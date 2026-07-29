TTD: శ్రీవారి సేవ వాలంటీర్ల కోసం సిబిల్ స్కోర్ తరహా రేటింగ్.. ఈవో
తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానాలు, శ్రీవారి సేవ వాలంటీర్ల కోసం సిబిల్ స్కోర్ తరహాలో పనితీరు ఆధారిత రేటింగ్ విధానాన్ని ప్రవేశపెట్టాలని యోచిస్తోంది. వాలంటీర్లకు వారి సేవా రేటింగ్ల ఆధారంగా విధులు కేటాయించబడతాయని టీటీడీ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్ (ఈవో) ముద్దడ రవిచంద్ర మంగళవారం తెలిపారు.
Srivari Seva Volunteers
తిరుమలలోని శ్రీవారి సేవా సదన్లో జరిగిన గ్రూప్ సూపర్వైజర్ల శిక్షణా కార్యక్రమం రెండో దశలో ఈ విషయాన్ని వెల్లడించారు. భక్తులకు వాలంటీర్లు అందించే సేవల నాణ్యతను మెరుగుపరిచేందుకు ఈ రేటింగ్ విధానాన్ని రూపొందిస్తున్నట్లు ఈవో పేర్కొన్నారు.
ముద్దడ మాట్లాడుతూ, ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు ఆదేశాల మేరకు టీటీడీ శ్రీవారి సేవ కార్యక్రమాన్ని గ్రామ స్థాయికి విస్తరిస్తోందని తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమాన్ని బలోపేతం చేయడంలో గ్రూప్ సూపర్వైజర్లు చురుకైన పాత్ర పోషించాలని ఆయన కోరారు. ఆంధ్రప్రదే, తెలంగాణ రాష్ట్రాల్లో దాదాపు 50,000 ఆలయాలు ఉన్నాయని పేర్కొన్న టీటీడీ ఈఓ, తిరుమల వెలుపల కూడా భక్తులు ఈ కార్యక్రమ ప్రయోజనాలను పొందేలా స్థానిక ఆలయాలకు శ్రీవారి సేవను విస్తరించే అవకాశాలను గుర్తించాలని సూపర్వైజర్లు, వాలంటీర్లను కోరారు.
తిరుమలకు వచ్చే ముందే తమతమ ప్రాంతాల్లోని వాలంటీర్లకు శిక్షణ ఇవ్వాలని ముద్దడ గ్రూప్ సూపర్వైజర్లను కోరారు. దీనివల్ల కొండపై ఉన్న ఆలయానికి చేరుకున్నాక వాలంటీర్లు మెరుగైన సేవలు అందించడానికి వీలవుతుంది. అలాగే, తమ గ్రామాలు, ప్రాంతాల్లోని ఆలయాల్లో కూడా సేవలు అందించాలని ఆయన వాలంటీర్లను ప్రోత్సహించారు.