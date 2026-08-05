  1. ఆధ్యాత్మికం
  2. భవిష్యవాణి
  3. దినఫలం
  4. Today 06-08-2026 Daily Astrology
Written By పి.ప్రసూనా రామన్

06-08-2026 నాటి రాశి ఫలితాలు.. శ్రమ అధికం, ఫలితం శూన్యం

Daily Astrology
Written By: పి.ప్రసూనా రామన్
Updated: Wed, 5 Aug 2026 (20:17 IST)
google-news
Daily Astrology
మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం
మొండి బాకీలు వసూలవుతాయి. ప్రణాళికలు వేసుకుంటారు. ఖర్చులు సామాన్యం, అభియోగాలకు ధీటుగా స్పందిస్తారు. తలపెట్టిన పనులు సాగవు. ఒక సమాచారం ఆలోచింపచేస్తుంది. పెద్దలతో సంప్రదింపులు జరుపుతారు. ఉత్సవాల సమావేశంలో పాల్గొంటారు.
 
వృషభం : కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు
లక్ష్య సాధనకు ఓర్పు ప్రధానం. కొంతమంది మిమ్ములను నిరుత్సాహపరుస్తాయి. ధైర్యంగా అడుగు ముందుకేయండి. ఇంటి విషయాలు వెల్లడించవద్దు. ఖర్చులు విపరీతం. అవసరాలు, చెల్లింపులు వాయిదా వేసుకుంటారు. పనులు అస్తవ్యస్తంగా సాగుతాయి. 
 
మిథునం : మృగశిర 3, 4 పాదాలు, ఆర్ద్ర, పునర్వసు 1, 2, 3 పాదాలు
వ్యవహారాల్లో తప్పటడుగు వేస్తారు. ఏకపక్ష నిర్ణయాలు తగవు, పెద్దల సలహా తీసుకోండి. మంచి చేయబోతే చెడు ఎదురవుతుంది. అర్ధాంతంగా పనులు నిలిపివేస్తారు. ఖర్చులు అదుపులో ఉండవు. అవసరానికి ధనం అందుతుంది. ఆత్మీయులను కలుసుకుంటారు.
 
కర్కాటకం : పునర్వసు 4వ పాదం, పుష్యమి, ఆశ్లేష
ప్రతికూలతలు అధికం, సమర్ధతకు గుర్తింపు ఉండదు, శ్రమ అధికం, ఫలితం శూన్యం. ఖర్చులు, ధరలు ఆందోళన కలిగిస్తాయి. చేబదుళ్లు స్వీకరిస్తారు. పనులు మందకొడిగా సాగుతాయి. పిల్లల ధోరణి ఇబ్బంది కలిగిస్తుంది. చీటికిమాటికి అసహనం చెందుతారు.
 
సింహం : మఖ, పుబ్బ, ఉత్తర 1వ పాదం
కార్యక్రమాలు నిర్విరామంగా సాగుతాయి. స్థిరాస్తి ఆదాయం అందుతుంది. ఖర్చులు విపరీతం. మీ ప్రమేయంతో శుభకార్యం నిశ్చయమవుతుంది. బంధుత్వాలు బలపడతాయి. ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతుంది. తలపెట్టిన పనులు సకాలంలో పూర్తి చేస్తారు. 
 
కన్య : ఉత్తర 2, 3, 4 పాదాలు, హస్త, చిత్త 1, 2 పాదాలు
అనుకూలతలున్నాయి. ఉద్యోగస్తులు ఇతరుల విషయాలకు దూరంగా ఉండి. కేవలం తమ పనిపైనే దృష్టి పెట్టాలి. మీ చుట్టూ ఉన్న వాతావరణం సానుకూలంగా ఉంటుంది. పాత చింతలు తొలగిపోతాయి. చదువు, ఉద్యోగం విషయంలో చాలా మంచి రోజు అవుతుంది. మీ మాటల్లో సంయమనం పాటించండి.
 
తుల : చిత్త 3, 4 పాదాలు, స్వాతి, విశాఖ 1, 2, 3 పాదాలు
రోజువారీ ఖర్చులే ఉంటాయి. శుభకార్యం నిశ్చయమవుతుంది. వేదికలు అన్వేషిస్తారు. పనులు చురుకుగా సాగుతాయి. ఫోన్ సందేశాలను విశ్వసించవద్దు. ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతుంది. పత్రాల రెన్యువల్లో జాప్యం తగదు. దైవ, పుణ్య కార్యాల్లో పాల్గొంటారు. 
 
వృశ్చికం : విశాఖ 4వ పాదం. అనూరాధ, జ్యేష్ట 1,2,3,4 పాదములు
అన్ని విధాలా బాగుంటుంది. కొత్త యత్నాలకు శ్రీకారం చుడతారు. మాటతీరు ఆకట్టుకుంటుంది. అవకాశాలు కలిసివస్తాయి. ఖర్చులు విపరీతం. వేడుకను ఘనంగా చేస్తారు. సోదరుల మధ్య అవగాహన నెలకొంటుంది. మొండిగా పనులు పూర్తి చేస్తారు. 
 
ధనస్సు : మూల, పూర్వాషాడ 1 2 3 4 పాదములు, ఉత్తరాషాడ 1వ పాదం
కార్యసాధనలో సఫలీకృతులవుతారు. రావలసిన ధనం అందుతుంది. నగదు డ్రా చేసేటప్పుడు జాగ్రత్త. అనుకున్న పనులు సకాంలో పూర్తి చేస్తారు. ప్రతిభాపాటవాలు వెలుగులోకి వస్తాయి. ప్రశంసలు అందుకుంటారు. పోగొట్టుకున్న వస్తువులు లభ్యమవుతాయి. 
 
మకరం : ఉత్తరాషాడ 2, 3, 4 పాదాలు. శ్రవణం, ధనిష్ట 1, 2 పాదాలు
లావాదేవీలతో తీరిక ఉండదు. ప్రముఖులతో చర్చలు జరుపుతారు. ఖర్చులు విపరీతం. పొదుపు ధనం గ్రహిస్తారు. పనుల్లో ఒత్తిడి అధికం. చీటికి మాటికి అసహనం చెందుతారు. అవగాహన లేని విషయాల్లో జోక్యం తగదు. పొగిడిన వారే మిమ్ములను తప్పుపడతారు.
 
కుంభం : ధనిష్ట 3, 4 పాదాలు, శతభిషం, పూర్వాబాద్ర 1, 2, 3 పాదాలు
పట్టుదలకు పోవద్దు. రాజీమార్గంలో సమస్యలు పరిష్కరించుకోవాలి. ఎదుటివారి అభిప్రాయాలకు విలువ ఇవ్వండి. ఖర్చులు సామాన్యం. ఒకేసారి అనేక పనులతో సతమతమవుతారు. ఆస్తి వివాదాలు పరిష్కార దిశగా సాగుతాయి. వేడుకకు హాజరవుతారు. 
 
మీనం : పూర్వాబాద్ర 4వ పాదం, ఉత్తరాబాద్ర, రేవతి
ఖర్చులు సామాన్యం. రుణ ఒత్తిళ్లు తొలగుతాయి. గృహమార్పు సత్ఫలితమిస్తుంది. నిలిపివేసిన పనులు పూర్తి చేస్తారు. అప్రమత్తంగా ఉండాల్సిన సమయం. పిల్లల ఉన్నత చదువులపై దృష్టి పెడతారు. ఒక సమాచారం ఉత్సాహాన్నిస్తుంది. విదేశీయాన యగ్నం ఫలిస్తుంది.
About Writer
పి.ప్రసూనా రామన్
తర్వాతి కథనం
Bhadrachalam: గోదావరి పుష్కరాలకు ముందే భద్రాద్రి పునరుద్ధరణ పనులు పూర్తి

ఇన్‌ఫ్లుయెన్సర్‌లకు డబ్బు చెల్లించి ప్రధానిని బలవంతంగా తిట్టించారా? సీజేపీ మెడకు ఉచ్చు బిగుస్తుందా?

ఇన్‌ఫ్లుయెన్సర్‌లకు డబ్బు చెల్లించి ప్రధానిని బలవంతంగా తిట్టించారా? సీజేపీ మెడకు ఉచ్చు బిగుస్తుందా?జంతర్ మంతర్ నిరసన సమయంలో సోషల్ మీడియాలో అక్రమ కంటెంట్ ప్రచారం చేసినట్లు వాదనలు వినిపిస్తున్నాయి. ఒక నిర్దిష్ట ప్రేక్షక వర్గాన్ని లక్ష్యంగా చేసుకుని, డబ్బు చెల్లించి చేసే ప్రమోషన్ల ద్వారా చాలా అక్రమ కంటెంట్‌ను ప్రచారం చేశామని, తమ తప్పును మెటా అంగీకరించడంతో ఇది కాస్తా బొద్దింక జనతా పార్టీ మెడకు చుట్టుకుంటుందని అంటున్నారు. వార్తా నివేదికల ప్రకారం, డబ్బు చెల్లించి చేసే పీఆర్ ద్వారా ప్రజలను తప్పుదోవ పట్టించడానికి ప్రయత్నించినట్లు ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న 180 మంది ఇన్‌ఫ్లుయెన్సర్‌లను, 3 ఏజెన్సీలను ఢిల్లీ పోలీసులు గుర్తించారు. ఐతే వీళ్లందరికీ ఫండింగ్ చేసింది ఎవరనేది తేలనుంది.

వైఎస్ జగన్‌పై 11 సీబీఐ కేసులు, 31 క్రిమినల్ కేసులు.. ఇంకా సాగదీత ఎందుకు?

వైఎస్ జగన్‌పై 11 సీబీఐ కేసులు, 31 క్రిమినల్ కేసులు.. ఇంకా సాగదీత ఎందుకు?భారతదేశంలోని ప్రధాన రాజకీయ నాయకులలో ఒకరైన ఆంధ్రప్రదేశ్ మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్‌పై అత్యంత సుదీర్ఘకాలంగా కొనసాగుతున్న న్యాయ పోరాటాలలో ఒకటి నడుస్తోంది. ఆయనపై దాదాపు డజనుకు పైగా సీబీఐ (సీబీఐ) కేసులు, అదనంగా ఈడీ కేసులు నమోదయ్యాయి. అయితే, ఈ కేసుల విచారణ మొదలై దశాబ్దం దాటినప్పటికీ, తీర్పు మాత్రం ఇంకా వెలువడలేదు. తాజాగా ఈ అంశంపై కీలక పరిణామం చోటుచేసుకుంది.

Back With Jagan? విజయసాయి రెడ్డి రాజకీయ ప్రకటన.. తిరిగి జగన్ గూటికి చేరుతారా?

Back With Jagan? విజయసాయి రెడ్డి రాజకీయ ప్రకటన.. తిరిగి జగన్ గూటికి చేరుతారా?2024 అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ఎదురైన ఘోర పరాజయం తర్వాత జగన్ వర్గానికి దూరమయ్యేంత వరకు, విజయసాయిరెడ్డి చాలా ఏళ్లపాటు ఆ శిబిరంలో కీలక వ్యక్తిగా ఉన్నారు. రాజకీయాలకు పూర్తిగా స్వస్తి పలికి వ్యవసాయం చేసుకుంటానని గతంలో ప్రకటించినప్పటికీ, ఇప్పుడు ఆయన తిరిగి రాజకీయాల్లోకి వస్తున్నారనే వార్తలు వినిపిస్తున్నాయి. ఆయన బీజేపీలో చేరడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారని, ఆ పార్టీ అధిష్టానం నుంచి గ్రీన్ సిగ్నల్ కోసం వేచి చూస్తున్నారని గతంలో అనేక కథనాలు వచ్చాయి. అయితే అది కార్యరూపం దాల్చలేదు.

రూ.9 లక్షల కోట్ల వరకు పెట్టుబడులను ఆకర్షించనున్న ఏపీ

రూ.9 లక్షల కోట్ల వరకు పెట్టుబడులను ఆకర్షించనున్న ఏపీవిశాఖపట్నం ఆర్థిక ప్రాంతంలో వివిధ రంగాల ద్వారా రూ.9 లక్షల కోట్ల వరకు పెట్టుబడులను ఆకర్షించాలని ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. విశాఖపట్నం ఎకనామిక్ రీజియన్ ప్రాజెక్ట్‌లో భాగంగా, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రూ. 3.5 లక్షల కోట్ల నుండి రూ. 4 లక్షల కోట్ల వరకు పెట్టుబడి పెట్టాలని, అలాగే ప్రైవేట్ రంగం నుండి రూ. 5.3 లక్షల కోట్ల వరకు పెట్టుబడులను ఆకర్షించాలని యోచిస్తోందని బుధవారం విడుదలైన ఒక ప్రకటన తెలిపింది.

శ్రీశైలం జలాశయానికి భారీగా నీటి ప్రవాహం - 863.90 అడుగులకు చేరిన నీటి మట్టం

శ్రీశైలం జలాశయానికి భారీగా నీటి ప్రవాహం - 863.90 అడుగులకు చేరిన నీటి మట్టంశ్రీశైలం జలాశయానికి ఎగువ ప్రాంతాల నుండి భారీగా నీటి ప్రవాహం కొనసాగుతోంది. జూరాల ప్రాజెక్టు నుండి జలాశయానికి 2.45 లక్షల క్యూసెక్కుల నీరు వచ్చి చేరుతోంది. జలాశయం పూర్తి స్థాయి నీటి మట్టం 885 అడుగులు కాగా, ప్రస్తుతం నీటి మట్టం 863.90 అడుగులకు చేరింది. జలాశయం మొత్తం నీటి నిల్వ సామర్థ్యం 215.807 టీఎంసీలు కాగా, ప్రస్తుతం 118.6216 టీఎంసీల నీరు నిల్వ ఉంది. మరోవైపు, అధికారులు ఎడమ గట్టు జలవిద్యుత్ కేంద్రంలో విద్యుత్ ఉత్పత్తిని ప్రారంభించారు.

Bhadrachalam: గోదావరి పుష్కరాలకు ముందే భద్రాద్రి పునరుద్ధరణ పనులు పూర్తి

Bhadrachalam: గోదావరి పుష్కరాలకు ముందే భద్రాద్రి పునరుద్ధరణ పనులు పూర్తిభద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా కలెక్టర్ అంకిత్ మంగళవారం నాడు అధికారులకు, కాంట్రాక్టింగ్ ఏజెన్సీకి కీలక ఆదేశాలు జారీ చేశారు. భద్రాచలంలోని శ్రీ సీతా రామచంద్ర స్వామి ఆలయ పునరుద్ధరణ పనులను వేగవంతం చేసి, 2027లో జరగనున్న గోదావరి పుష్కరాలకు ముందే వాటిని పూర్తి చేయాలని ఆయన సూచించారు. పునరుద్ధరణ పనులను పరిశీలించే క్రమంలో ప్రాజెక్ట్ పురోగతిని సమీక్షించిన కలెక్టర్, భక్తులకు 'ఉత్తర ద్వార దర్శనం' కల్పించేందుకు వీలుగా ముక్కోటి ఏకాదశి నాటికి ఉత్తర ద్వారం నిర్మాణాన్ని పూర్తి చేయాలని అధికారులను ఆదేశించారు. పనుల వేగాన్ని పెంచేందుకు అవసరమైతే అదనపు సిబ్బందిని, యంత్రాలను వినియోగించాలని ఆయన సూచించారు.

05-08-2026 నాటి రాశి ఫలితాలు... ఈ రోజు అనుకూలదాయకమే

05-08-2026 నాటి రాశి ఫలితాలు... ఈ రోజు అనుకూలదాయకమేమేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం రోజువారీ ఖర్చులే ఉంటాయి, కొన్ని సమస్యల నుంచి బయటపడతారు. గృహమార్పు కలిసివస్తుంది. వేడుకను ఘనంగా చేస్తారు. విలువైన జాగ్రత్త పనులు త్వరితగతిన సాగుతాయి. వ్యవహారాల్లో మెలకువ వహించండి. ఆకస్మిక ప్రయాణం తలపెడతారు. వృషభం : కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు శ్రమించినా ఫలితం ఉండదు. నిజానికి లోనవుతారు. ఆశావాహదృక్పథంతో యత్నాలు సాగించండి. ఖర్చులు విపరీతం. సాయం చేసేందుకు అయిన వారే సందేహిస్తారు. పనులు అస్తవ్యస్తంగా సాగుతాయి. ప్రియతములతో సంభాషిస్తారు. పత్రాలు అందుకుంటారు.

బ్రహ్మశ్రీ వద్దిపర్తి పద్మాకర్ గురువుగారి అమెరికా ప్రవచనం ముఖ్యాంశం

బ్రహ్మశ్రీ వద్దిపర్తి పద్మాకర్ గురువుగారి అమెరికా ప్రవచనం ముఖ్యాంశంపూజ్య గురువులు, ప్రణవ పీఠాధీశులు, అభినవ శుక, భాగవత కళ్యాణకృష్ణ, బ్రహ్మశ్రీ వద్దిపర్తి పద్మాకర్ గురువుగారి ధర్మప్రచారయాత్రలో భాగంగా అమెరికాలోని క్రూజ్లో ఇదివరకెన్నడూ జరుగని విధంగా సాగరం మధ్యలో 414వ శ్రీమద్భాగవత సప్తాహం 5వ రోజు భక్తులందరూ కలిసి గురువుగారి గానామృతానికి కోలాట నృత్య ప్రదర్శన చేయడం గోపికలు, రాధాకృష్ణులు ఉన్న బృందావనాన్ని తలపించింది. ఇంకా మరెన్నో భక్తిరస సంభరితమైన కార్యక్రమాలు నిర్వహించబడ్డాయి.

04-08-2026 మంగళవారం ఫలితాలు.. మీ కష్టం వృధాకాదు.. శుభవార్త వింటారు..

04-08-2026 మంగళవారం ఫలితాలు.. మీ కష్టం వృధాకాదు.. శుభవార్త వింటారు..మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం పొదుపు ధనం అందుకుంటారు. కొన్ని ఇబ్బందులు తొలగుతాయి. వేడుకలో అందరినీ ఆకట్టుకుంటారు. విలువైన వస్తువులు జాగ్రత్త. పనులు, బాధ్యతలు ఇతరులకు అప్పగించవద్దు. వ్యవహారాల్లో మెలకువ వహించండి. అనవసర హామీలివ్వవద్దు. అయిన వారి సలహా పాటించండి. వృషభం : కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు శ్రమించినా ఫలితం శూన్యం. నిస్తేజానికి లోనవుతారు. మనోధైర్యంతో యత్నాలు సాగించండి. ఖర్చులు విపరీతం, సాయం చేసేందుకు అయిన వారే వెనుకాడుతారు. పనులు అస్తవ్యస్తంగా సాగుతాయి. విలువైన వస్తువులు జాగ్రత్త ఆహ్వానం అందుకుంటారు.

03-08-2026 సోమవారం ఫలితాలు - అప్రమత్తంగా ఉండాలి.. భేషజాలకు పోవద్దు...

03-08-2026 సోమవారం ఫలితాలు - అప్రమత్తంగా ఉండాలి.. భేషజాలకు పోవద్దు...మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం కార్యం సిద్ధిస్తుంది. లావాదేవీలతో హడావుడిగా ఉంటారు. శుభకార్యానికి సన్నాహాలు సాగిస్తారు. కొత్త పరిచయాలేర్పడతాయి. ఖర్చులు అదికారం. మీ శ్రీమతి మాటతీరులో మార్పు వస్తుంది. పనులు మందకొడిగా సాగుతాయి. పందాలు, బెట్టింగులకు పాల్పడవద్దు.