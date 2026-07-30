గురు పౌర్ణమి.. తిరుమలలో వైభవంగా గరుడ సేవ.
గురు పౌర్ణమి సందర్భంగా, తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం బుధవారం నాడు శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామికి పౌర్ణమి గరుడ సేవను నిర్వహించింది. అత్యంత విశిష్టమైన సేవలలో ఒకటైన ఈ ఊరేగింపును తిలకించేందుకు నాలుగు మాడ వీధుల్లో వేలాది మంది భక్తులు తరలివచ్చారు.
Garuda Seva
శ్రీదేవి, భూదేవి సమేత శ్రీ మలయప్ప స్వామి ఉత్సవ మూర్తిని పూలు, పట్టు వస్త్రాలు, సంప్రదాయ ఆభరణాలతో అందంగా అలంకరించారు. అనంతరం, సాయంత్రం 7 గంటల నుండి రాత్రి 9 గంటల వరకు స్వామివారిని విష్ణుమూర్తి వాహనమైన గరుడ వాహనంపై ఊరేగించారు.
భక్తులు శ్రీ మలయప్ప స్వామికి, ఆయన దేవేరులకు ప్రార్థనలు సమర్పించి, వారి ఆశీస్సులు పొందారు. వైష్ణవ సంప్రదాయంలో గరుడ వాహన సేవకు విశేష ప్రాముఖ్యత ఉంది. స్వామివారికి అత్యంత ప్రీతిపాత్రమైన వాహనమైన గరుత్మంతునిపై ఆసీనులైన మలయప్ప స్వామిని దర్శించుకోవడం వల్ల సిరిసంపదలు చేకూరుతాయని, కోరికలు నెరవేరుతాయని, కష్టాలు మరియు అనారోగ్యాల నుండి విముక్తి లభిస్తుందని భక్తులు విశ్వసిస్తారు.
ప్రతి పౌర్ణమి నాడు నిర్వహించే ఈ గరుడ సేవకు దేశం నలుమూలల నుండి భక్తులు తరలివస్తుంటారు. ఈ విశేష సందర్భాన్ని పురస్కరించుకుని, సాధారణంగా శ్రీవారి ఆలయ గర్భాలయంలోని మూలవిరాట్టుకు మాత్రమే అలంకరించే కొన్ని అరుదైన మరియు పవిత్రమైన ఆభరణాలతో ఉత్సవ మూర్తిని అలంకరించారు.
వీటిలో మకర కంఠి, లక్ష్మి కాసుల హారం, వేంకటేశ్వర సహస్రనామ మాల వంటివి ఉన్నాయి. తద్వారా, ఊరేగింపు సమయంలో భక్తులు ఈ పవిత్రమైన ఆభరణాలను కనులారా వీక్షించే అరుదైన అవకాశం ఈ గరుడ సేవ ద్వారా లభించింది.