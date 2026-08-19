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Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Wednesday, 19 August 2026 (09:22 IST)

EPFO పరిధిలోకి రాని ఉద్యోగుల కోసం అక్టోబర్ 31 వరకు ప్రత్యేక ప్రచారం

EPFO
Written By: సెల్వి
Updated: Wed, 19 Aug 2026 (09:22 IST)
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జూలై 1 నుండి అమలులోకి వచ్చిన ఎంప్లాయీస్ ఎన్‌రోల్‌మెంట్ క్యాంపెయిన్ (ఈఈసీ) 2026, అక్టోబర్ 31 వరకు కొనసాగుతుంది. ఏప్రిల్ 1, 2009 నుండి మార్చి 31, 2026 మధ్య కాలంలో ఈపీఎఫ్ఓ ​​పరిధిలోకి రాని అర్హులైన ఉద్యోగులను స్వచ్ఛందంగా నమోదు చేయడానికి యజమానులకు ఈ ప్రచారం ఒక ప్రత్యేకమైన, ఏకైక అవకాశాన్ని కల్పిస్తుంది. 
 
అర్హులైన ఉద్యోగుల నమోదు ప్రక్రియను ఈపీఎఫ్ఓ ​​యజమాని పోర్టల్ ద్వారా చేపట్టాల్సి ఉంటుంది. నిబంధనల అమలును సులభతరం చేసే చర్యలో భాగంగా, వేతనం నుండి ఉద్యోగి వాటా ఈపీఎఫ్ చందాను మినహాయించని సందర్భంలో, ఆ మొత్తాన్ని చెల్లించాల్సిన బాధ్యత నుండి మినహాయింపు ఇవ్వబడింది. 
 
యజమాని తన వాటా చందాతో పాటు వడ్డీ, పరిపాలనాపరమైన రుసుములు, ఏకమొత్తం నష్టపరిహారాన్ని (లంప్ సమ్ డ్యామేజ్) మాత్రమే జమ చేయాల్సి ఉంటుంది. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు, నోటిఫికేషన్‌ను ఈపీఎఫ్‌వో ​​వెబ్‌సైట్లో పొందవచ్చు.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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