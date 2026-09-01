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Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Tuesday, 1 September 2026 (13:45 IST)

అత్యవసరం అయితే తప్ప బంగారం కొనవద్దు.. ప్రధాని పిలుపు

Gold Jewelry
Written By: సెల్వి
Updated: Tue, 1 Sep 2026 (13:45 IST)
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భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ఆర్థిక వ్యవస్థను అభివృద్ధి చేయాల్సిన ఆవశ్యకతను పునరుద్ఘాటించారు. బంగారం కొనుగోలు చేయవద్దని, విదేశీ విహారయాత్రలకు వెళ్లవద్దని ప్రజలకు సలహా ఇస్తున్నారు. ప్రస్తుతం అధికారిక పర్యటనలో ఉన్న మోదీ, సోషల్ మీడియాలో ఒక వీడియో సందేశాన్ని పంచుకుంటూ, ఈ సందేశాన్ని మరోసారి పునరుద్ఘాటించారు. 
 
మొదటగా, 7.8 కంటే ఎక్కువగా ఉన్న జీడీపీ సూచీలో భారతదేశం సాధించిన బలమైన అభివృద్ధికి మోదీ అభినందనలు తెలిపారు. అభివృద్ధి విషయంలో యావత్ ప్రపంచం భారతదేశంతో పోటీ పడుతున్న తరుణంలో ఇది చాలా అసాధారణమైన విషయమని ఆయన అన్నారు.
 
దేశాన్ని అభివృద్ధి చెందిన దేశంగా తీర్చిదిద్దేందుకు పౌరులు మేడ్ ఇన్ ఇండియా మంత్రాన్ని అనుసరించాలని, అనవసరమైన విదేశీ విహారయాత్రలకు లేదా విదేశీ వివాహాలకు దూరంగా ఉండాలని, అత్యవసరం అయితే తప్ప బంగారం కొనవద్దని ప్రధాని మోదీ కోరారు.
 
అయితే, ఈ సందేశం ప్రజలందరికీ పూర్తిగా ఆమోదయోగ్యంగా లేదు. ఎందుకంటే, బంగారం అమ్మకాలు, తయారీపై ఆధారపడిన స్వర్ణకారుల సంఘం, ప్రధాని గారి ఈ సందేశం తమ జీవనోపాధిని నాశనం చేస్తుందని అంటున్నారు.
 
బంగారంపై, విదేశీ ప్రయాణాలపై ఆధారపడటాన్ని తగ్గించాలని మోదీ పదేపదే పిలుపునిస్తున్నారన్న విషయాన్ని కూడా గమనించాలి. కానీ, ఈ సందేశానికి ప్రజల నుండి లభించే వాస్తవ స్పందనపైనే అంతా ఆధారపడి ఉంటుంది.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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