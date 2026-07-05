05-07-2026 నుంచి 11-07-2026 వరకు ఫలితాలు - కొత్త సమస్య తలెత్తే ఆస్కారం..?
మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం
Weekly Horoscope
అన్ని విధాలా కలిసివచ్చే సమయం. ఆలోచనలు కార్యరూపం దాల్చుతాయి. కొత్త యత్నాలు చేపడతారు. అవకాశాలను తక్షణం అందిపుచ్చుకోండి. సలహాలు, సాయం ఆశించవద్దు ఊహించిన ఖర్చులే ఉంటాయి. డబ్బుకు ఇబ్బంది ఉండదు. మంగళవారం నాడు చేపట్టిన పనుల్లో ఒత్తిడి, శ్రమ అధికం. ఆత్మీయుల రాక ఉత్సాహం కలిగిస్తుంది. ఇంటి విషయాలపై శ్రద్ధ వహిస్తారు. మీ చొరవతో ఒక సమస్య సానుకూలమవుతుంది. ఎదురుచూస్తున్న పత్రాలు అందుకుంటారు. సంతానం మొండితనం విసుగు కలిగిస్తుంది. సామరస్యంగా మెలగండి. వ్యాపారాలు ఊపందుకుంటాయి. నూతన వ్యాపారాలకు అనుకూలం. పెద్దమొత్తం సరుకు నిల్వలో జాగ్రత్త, ఉద్యోగ, ఉపాధ్యాయులకు పదవీయోగం. అధికారులకు కొత్త బాధ్యతలు. అసాంఘిక కార్యకలాపాల జోలికిపోవద్దు.
వృషభం : కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు
కార్యసాధనలో సఫలీకృతులవుతారు. కొన్ని విషయాలు ఊహించినట్టే జరుగుతాయి. కావలసిన ధనాన్ని సౌమ్యంగా రాబట్టుకోవాలి. ఖర్చులు అధికం, ప్రయోజనకరం. గురువారం నాడు కావలసిన వ్యక్తుల కలయిక నీలువడదు. మొండిధైర్యంతో ముందడు వేస్తారు. యత్నాలకు అయిన వారి ప్రోత్సాహం ఉంటుంది. దూరపు బంధువులతో సంభాషిస్తారు. ప్రభుత్వ కార్యాలయాల్లో పనులు సానుకూలమవుతాయి. దంపతుల మధ్య కొత్త విషయాలు ప్రస్తావనకు వస్తాయి. పెద్దల ఆరోగ్యం కుదుటపడుతుంది. ఉపాధి పథకాలు చేపడతారు. న్యాయ వైద్య సేవా రంగాల వారికి సదవకాశాలు లభిస్తాయి. ఉద్యోగ బాధ్యతలను సమర్థంగా నిర్వహిస్తారు. స్థిర వ్యాపారాలు ఊపందుకుంటాయి. వాహనంపై దూరప్రయాణం తగదు.
మిథునం : మృగశిర 3, 4 పాదాలు, ఆర్ద్ర, పునర్వసు 1, 2, 3 పాదాలు
సంప్రదింపులు ఫలిస్తాయి. వ్యూహాత్మకంగా అడుగులేస్తారు. కొన్ని ఆలోచనలు స్ఫురిస్తాయి, అవశాలను దక్కించుకుంటారు. ఆదాయం బాగుంటుంది. రోజువారీ ఖర్చులే ఉంటాయి. పొదుపు పథకాల పట్ల ఆకర్షితులవుతారు. ప్రైవేట్ సంస్థల్లో మదుపు తగదు. శనివారం పనులు నిదానంగా సాగుతాయి. ముఖ్యులను కలిసినా ఫలితం ఉండదు. కీలక పత్రాలు అందుకుంటారు. ఆరోగ్యం మందగిస్తుంది. వైద్య సేవలు తప్పనిసరి. ఆత్మీయుల రాక ధైర్యాన్ని ఇస్తుంది. సంతానానికి శుభఫలితాలున్నాయి. మీ సాయంతో ఒకరికి మేలు జరుగుతుంది. ఉద్యోగులు అధికారులను ప్రసన్నం చేసుకుంటారు. అధికారులకు అదనపు బాధ్యతల నుంచి విముక్తి.
కర్కాటకం : పునర్వసు 4వ పాదం, పుష్యమి, ఆశ్లేష
అనుకూలతలు అంతంత మాత్రమే. ఏ పని చేపట్టినా మొదటికి వస్తుంది. ఆలోచనలు నిలకడగా ఉండవు. అన్యమనస్కంగా గడుపుతారు. ఆదాయం నిరాశాజనకం. సోమవారం నాడు పెద్ద ఖర్చు తగిలే ఆస్కారం ఉంది. నగదు డ్రా చేసేటపుడు జాగ్రత్త. సన్నిహితులతో సంభాషిస్తారు. ఒక సమాచారం ఆసక్తి కలిగిస్తుంది. సంతానం ఉన్నత చదువులపై దృష్టిసారిస్తారు. కనిపించకుండా పోయిన వస్తువులు లభ్యమవుతాయి. మీ శ్రీమతి వైఖరిలో మార్పు వస్తుంది. అయిన వారితో ఉల్లాసంగా గడుపుతారు. దూరపు బంధువుల ఆహ్వానం సంతోషాన్నిస్తుంది. వ్యాపారాలు సామాన్యంగా సాగుతాయి. నూతన వ్యాపారాలకు తరుణం కాదు. వృత్తి ఉపాధి పథకాలు పురోగతిన సాగుతాయి. ఉద్యోగస్తులు పదోన్నతికి అభ్యంతరాలెదురవుతాయి. వాహనం ఇతరులకిచ్చి అవస్థలు పడతారు.
సింహం : మఖ, పుబ్బ, ఉత్తర 1వ పాదం
ప్రతికూలతలతో సతమతమవుతారు. అవకాశాలు అందినట్టే చేజారిపోతాయి. ఆదాయం బాగున్నా సంతృప్తి ఉండదు. తెలియని వెలితి వెంటాడుతుంది. ఆదివారం నాడు కొందరి రాక ఇబ్బంది కలిగిస్తుంది. పనులు అస్తవ్యస్తంగా సాగుతాయి. దంపతుల మధ్య సఖ్యత లోపం. చీటికిమాటికి అసహనం చెందుతారు. కొత్త సమస్యలు ఎదురయ్యే సూచనలున్నాయి. అనవసర విషయాల్లో జోక్యం తగదు. సంతానం విద్యాయత్నం ఫలిస్తుంది. సన్నిహితులతో ఉల్లాసంగా గడుపుతారు. పోయాయనుకున్న వస్తువులు లభ్యమవుతాయి. కీలక పత్రాలు అందుకుంటారు. సోదరుల మధ్య కొత్త విషయాలు ప్రస్తావనకు వస్తాయి. మీ అభిప్రాయాలకు స్పందన లభిస్తుంది. ఉద్యోగ బాధ్యతల్లో ఏకాగ్రత వహించండి. ధనప్రలోభాలకు లొంగవద్దు. వ్యాపారాలు ఊపందుకుంటాయి. మీ పథకాలు సంతృప్తినిస్తాయి.
కన్య : ఉత్తర 2, 3, 4 పాదాలు, హస్త, చిత్త 1, 2 పాదాలు
ఈ వారం అన్ని విధాలా అనుకూలం. తలపెట్టిన కార్యం విజయవంతమవుతుంది. పలుకుబడి కలిగిన వారితో పరిచయాలేర్పడతాయి. ఆదాయ వ్యయాలు సంతృప్తికరం. ఆలయాలు, సేవా సంస్థలకు విరాళాలు అందిస్తారు. ఆలస్యంగానైనా చేపట్టిన పనులు పూర్తి చేయగలుతారు. మీ చొరవతో వివాహ సంబంధం నిశ్చయమవుతుంది. పరిచయాలు, బంధుత్వాలు బలపడతాయి. దంపతులకు కొత్త ఆలోచనలు స్ఫురిస్తాయి. కొత్త యత్నాలకు శ్రీకారం చుడతారు. సంతానానికి శుభఫలితాలున్నాయి. వ్యాపారాలు పురోగతిన సాగుతాయి. ఆటుపోట్లను ధీటుగా స్పందిస్తారు. ఉద్యోగస్తుల కార్యక్రమాలు ప్రశాంతంగా సాగుతాయి. దూరప్రయాణం తలపెడతారు.
తుల : చిత్త 3, 4 పాదాలు, స్వాతి, విశాఖ 1, 2, 3 పాదాలు
అనురాగవాత్సల్యాలు వెల్లివిరుస్తాయి. మీ కలుపుగోలుతనం ఆకట్టుకుంటుంది. వ్యతిరేకులు సన్నిహితులవుతారు. ఆదాయం భాగుంటుంది. ఆర్భాటాలకు విపరీతంగా వ్యయం చేస్తారు. దంపతుల మధ్య ఏకాభిప్రాయం నెలకొంటుంది. గృహమరమ్మతులు చేపడతారు. వాహనం, విలువైన వస్తువులు జాగ్రత్త, ఆత్మీయుల ఆహ్వానం సంతోషం కలిగిస్తుంది. అర్థాంతంగా ముగించిన పనులు పూర్తి చేస్తారు. ఫోన్ సందేశాలు ఆలోచింపచేస్తాయి. బ్యాంకు వివరాలు గోప్యంగా ఉంచండి. సన్నిహితులతో తరచు సంభాషిస్తుంటారు. పత్రాల్లో సవరణలు అనుకూలిస్తాయి. మీ సిఫార్సుతో ఒకరికి సదవకాశం లభిస్తుంది. ఉపాధ్యాయులకు స్థానచలనం, ఉద్యోగస్తులకు పదవీయోగం. వ్యాపారాలు సామాన్యంగా సాగుతాయి. నూతన పెట్టుబడులు రావు. భూ సంబంధిత వివాదాలు పరిష్కారమవుతాయి.
వృశ్చికం : విశాఖ 4వ పాదం, అనూరాధ, జ్యేష్ట 1,2,3,4 పాదములు
పరిస్థితులు మెరుగుపడతాయి. లక్ష్య సాధనకు అవిశ్రాంతంగా శ్రమిస్తారు. మీ కృషి నిదానంగా ఫలిస్తుంది. ఓర్పుతో యత్నాలు కొనసాగించండి. సలహాలు, సాయం ఆశించవద్దు, స్వయంకృషితోనే అనుకున్నది సాధిస్తారు. ఆదాయ వ్యయాలు అంచనాలకు భిన్నంగా ఉంటాయి. ఆదివారం నాడు పెద్ద ఖర్చు తగిలే సూచనలున్నాయి. కొందరి వ్యాఖ్యలు ఉద్రేకపరుస్తాయి. చేపట్టిన పనులు మొండిగా పూర్తిచేస్తారు. మీ శ్రీమతి సాయంతో ఒక సమస్య సానుకూలమవుతుంది. నోటీసులు అందుకుంటారు. సోదరుల మధ్య కొత్త విషయాలు ప్రస్తావనకు వస్తాయి. మీ అభిప్రాయాలకు స్పందన లభిస్తుంది. వ్యాపారాలు నిరుత్సాహపరుస్తాయి. వృత్తుల వారికి ఆశాజనకం. ఉద్యోగ బాధ్యతల పట్ల శ్రద్ధ వహించండి. అధికారులకు బదిలీ. సన్మాన, సంస్కరణ కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు.
ధనస్సు : మూల, పూర్వాషాడ 1 2 3 4 పాదములు, ఉత్తరాషాడ 1వ పాదం
కార్యసాధనకు ఓర్పు, పట్టుదల ముఖ్యం. ఇతరులను సాయం ఆశించవద్దు. మీ సమర్థతపై నమ్మకం పెంచుకోండి. స్వయంకృషితోనే అనుకున్నది సాధిస్తారు. ముఖ్యం కలయిక వీలుపడదు. పనులు అస్తవ్యస్తంగా సాగుతాయి. ఆదాయం ఫర్వాలేదనిపిస్తుంది. సకాలంలో చెల్లింపులు జరుపుతారు. గురువారం నాడు అనవసర జోక్యం తగదు. కొన్ని విషయాలు చూసీచూడనట్టు వదిలేయండి. దంపతుల మధ్య అవగాహన లోపం. కొత్త సమస్య తలెత్తే ఆస్కారం ఉంది. సామరస్యంగా మెలగండి. ఆత్మీయ ఆహ్వానం సంతోషం కలిగిస్తుంది. ఆరోగ్యం జాగ్రత్త గృహమార్పు అనివార్యం. చిన్నవాటి పరిచయస్తులు తారసపడతారు. ఉద్యోగస్తుల్లో బాధ్యతల మార్పు, పనిభారం. ఉపాధి పథకాలు చేపడతారు. వ్యాపారాలు నిరుత్సాహపరుస్తాయి. పెద్ద వ్యాపారులకు కష్టదాయకం. అనుకున్న మొక్కులు తీర్చుకుంటారు.
మకరం : ఉత్తరాషాడ 2, 3, 4 పాదాలు. శ్రవణం, ధనిష్ట 1, 2 పాదాలు
అప్రమత్తంగా ఉండాల్సిన సమయం. ఇతరుల విషయాల్లో జోక్యం మంచిది కాదు. మంచి చేయబోతే చెడు ఎదురవుతుంది. అయిన వారే మీ తీరును తప్పుపడతారు. ఆదాయ వ్యయాలు అంచనాలకు భిన్నంగా ఉంటాయి. రావలసిన ధనం సమయానికి అందుతాయి. అవసరాలు వాయిదా వేసుకుంటారు. ఆదివారం నాడు ఏ పనీ చేయబుద్ధి కాదు. ఆత్మీయులతో కాలక్షేపం చేస్తారు. మీ శ్రీమతి వైఖరిలో మార్పు వస్తుంది. వివాహయత్నాలు తీవ్రంగా సాగిస్తారు. మధ్యవర్తులు, కన్సల్టెన్సీలను విశ్వసించవద్దు. పత్రాల్లో సవరణలు సాధ్యపడవు. ఓర్పుతో మరోసారి యత్నించండి. మీ కృషి నిదానంగా ఫలిస్తుంది. న్యాయవాదులు, డాక్టర్ల ఆదాయం బాగుంటుంది. ఉపాధి పథకాలపై దృష్టిసారిస్తారు. వ్యాపారాలు నిరాశాజనకం, షాపుల మార్పు అనివార్యం. పందేలు, బెట్టింగులకు పాల్పడవద్దు.
కుంభం : ధనిష్ట 3, 4 పాదాలు, శతభిషం, పూర్వాబాద్ర 1,2,3 పాదాలు
గ్రహాల సంచారం అనుకూలంగా ఉంది. శుభకార్యాన్ని ఘనంగా చేస్తారు. ప్రముఖులతో పరిచయాలు బలపడతాయి. ఆత్మీయులకు కానుకలిచ్చిపుచ్చుకుంటారు. మీ ఉన్నతి కొందరికి అపోహ కలిగిస్తుంది. ఇతరుల వ్యాఖ్యలు పట్టించుకోవద్దు. ఖర్చులు అదుపులో వుండవు. దుబారాగా ఖర్చు చేస్తారు. బుధవారం నాడు పనులు చేసేటపుడు జాగ్రత్త. చుట్టుపక్కల వారిని గమనించండి. పెద్దల ఆరోగ్యం కుదుటపడుతుంది. ఆత్మీయులతో కాలక్షేపం చేస్తారు ముఖ్యమైన పనులు, ఇతరులకు పురమాయించవద్దు. కొందరి అలక్ష్యం మీకు ఇబ్బంది కలిగిస్తుంది. సంతానం ఉన్నత విద్యాయత్నం ఫలిస్తుంది. వ్యాపారాల్లో స్వల్ప చికాకులు మినహా ఇబ్బందులుండవు. పత్రాల రెన్యువల్లో అలక్ష్యం తగదు. వృత్తి ఉద్యోగ బాధ్యతలను సమర్థంగా నిర్వహిస్తారు.
మీనం : పూర్వాబాద్ర 4వ పాదం, ఉత్తరాబాద్ర, రేవతి
ప్రతిభాపాటవాలు వెలుగులోకి వస్తాయి. అనుకున్న లక్ష్యం నిరవేరుతుంది. సకాలంలో పనులు పూర్తిచేస్తారు. ఆదాయ వ్యయాలు సంతృప్తికరం. ఆప్తులకు సాయం చేస్తారు. సోమవారం నాడు ఊహించని సంఘటన ఎదురవుతుంది. సన్నిహితులతో సంప్రదింపులు జరుపుతారు. మీ ప్రతిపాదనలకు ఆమోదం లభిస్తుంది. దూరపు బంధువులతో సంభాషిస్తారు. పోయాయనుకున్న వస్తువులు లభ్యమవుతాయి. దంపతుల మధ్య అన్యోన్యత నెలకొంటుంది. శుభకార్యానికి సన్నాహాలు సాగిస్తారు. గృహలలో మార్పుచేర్పులకు అనుకూలం. సంతానికి ఉన్నత విద్యావకాశం లభిస్తుంది. ఉపాధ్యాయులకు బదిలీతో కూడిన పదోన్నతి ఉద్యోగస్తులు అధికారులను ప్రసన్నం చేసుకుంటారు. మాటతీరుతో కొనుగోలుదార్లను ఆకట్టుకుంటారు. పందాలు, సాహసకృత్యాలకు పాల్పడవద్దు.
ఐఐటి గోల్డ్ మెడలిస్ట్, రూ. 2.9 కోట్ల ప్యాకేజీ వదిలేసి గ్రోసరి షాపు నడుపుతున్నాడు, ఎందుకు?
అతడు ఐఐటి బాంబే గోల్డ్ మెడలిస్ట్. ఏడాదికి రూ. 2.9 కోట్ల ప్యాకేజీ ఇచ్చేందుకు ఓ అమెరికన్ కంపెనీ ఆఫర్ చేసింది. ఐతే ఆ ఆఫర్ను వదిలేసాడు అతడు. ఎందుకో తెలుసుకుందాము. ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి చెందిన వివేక్ శర్మ ఐఐటి బాంబే కంప్యూటర్ సైన్సులో గోల్డ్ మెడలిస్ట్. తండ్రి రైల్వే ఉద్యోగం చేస్తున్నారు. తల్లి ట్యూషన్ టీచర్. అంతా బాగానే వుంది. వివేక్ ప్రతిభను చూసి ఓ స్టార్టప్ కంపెనీ అతడికి రూ. 2.90 కోట్ల వార్షిక ప్యాకేజీని ఆఫర్ చేసింది. వీసా స్పాన్సర్ షిప్ కూడా ఇచ్చేందుకు ముందుకు వచ్చింది.
వైజాగ్ బీచ్ షాక్స్ వల్ల నేరాలే కాదు వారికి అసౌకర్యం.. రోడ్డెక్కిన విద్యార్థులు
వైజాగ్ తీర ప్రాంతంలోని బీచ్ షాక్ల ద్వారా మద్యం అమ్మకాలకు అనుమతినిస్తూ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేసిన ప్రతిపాదనను వ్యతిరేకిస్తూ, విశాఖపట్నంలోని మద్దిలపాలెం జంక్షన్ వద్ద ప్రోగ్రెసివ్ డెమోక్రటిక్ స్టూడెంట్స్ ఆర్గనైజేషన్ (పీడీఎస్వో) ఆధ్వర్యంలో విద్యార్థులు శనివారం నిరసన తెలిపారు. పర్యాటకాన్ని ప్రోత్సహించడం, ఆదాయాన్ని పెంచడం లక్ష్యంగా జీవో నెం. 362 ఆధారంగా రూపొందించిన ఈ ప్రతిపాదనను వారు వ్యతిరేకించారు. బీచ్లలో మద్యం అమ్మకాలకు అనుమతి ఇవ్వడం వల్ల ప్రజల భద్రతకు ముప్పు వాటిల్లవచ్చని, నేరాలు పెరిగే అవకాశం ఉందని వారు ఆరోపించారు. ఈ ప్రతిపాదన వల్ల మద్యం సంబంధిత నేరాలు పెరిగే అవకాశం ఉందని, అలాగే బీచ్లను సందర్శించే కుటుంబాలు, విద్యార్థులకు అసౌకర్యం కలుగుతుందని పీడీఎస్వో జిల్లా కార్యదర్శి లక్ష్మి పేర్కొన్నారు.
Revanth Reddy 20 Years: మిడ్జిల్ ప్రజలు నాటిన మొక్క.. మహా వృక్షమైంది.. రేవంతన్న (video)
తమ రాజకీయ ప్రస్థానంలో ఒక కీలక ఘట్టాన్ని పురస్కరించుకుని, తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి ఎ. రేవంత్ రెడ్డి నాగర్కర్నూల్ జిల్లాలోని మిడ్జిల్ మండలానికి తిరిగి వచ్చి, భారీ కృతజ్ఞతా సభలో ప్రసంగించారు. తన రెండు దశాబ్దాల ప్రయాణాన్ని గుర్తుచేసుకుంటూ, స్థానిక ప్రజలతో తనకు ఉన్న బలమైన అనుబంధం గురించి ఆయన భావోద్వేగంతో మాట్లాడారు. 2006 జూలై 4న మిడ్జిల్ ప్రజలు నాటిన రాజకీయ మొక్క, నేడు రాష్ట్రాన్ని నడిపించే మహా వృక్షంగా ఎదిగిందని రేవంత్ రెడ్డి పేర్కొన్నారు. తన రాజకీయ ప్రస్థానాన్ని గుర్తుచేసుకుంటూ, రేవంత్ రెడ్డి ఒక ముఖ్య విషయాన్ని సభకు తెలియజేశారు.
Anakapalli, ప్రియుడి మోజులో భర్తను మంచంలోనే మట్టుబెట్టిన భార్య
అనకాపల్లిలో దారుణం జరిగింది. ప్రియుడి మోజులో పడిన ఓ వివాహిత తన భర్తను మంచంలో అతడు నిద్రిస్తుండగా అతడిని హత్య చేసేసింది. ఈ హత్యకు ప్రియుడు కూడా సహకారం అందించినట్లు తెలుస్తోంది. పూర్తి వివరాలు ఇలా వున్నాయి. అనకాపల్లి జిల్లా దేవరాపల్లి మండలం శ్రీరాంపురం గ్రామానికి చెందిన అప్పలనాయుడు అర్థరాత్రికి హత్యకు గురయ్యాడు. తెల్లారేసరికి మంచంలో వున్న వ్యక్తి మంచంలోనే మరణించి వున్నాడు. ఓ వ్యక్తితో వున్న వివాహేతర సంబంధం కారణంగా భర్తను ఆమె హత్య చేసినట్లు అనుమానిస్తున్నారు. వివాహిత తన ప్రియుడితో కలిసి భర్తను హత్య చేసేందుకు ముందస్తు ప్రణాళిక వేసినట్లు పోలీసులు అనుమానిస్తున్నారు.
హైదరాబాద్ దేశంలో మూడవ అత్యంత ఖరీదైన నివాస మార్కెట్గా నిలిచింది: నైట్ ఫ్రాంక్ అఫోర్డబిలిటీ ఇండెక్స్
హైదరాబాద్: నైట్ ఫ్రాంక్ ఇండియా తన సొంత నివేదిక, అఫర్డబిలిటీ ఇండెక్స్, లో H1 2026 సమయంలో భారతదేశ నివాస మార్కెట్లలో గృహ కొనుగోలుదారుల అఫర్డబిలిటీ విస్తృతంగా సానుకూలంగా కొనసాగిందని పేర్కొంది, దీనికి 125 బేసిస్ పాయింట్ల ద్రవ్య సడలింపు సంచిత ప్రభావం తోడ్పడింది. అఫర్డబిలిటీ ఇండెక్స్ ప్రకారం, దేశంలోని టాప్ ఎనిమిది నగరాలలో హైదరాబాద్ మూడో అత్యంత ఖరీదైన నివాస మార్కెట్గా ఉంది. అఫర్డబిలిటీ ఇండెక్స్ అనేది EMIలపై ఖర్చు చేసే గృహ ఆదాయం నిష్పత్తిని కొలిచేది, ఇది హైదరాబాద్ మార్కెట్కు 41%గా నమోదైంది.
05-07-2026 నుంచి 11-07-2026 వరకు ఫలితాలు - కొత్త సమస్య తలెత్తే ఆస్కారం..?
మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం అన్ని విధాలా కలిసివచ్చే సమయం. ఆలోచనలు కార్యరూపం దాల్చుతాయి. కొత్త యత్నాలు చేపడతారు. అవకాశాలను తక్షణం అందిపుచ్చుకోండి. సలహాలు, సాయం ఆశించవద్దు ఊహించిన ఖర్చులే ఉంటాయి. డబ్బుకు ఇబ్బంది ఉండదు. మంగళవారం నాడు చేపట్టిన పనుల్లో ఒత్తిడి, శ్రమ అధికం. ఆత్మీయుల రాక ఉత్సాహం కలిగిస్తుంది. ఇంటి విషయాలపై శ్రద్ధ వహిస్తారు. మీ చొరవతో ఒక సమస్య సానుకూలమవుతుంది. ఎదురుచూస్తున్న పత్రాలు అందుకుంటారు. సంతానం మొండితనం విసుగు కలిగిస్తుంది. సామరస్యంగా మెలగండి. వ్యాపారాలు ఊపందుకుంటాయి. నూతన వ్యాపారాలకు అనుకూలం. పెద్దమొత్తం సరుకు నిల్వలో జాగ్రత్త, ఉద్యోగ, ఉపాధ్యాయులకు పదవీయోగం. అధికారులకు కొత్త బాధ్యతలు. అసాంఘిక కార్యకలాపాల జోలికిపోవద్దు.
04-07-2026 శనివారం ఫలితాలు - సంతోషకరమైన వార్త వింటారు
మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం లావాదేవీలతో తీరిక ఉండదు. అవిశ్రాంతంగా శ్రమిస్తారు. ఆలోచించి ముందుకు సాగండి. ఒత్తిళ్లకు గురికావద్దు. పనులు అస్తవ్యస్తంగా సాగుతాయి. ఖర్చులు విపరీతం, చెల్లింపుల్లో జాగ్రత్త, పత్రాలు అందుకుంటారు. గృహోపకరణాలు మరమ్మతుకు గురవుతాయి. వృషభం: కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు అవకాశాలు అందిపుచ్చుకుంటారు. మీపై ఎదుటివారికి నమ్మకం కలుగుతుంది. ప్రముఖులతో పరిచయాలేర్పడతాయి. నిలిపివేసిన పనులు పూర్తి చేస్తారు. మీ జోక్యం అనివార్యం. వాహనసౌఖ్యం, ధనలాభం ఉన్నాయి. ఏకాగ్రతతో బాధ్యతలు నిర్వహించండి.
రికార్డు స్థాయిలో అమ్ముడుబోయిన శ్రీవారి లడ్డూ ప్రసాదం
కలియుగ దైవమైన శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామిని దర్శించుకున్న భక్తులు భక్తిభావంతో స్వీకరించే పవిత్రమైన శ్రీవారి లడ్డూ ప్రసాదం అమ్మకాలు జూన్ 2026లో రికార్డు స్థాయికి చేరుకున్నాయి. యాత్రికుల రద్దీ పెరుగుతున్న దృష్ట్యా, టీటీడీ లడ్డూల ఉత్పత్తిని గణనీయంగా పెంచడమే కాకుండా, ఎటువంటి కొరత లేకుండా వాటి పంపిణీ నిరంతరాయంగా జరిగేలా చర్యలు చేపట్టింది. ఏప్రిల్ 2026లో మొత్తం 1,11,96,170 లడ్డూలు, మే 2026లో 1,21,35,528 లడ్డూలు, జూన్ 2026లో 1,26,81,805 లడ్డూలు అమ్ముడయ్యాయి. దీనిని గత మూడు నెలలతో పోలిస్తే, జూన్ నెలలో లడ్డూల అమ్మకాలు గణనీయంగా పెరిగాయి.
03-07-2026 శుక్రవారం ఫలితాలు - మనోభీష్టం సిద్ధిస్తుంది
మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం అన్ని విధాలా అనుకూలం. ఆలోచనల్లో మార్పు వస్తుంది. కొత్త యత్నాలు చేపడతారు. ఖర్చులు తగ్గించుకుంటారు. పనులు, బాధ్యతలు స్వయంగా చూసుకోండి. ఆత్మీయులతో కాలక్షేపం చేస్తారు. పిల్లల చదువులపై దృష్టి పెడతారు. సన్మాన, సంస్కరణ సభల్లో పాల్గొంటారు. వృషభం: కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు కార్యక్రమాలు నిర్విఘ్నంగా సాగుతాయి. కొత్త పనులకు ప్రణాళికలు వేసుకుంటారు. రావలసిన ధనం అందుతుంది. ఎదురుచూస్తున్న పత్రాలు అందుకుంటారు. వ్యవహారంలో ఆచితూచి అడుగేయండి. సన్నిహితులతో సంభాషిస్తారు. అనుకున్న మొక్కులు తీర్చుకుంటారు.
Sankatahara Chaturthi 2026: జూలై 3న కృష్ణ పింగళ సంకష్టి చతుర్థి.. 21 జిల్లేడు ఆకుల పూజ చేసినా..
కృష్ణ పింగళ సంకష్టి చతుర్థి 2026లో జూలై 3న వస్తుంది. ఉదయం 11.20 గంటలకు ప్రారంభమై, మరుసటి రోజు 2026 జూలై 4న మధ్యాహ్నం 12.39 గంటలకు ముగుస్తుంది. జ్యేష్ఠమాసంలో కృష్ణ పక్ష చతుర్థి నాడు గణేశుని కృష్ణపింగళ రూపాన్ని పూజిస్తారు. ఈ రోజును కృష్ణ పింగళ సంకష్ట చతుర్థి అని అంటారు. ఈ రోజున ఉపవాసం పాటించే వారికి అన్ని విధాలా విజయం, శ్రేయస్సు కలుగుతాయి. సంకష్టి చతుర్థి వ్రతం రోజున, వ్రతం చేసేవారు ఉదయం స్నానం చేసి, శుభ్రమైన బట్టలు ధరించాలి. ఆ తర్వాత, పాప పరిహారి అయిన గణేశుడిని పూజించాలి. పూజ సమయంలో, గణేశుడికి నువ్వులు, బెల్లం, లడ్డూలు, దూర్వా , చందనం సమర్పించి, మోదకాలను నైవేద్యంగా సమర్పించాలి.