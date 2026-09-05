అమరావతికి రుణాలివ్వనున్న జపాన్.. సీఎం చంద్రబాబు ఏం చేస్తారో?
జపాన్ భారతదేశానికి గట్టి మద్దతు తెలిపింది. భారతదేశ ఆర్థిక వ్యవస్థ బలంగా ఎదుగుతోందని, దేశ ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడుతోందని పేర్కొంటూ, జపాన్ క్రెడిట్ రేటింగ్ ఏజెన్సీ భారతదేశ రేటింగ్ను బీబీబీ ప్లస్ నుండి ఏ-కి అప్గ్రేడ్ చేసింది. దీని అర్థం, ఆ దేశం భారతదేశానికి మరిన్ని రుణాలు ఇవ్వగలదని, పెట్టుబడులు కూడా పెట్టగలదనేదే. దీనిని మరింతగా సద్వినియోగం చేసుకుని, ఆంధ్రప్రదేశ్కు మరిన్ని జపాన్ నిధులను ఎలా మళ్లించగలరనేది ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు నాయుడి వంతు.
ఇప్పటికే అమరావతి, ఇతర మౌలిక సదుపాయాల పనుల కోసం ఏపీఎస్సార్డీఏ కూడా జపాన్, జేఐసీఏ నుండి రుణాల కోసం ఎదురుచూస్తోంది. జపాన్ మద్దతు కోసం చర్చలు, ప్రతిపాదనలు కొంతకాలంగా అమరావతిలో భాగంగా ఉన్నాయి. అమరావతిలో సింగపూర్ భారీ పెట్టుబడులు పెట్టడాన్ని చూసిన తర్వాత, ఇప్పుడు జపాన్ ఇక్కడ పెట్టుబడి పెట్టగల కొత్త దేశం కావచ్చు.
భారతదేశంలో ఇప్పటివరకు అనేక మెట్రో ప్రాజెక్టులకు, ప్రస్తుతం బుల్లెట్ రైలు ప్రాజెక్టులకు జపాన్ నేరుగా నిధులు సమకూర్చిందనేది ఇప్పటికే తెలిసిన వాస్తవం. ఇప్పుడు, భారతదేశ వృద్ధిపై తమకు విశ్వాసం ఉందని జపాన్ స్వయంగా చెప్పింది. ఇది సహజంగానే ఆంధ్రప్రదేశ్కు ఒక పెద్ద అవకాశాన్ని తెరిచి చూపిస్తుంది.
ఆంధ్రప్రదేశ్ అందించడానికి చాలా ఉంది. అమరావతిని దాదాపు మొదటి నుండి నిర్మిస్తున్నారు. రోడ్లు, ప్రజా రవాణా, నీటిపారుదల వ్యవస్థలు, ప్రభుత్వ భవనాలు, ఇతర ప్రధాన పనులకు భారీ మొత్తంలో డబ్బు అవసరం అవుతుంది. సరిగ్గా ఇలాంటి భారీ మౌలిక సదుపాయాల ప్రాజెక్టులలో జపాన్కు అనుభవం ఉంది.
అంతకంటే ముఖ్యంగా, జపాన్ డబ్బుతో పాటు సాధారణంగా జపాన్ సాంకేతికత, నైపుణ్యం కూడా వస్తాయి. అమరావతి వంటి అభివృద్ధి చెందుతున్న రాజధానికి ఇది ఒక పెద్ద ప్రయోజనం కాగలదు. కేంద్ర, ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వాలు ఇప్పటికే అమరావతి కోసం వివిధ సంస్థల నుండి నిధులను తీసుకువస్తున్నాయి. జైకాతో పాటు జపాన్ కూడా తమ మద్దతును పెంచితే, అది రాజధాని నగరానికి మరో పెద్ద ప్రోత్సాహాన్ని ఇవ్వగలదు.
కాబట్టి, జేసీఆర్ రేటింగ్ అప్గ్రేడ్ భారతదేశానికి సంబంధించినది అయినప్పటికీ, ఆంధ్రప్రదేశ్ ఖచ్చితంగా ఈ అవకాశాన్ని పూర్తిగా సద్వినియోగం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించవచ్చు. భారతదేశంపై జపాన్కు విశ్వాసం పెరుగుతోంది. ఇప్పుడు ప్రశ్న ఏమిటంటే, ఆ విశ్వాసాన్ని ఉపయోగించుకుని రాష్ట్రంలోకి మరిన్ని జపాన్ రుణాలు, పెట్టుబడులు, సాంకేతికతను తీసుకురాగలదా లేదా అనేది తెలియాలంటే వెయిట్ చేయాల్సిందే.