Bhadrachalam: గోదావరి పుష్కరాలకు ముందే భద్రాద్రి పునరుద్ధరణ పనులు పూర్తి
భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా కలెక్టర్ అంకిత్ మంగళవారం నాడు అధికారులకు, కాంట్రాక్టింగ్ ఏజెన్సీకి కీలక ఆదేశాలు జారీ చేశారు. భద్రాచలంలోని శ్రీ సీతా రామచంద్ర స్వామి ఆలయ పునరుద్ధరణ పనులను వేగవంతం చేసి, 2027లో జరగనున్న గోదావరి పుష్కరాలకు ముందే వాటిని పూర్తి చేయాలని ఆయన సూచించారు.
పునరుద్ధరణ పనులను పరిశీలించే క్రమంలో ప్రాజెక్ట్ పురోగతిని సమీక్షించిన కలెక్టర్, భక్తులకు 'ఉత్తర ద్వార దర్శనం' కల్పించేందుకు వీలుగా ముక్కోటి ఏకాదశి నాటికి ఉత్తర ద్వారం నిర్మాణాన్ని పూర్తి చేయాలని అధికారులను ఆదేశించారు. పనుల వేగాన్ని పెంచేందుకు అవసరమైతే అదనపు సిబ్బందిని, యంత్రాలను వినియోగించాలని ఆయన సూచించారు.
చిత్రకూట మండపం తొలగింపు ప్రక్రియను పరిశీలించిన కలెక్టర్, ఆ సమయంలో రాతి స్తంభాలు, శిల్పాలు దెబ్బతినకుండా చూడాలని అధికారులను ఆదేశించారు. ఆలయ ఆధ్యాత్మిక, నిర్మాణపరమైన వారసత్వాన్ని పరిరక్షిస్తూనే, భక్తుల కోసం సౌకర్యాలను మెరుగుపరిచేలా ఈ పునరాభివృద్ధి ప్రాజెక్ట్ ఉండాలని ఆయన పేర్కొన్నారు.