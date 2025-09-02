Adilabad: ఆదిలాబాద్ గ్రామీణ పౌర సంస్థలకు ఎన్నికలు.. ఎప్పుడంటే?

ఆదిలాబాద్ జిల్లాలోని 2,181 గ్రామీణ పౌర సంస్థలకు ఎన్నికలు సజావుగా నిర్వహించడానికి సన్నాహాలు జరుగుతున్నాయి. స్థానిక సంస్థల ప్రతినిధుల పదవీకాలం ఫిబ్రవరి 2024లో ముగిసింది. రాష్ట్ర మంత్రివర్గం సెప్టెంబర్ 30 నాటికి ఎన్నికల నిర్వహణకు ఆమోదం తెలిపడంతో, దాదాపు ఒకటిన్నర సంవత్సరాలుగా పెండింగ్లో ఉన్న ఎన్నికలకు రంగం సుగమం అయింది.
ఎన్నికలను ముందుగానే ఊహించిన అధికారులు ఇప్పటికే బ్యాలెట్ పత్రాలను ముద్రించి బ్యాలెట్ పెట్టెలను కొనుగోలు చేశారు. హైదరాబాద్, జిల్లా ప్రధాన కార్యాలయాల్లో ఎన్నికల సిబ్బందిని గుర్తించి, విధులు అప్పగించి, శిక్షణ ఇచ్చారు. పోలింగ్ కేంద్రాలను మ్యాప్ చేశారు. ప్రతి ఒక్కటి 650 మంది ఓటర్లకు వసతి కల్పించేలా ఉన్నాయి.
పోలింగ్ కేంద్రాల తుది సంఖ్య త్వరలో నిర్ధారించబడుతుంది. ఇటీవల ప్రచురించిన ముసాయిదా జాబితా ప్రకారం, ఆదిలాబాద్లో 4,49,979 మంది ఓటర్లు, మంచిర్యాలలో 3,76,669 మంది, నిర్మల్లో 4,49,302 మంది, కుమ్రం భీమ్ ఆసిఫాబాద్లో 3,53,904 మంది ఓటర్లు ఉన్నారు.
ఆదిలాబాద్లోని 473 గ్రామ పంచాయతీలు (జిపిలు), 20 జిల్లా పరిషత్ ప్రాదేశిక నియోజకవర్గాలు (జెడ్పిటిసిలు) మరియు 186 మండల పరిషత్ ప్రాదేశిక నియోజకవర్గాలు (ఎంపిటిసిలు) ఎన్నికలు జరగనున్నాయి. మంచిర్యాలలో 305 గ్రామపంచాయతీలు, 16 జెడ్పీటీసీలు, 129 ఎంపీటీసీలకు ఎన్నికలు జరగనున్నాయి.
నిర్మల్లో 400 గ్రామపంచాయతీలు, 18 జెడ్పీటీసీలు, 157 ఎంపీటీసీలు, ఆసిఫాబాద్లో 335 గ్రామపంచాయతీలు, 15 జెడ్పీటీసీలు, 127 ఎంపీటీసీలు ఉన్నాయి. ఇంతలో, గ్రామాల్లో రాజకీయ కార్యకలాపాలు ఊపందుకున్నాయి. ఓటర్లను చేరుకోవడానికి ఆశావహులు గణేష్ చతుర్థి పండుగను ఉపయోగిస్తున్నారు. వారి ప్రచారంలో భాగంగా విగ్రహాలను స్పాన్సర్ చేయడం, భక్తులకు ఆహారం అందించడం జరుగుతుందని తెలుస్తోంది.
పార్టీలు కూడా అభ్యర్థులను ఖరారు చేసే ప్రక్రియను ప్రారంభించాయి. కాంగ్రెస్ తన విజయ పరుగును నిలబెట్టుకోవాలని నిశ్చయించుకుంది. బీఆర్ఎస్ తిరిగి అధికారంలోకి రావాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. బీజేపీ గతంలో కంటే ఎక్కువ స్థానిక సంస్థలను కైవసం చేసుకోవడం ద్వారా తన ఉనికిని బలోపేతం చేసుకోవాలని ఆశిస్తోంది.