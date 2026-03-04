బుధవారం, 4 మార్చి 2026
Written By ఠాగూర్
Last Updated : బుధవారం, 4 మార్చి 2026 (16:37 IST)

పాకిస్థాన్ క్రికెట్‌లో ప్రకంపనలు : సెలక్షన్ కమిటీ సభ్యుడు అలీమ్ దార్ రాజీనామా

Pakistan team player
పాకిస్థాన్ క్రికెట్‌ బోర్డులో ప్రకంపనలు మొదలయ్యాయి. ఇటీవల ముగిసిన టీ20 వరల్డ్ కప్ 2026లో జట్టు దారుణంగా విఫలమైంది. ఈ నేపథ్యంలో పాక్ జాతీయ సెలక్షన్ కమిటీ సభ్యుడు, లెండరీ అంపైర్ అలీమ్ దార్ తన పదవికి రాజీనామా చేశారు. 
 
పాకిస్థాన్ క్రికెట్లో ప్రకంపనలు మొదలయ్యాయి. ఇటీవల ముగిసిన టీ20 ప్రపంచకప్ 2026లో జట్టు దారుణంగా విఫలమైన నేపథ్యంలో పాక్ జాతీయ సెలక్షన్ కమిటీ సభ్యుడు, లెజెండరీ అంపైర్ అలీమ్ దార్ తన పదవికి రాజీనామా చేశారు. సెలక్షన్ కమిటీలో తనకు స్వయంప్రతిపత్తి లేకపోవడం, అంతర్గత విభేదాలతో విసిగిపోయి ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్టు పాకిస్థానీ మీడియా కథనాలు పేర్కొన్నాయి.
 
టీ20 ప్రపంచకప్ లో పాకిస్థాన్ సూపర్-8 దశను దాటలేకపోయింది. చిరకాల ప్రత్యర్థి భారత్తో పాటు ఇంగ్లండ్ చేతిలోనూ ఓటమి పాలై టోర్నీ నుంచి నిష్క్రమించింది. ఈ వైఫల్యానికి ఆటగాళ్లపై పీసీబీ ఇప్పటికే ఆర్థిక జరిమానాలు విధించినప్పటికీ, సమస్యలు అంతకంటే లోతుగా ఉన్నాయని అలీమ్ దార్ రాజీనామాతో స్పష్టమైంది.
 
ప్రపంచ కప్ జట్టు ఎంపిక సమయంలోనే అలీమ్ దార్ తీవ్ర అసంతృప్తికి గురైనట్టు తెలుస్తోంది. ఫామ్ లో లేని సీనియర్ ఆటగాళ్లు బాబర్ ఆజం, షాదాబ్ ఖాన్లను జట్టులోకి తీసుకోవడాన్ని ఆయన గట్టిగా వ్యతిరేకించారు. ప్రదర్శన ఆధారంగానే ఎంపికలు జరగాలని, నిలకడలేని ఆటగాళ్ల స్థానంలో వికెట్ కీపర్ మహ్మద్ రిజ్వాన్కు ఆరో స్థానంలో కచ్చితమైన పాత్ర ఇవ్వాలని సూచించారు. అయితే, ఆయన సూచనలను పక్కనపెట్టారు.
 
జట్టు ఎంపికలో హెడ్ కోచ్ మైక్ హెస్సన్ జోక్యం శ్రుతిమించిందని, మరో సెలక్టర్ ఆకిబ్ జావేద్ కూడా కోచ్ కే మద్దతు పలకడంతో తాను ఒంటరివాడినయ్యానని ఆయన ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. కెప్టెన్ సల్మాన్ అలీ అఘా గానీ, ఇతర సభ్యులు గానీ కోచ్ జోక్యాన్ని ప్రశ్నించకపోవడం తనను ఆశ్చర్యపరిచిందని ఆయన సన్నిహితుల వద్ద వాపోయినట్టు సమాచారం. కమిటీలో తన సూచనలకు విలువ లేదని భావించిన 57 ఏళ్ల అలీమ్ దార్, తన ఉనికి అనవసరమని భావించి పదవి నుంచి తప్పుకున్నారు.
 

టెహ్రాన్‌పై దాడులను ముమ్మరం చేసిన ఇజ్రాయెల్ - ఇరాన్ సీక్రెట్ అణు స్థావరం ధ్వంసం

టెహ్రాన్‌పై దాడులను ముమ్మరం చేసిన ఇజ్రాయెల్ - ఇరాన్ సీక్రెట్ అణు స్థావరం ధ్వంసంటెహ్రాన్‌పై ఇజ్రాయెల్ దాడులు ముమ్మరం చేసింది. ఇరాన్ రహస్యంగా నిర్మించిన అణు స్థావరాన్ని ధ్వంం చేసింది. ఈ విషయాన్ని ఇజ్రాయెల్ రక్షణ దళం (ఐడీఎఫ్) అధికారింగా వెల్లడించింది. టెహ్రాన్‌ సరిహద్దుల్లోని మింజాదెహైలో రహస్యంగా ఏర్పాటు చేసిన న్యూక్లియర్‌ కేంద్రం కాంపౌండ్‌పై దాడి చేసినట్లు ఐడీఎఫ్‌ అధికార ప్రతినిధి డెఫ్రిన్ తెలిపారు. ఈ కేంద్రంలో శాస్త్రవేత్తలు రహస్యంగా పనిచేస్తున్నట్లు సమాచారం అందిందన్నారు. 2025లో అమెరికా దాడుల తర్వాత ఇరాన్‌ తన అణు కార్యక్రమాన్ని ఇక్కడికి మళ్లించినట్లు పేర్కొన్నారు.

చాలా మందిలో ఆర్థం చేసుకునే నైపుణ్యం - వినగలిగే సామర్థ్యం తగ్గిపోయింది : నోరా ఫతేహి

చాలా మందిలో ఆర్థం చేసుకునే నైపుణ్యం - వినగలిగే సామర్థ్యం తగ్గిపోయింది : నోరా ఫతేహిఇపుడు చాలా మందిలో విషయాన్ని అర్థం చేసుకునే నైపుణ్యం, వినగలిగే సామర్థ్యం తగ్గిపోయినట్టుందని బాలీవుడ్ నటి, డ్యాన్సింగ్ క్వీన్ నోరా ఫతేరా అన్నారు. ప్రపంచ శాంతి, ఐక్యతను కోరుతూ తాను చేసిన వ్యాఖ్యలు వివాదాస్పదమయ్యాయి. ప్రస్తుతం పశ్చిమాసియాలో తీవ్ర ఉద్రిక్తతలు నెలకొనివున్న విషయం తెల్సిందే. ఈ నేపథ్యంలో ప్రపంచ శాంతికి ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలని కోరుతూ నోరా ఫతేరా ఓ వీడియో పోస్ట్ చేశారు. అయితే, ఈ వీడియోపై కొందరు నెటిజన్లు ఆమెపై ట్రోల్స్ చేశారు. దీనికి స్పందనగా నోరా ఫతేరా మరో వీడియోను రిలీజ్ చేశారు.

అమెరికా యుద్ధ విమానాలను కూల్చివేసిన కువైట్ జెట్లు

అమెరికా యుద్ధ విమానాలను కూల్చివేసిన కువైట్ జెట్లుఅమెరికా - ఇజ్రాయెల్ - ఇరాన్ దేశాల మధ్య యుద్ధం మరింత తీవ్రతరమవుతోంది. ఈ కారణంగా పశ్చిమాసియాలో ఉద్రిక్తతలు కొనసాగుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో అమెరికాకు చెందిన మూడు ఎఫ్‌-15ఈ స్ట్రైక్‌ ఈగిల్‌ యుద్ధ విమానాలు ఇటీవల కువైట్‌‌లో నేలకూలిన సంగతి తెలిసిందే.

భారతదేశంలో వేసవి కాలం: ఈ ఏడాది ఎండ తీవ్రత మామూలుగా వుండదట!

భారతదేశంలో వేసవి కాలం: ఈ ఏడాది ఎండ తీవ్రత మామూలుగా వుండదట!భారతదేశంలో వాతావరణ పరిస్థితులు తీవ్రతరం కానున్నాయి. వేసవి సగటు కంటే ఎక్కువ వేడిగా ఉంటుందని, ఈ వేడి తీవ్రత మరింత ఎక్కువగా వుంటుందని భారత వాతావరణ శాఖ అంచనా వేసింది. మధ్య - తూర్పు భూమధ్యరేఖ పసిఫిక్ మహాసముద్రంలో ఎల్ నినో ఏర్పడటానికి అనుకూలమైన పరిస్థితులు పెరుగుతున్నాయని ప్రపంచ వాతావరణ సంస్థ (డబ్ల్యూఎంవో) మంగళవారం తెలిపింది.

స్కానింగ్ సెంటర్‌ రెస్ట్‌రూమ్‌లో మగబిడ్డకు జన్మనిచ్చిన బాలిక.. ఆపై చెత్తబుట్టలో పడేసి పరార్

స్కానింగ్ సెంటర్‌ రెస్ట్‌రూమ్‌లో మగబిడ్డకు జన్మనిచ్చిన బాలిక.. ఆపై చెత్తబుట్టలో పడేసి పరార్నాగర్ కర్నూల్ జిల్లాలో ఓ మైనర్ బాలిక ఓ మగబిడ్డకు జన్మనిచ్చింది. ఈ ఘటనకు సంబంధించిన షాకిచ్చే నిజాలు ప్రస్తుతం వెలుగులోకి వచ్చాయి. వివరాల్లోకి వెళితే... నాగర్ కర్నూలు జిల్లాలోని ఓ గ్రామానికి చెందిన బాలిక తన అమ్మమ్మగారింట్లో వుంటూ.. తన వయస్సుండే బాలుడితో కలిసి పరీక్షలు రాసింది. వీరిద్దరి పరిచయం ప్రేమగా ఆపై శారీరక సంబంధానికి దారితీసింది. ఈ క్రమంలో ఆమె గర్భం దాల్చింది.

Virosh: కొత్త లైఫ్ ను స్టార్ చేస్తున్నాం.. ఆశీర్వదించండి : రష్మిక మందన్న

Virosh: కొత్త లైఫ్ ను స్టార్ చేస్తున్నాం.. ఆశీర్వదించండి : రష్మిక మందన్నసినిమాల్లో నటించడం వేరు. జీవితంలో పాలుపంచుకోవడం వేరు. మీ అందరినీ సినిమా ప్రమోషన్ లో భాగంగా కలిశాం. ఇప్పుడు వైవాహిక జీవితంలో ప్రవేశించాక మీ ఆశీస్సులు మాకు కావాలని.. విజయ్ దేవరకొండ, రష్మిక మందన్నా జర్నలిస్టులనుద్దేశించి పేర్కొన్నారు. బుధవారంనాడు హైదరాబాద్ లో ఫిలింక్లబ్ లో ఏర్పాటుచేసిన లంచ్ కార్యక్రమంలో వారు పాల్గొన్నారు.

పావలా శ్యామలకు అల్లు అర్జున్ ప్రతి నెలా ఆర్థిక సాయం.. ఎంతంటే?

పావలా శ్యామలకు అల్లు అర్జున్ ప్రతి నెలా ఆర్థిక సాయం.. ఎంతంటే?సీనియర్ క్యారెక్టర్ నటి పావలా శ్యామల తీవ్ర అనారోగ్య సమస్యతో పాటు ఆర్థిక కష్టాల్లో కొట్టుమిట్టాడుతున్నారు. ఆమె దీనస్థితిని తెలుసుకున్న స్టార్ హీరో అల్లు అర్జున్ పెద్ద మనసు చాటుకున్నారు. ఆమెకు ప్రతి నెలా రూ.10 వేలు చొప్పున ఆర్థిక సాయం చేసేందుకు ముందుకు వచ్చారు. పావలా శ్యామల, ఆమె కుమార్తె వైద్య ఖర్చులు, నిత్యావసరాల కోసం ప్రతి నెల రూ.10 వేలు అందేలా ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేశారు.

Tarun Bhaskar: క్రేజీ కల్యాణం మూవీ నుంచి బాల్ రాజ్ గా తరుణ్ భాస్కర్

Tarun Bhaskar: క్రేజీ కల్యాణం మూవీ నుంచి బాల్ రాజ్ గా తరుణ్ భాస్కర్నరేష్ వీకే, అనుపమ పరమేశ్వరన్, తరుణ్ భాస్కర్, రాజ్ వెడ్స్ రాంబాయి ఫేమ్ అఖిల్ ఉడ్డెమారి ప్రధాన పాత్రల్లో నటిస్తున్న సినిమా "క్రేజీ కల్యాణం". ఈ చిత్రాన్ని యారో సినిమాస్ బ్యానర్ పై ప్రొడక్షన్ నెం. 2గా ప్యాషనేట్ ప్రొడ్యూసర్ బూసమ్ జగన్ మోహన్ రెడ్డి నిర్మిస్తున్నారు. దర్శకుడు బద్రప్ప గాజుల రూపొందిస్తున్నారు.

Toxic: postponed: యుద్ధం కారణంగా రాకింగ్ స్టార్ యష్ నటించిన టాక్సిక్: విడుదల వాయిదా

Toxic: postponed: యుద్ధం కారణంగా రాకింగ్ స్టార్ యష్ నటించిన టాక్సిక్: విడుదల వాయిదాకెవిఎన్ ప్రొడక్షన్స్ మరియు మాన్స్టర్ మైండ్ క్రియేషన్స్ ఈరోజు ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న యాక్షన్-డ్రామా, టాక్సిక్: ఎ ఫెయిరీ టేల్ ఫర్ గ్రోన్-అప్స్ కోసం ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేట్రికల్ విడుదల యొక్క వ్యూహాత్మక రీషెడ్యూలింగ్‌ను ప్రకటించాయి. మొదట మార్చి 19, 2026న ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రీమియర్‌కు షెడ్యూల్ చేయబడింది, మధ్యప్రాచ్యంలో కొనసాగుతున్న అస్థిరత పెరుగుదల మరియు ప్రాంతీయ అస్థిరత కారణంగా ఈ చిత్రం విడుదల జూన్ 4, 2026కి మార్చబడింది.

Chiranjeevi 158: ఉగాదికి ముందే షూటింగ్ కు సిద్ధమవుతున్న మెగాస్టార్ చిరంజీవి చిత్రం

Chiranjeevi 158: ఉగాదికి ముందే షూటింగ్ కు సిద్ధమవుతున్న మెగాస్టార్ చిరంజీవి చిత్రంమన శంకర వర ప్రసాద్ గారు సినిమాతో ఘన విజయం సాధించిన తర్వాత, మెగాస్టార్ చిరంజీవి తన తదుపరి ప్రాజెక్ట్ కోసం సిద్ధమవుతున్నారు. దర్శకుడు బాబీ కొల్లి ఈ మాస్ ఎంటర్‌టైనర్ కోసం స్టార్‌తో తిరిగి నటించబోతున్నారు. తుది స్క్రిప్ట్ ఇప్పటికే సిద్ధం చేశారు. ఇంకోవైపు విశ్వంభర సినిమాలో చిరంజీవి కి చెందిన పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ పనులుకూడా పూర్తయ్యాయి. టెక్నికల్ గా కాస్త ఆలస్యం అవుతోంది.
