేడుకలకు హాజరయ్యారు. డిజైన్ డెమోక్రసీ యొక్క వ్యవస్థాపకులు: పల్లికా శ్రీవాస్తవ్, శైలజా పట్వారీ మరియు అర్జున్ రతి కూడా వారితో చేరారు.
ఈ ఉత్సవంలో ప్రధాన ఆకర్షణగా తెలంగాణ మ్యూజియంతో పాటుగా అబిన్ చౌధురి, స్నేహశ్రీ నంది క్యూరేట్ చేసిన గ్యాలరీ ఆఫ్ సస్టైనబిలిటీ, ఫరా అహ్మద్ క్యురేట్ చేసిన అర్థవంతమైన వస్తువులు వంటివి నిలిచాయి. డిజైన్ డెమోక్రసీ వ్యవస్థాపకులు శైలజా పట్వారీ, పల్లికా శ్రీవాస్తవ్, అర్జున్ రతి మాట్లాడుతూ, డిజైన్ డెమోక్రసీతో మా లక్ష్యం డిజైన్ పర్యావరణ వ్యవస్థలో నిజమైన సంబంధాలను పెంపొందించే వేదికను నిర్మించడం. డిజైన్ అనేది అందం యొక్క నిశ్శబ్ద భాష అని మేము నమ్ముతున్నాము, ఇది ఫంక్షన్కు మించి అనుభూతిలోకి ఎత్తివేస్తుంది, ఈ పండుగ ఆ పరివర్తన శక్తి యొక్క వేడుక అని అన్నారు.
చార్కోల్ ప్రాజెక్ట్ టైటిల్ స్పాన్సర్గా వ్యవహరిస్తోన్న ఈ కార్యక్రమంకు బ్యూటిఫుల్ హోమ్స్ బై ఏషియన్ పెయింట్స్ ప్లాటినం స్పాన్సర్గా ఉన్నారు. గోల్డ్ స్పాన్సర్లలో ANCA, బాండ్టైట్ ఉన్నాయి, FIMA, ఒసుమ్, డిమోర్, టబు వెనియర్స్, MCI మరియు వెస్ట్ ఎల్మ్ అసోసియేట్ స్పాన్సర్లుగా వ్యవహరిస్తున్నా