గురువారం, 4 సెప్టెంబరు 2025
Written By ఠాగూర్
Last Updated : గురువారం, 4 సెప్టెంబరు 2025 (11:11 IST)

క్రికెట్ ప్రపంచంలో అత్యంత చెత్త ఫీల్డింగ్ చేసే జట్టు ఏది?

pakistan cricket team
ప్రపంచ క్రికెట్ ఆడే జట్లలో పాకిస్థాన్ జట్టు ఒక అవాంఛనీయ రికార్డును సొంతం చేసుకుంది. బ్యాటింగ్, బౌలింగ్‌లలో అపుడపుడూ సత్తా చాటే పాక్ ఆటగాళ్ళు.. ఫీల్డింగ్‌లో మాత్రం అత్యంత చెత్త ప్రదర్శన చూపుతున్నారు. అందుకే చెత్త ఫీల్డింగ్ చేయడంలో మొదటి జట్టుగా నిలిచింది. 2024 నుంచి ఆ జట్టు పేలవమైన ప్రదర్శనపై క్రికెట్ వెబ్‌సైట్ క్రిక్ బజ్ తాజాగా గణాంకాలను విడుదల చేసింది. 
 
ఈ గణాంకాల ప్రకారం... ఈ యేడాది పాకిస్థాన్ ఫీల్డర్లు ఏకంగా 48 క్యాచ్‌లను నేలపాలు చేశారు. అంతేకాకుండా, సులభంగా లభించే 98 రనౌట్ అవకాశాలను చేజార్చుకున్నారు. ఈ రెండు విభాగాల్లో 41 జట్లతో పోలిస్తే పాకిస్థాన్‌దే అట్టడుగు స్థానం కావడం గమనార్హం. 
 
ఇక మైదానంలో బంతిని ఆపడంలోనూ విఫలమవుతూ 89 సార్లు మిస్ ఫీల్డ్ చేశారు. ఈ విషయంలో వెస్టిండీస్ (90) తర్వాత పాకిస్థాన్ రెండో స్థానంలో ఉంది. మొత్తం 12 పూర్తిస్థాయి సభ్య దేశాల్లో క్యాచ్‌లను పట్టే సామర్థ్యంలో పాక్ 81.4 శాతంతో 8వ స్థానంలో నిలవడం వారి ఫీల్డింగ్ దుస్థితికి అద్దం పడుతోంది.
 
ఇటీవల యూఏఈలో జరిగిన టీ20 ముక్కోణపు సిరీస్‌లో ఆఫ్ఘనిస్థాన్‌తో జరిగిన మ్యాచ్‌లో పాకిస్థాన్ 18 పరుగుల తేడాతో ఓటమి పాలైంది. ఈ ఓటమికి ప్రధాన కారణం దారుణమైన ఫీల్డింగే. కీలక సమయంలో క్యాచ్‌లను వదిలేయడం, మిస్ ఫీల్డ్ చేయడం ద్వారా ప్రత్యర్థికి సునాయాసంగా పరుగులు సమర్పించుకున్నారు.
 
అయితే, జట్టు ఫీల్డింగుపై వస్తున్న విమర్శలను పాక్ ఆటగాళ్లు అంగీకరించడం లేదు. ఇటీవల ఓ మీడియా ప్రతినిధి ఫీల్డింగ్ వైఫల్యాలపై ప్రశ్నించగా, పాక్ పేసర్ హారిస్ రవూఫ్ తీవ్రంగా స్పందించాడు. "మీరు మ్యాచ్‌లను సరిగ్గా చూడటం లేదు. మా ఫీల్డింగులో ఎలాంటి తప్పులు లేవు. మళ్లీ ఒకసారి మా ఆటను సమీక్షించుకుంటే మీకే అర్థమవుతుంది" అంటూ ఆయన ఎదురుదాడి చేశారు. ఏదేమైనా, గణాంకాలు మాత్రం పాకిస్థాన్ ఫీల్డింగ్ డొల్లతనాన్ని స్పష్టంగా బయటపెడుతున్నాయి. 

Jagan: చంద్రబాబుపై విమర్శలు గుప్పించిన జగన్.. రైతులు క్యూల్లో నిలబడాల్సి వుంది

Jagan: చంద్రబాబుపై విమర్శలు గుప్పించిన జగన్.. రైతులు క్యూల్లో నిలబడాల్సి వుందిఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని రైతులకు ఎరువులు సరఫరా చేయడంలో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు విఫలమయ్యారని వైయస్ఆర్‌సి అధ్యక్షుడు, మాజీ ముఖ్యమంత్రి జగన్ మోహన్ రెడ్డి తీవ్రంగా విమర్శించారు. భవిష్యత్తుకు హామీ ఇస్తానని హామీ ఇచ్చిన చంద్రబాబు రైతులకు యూరియా బ్యాగును కూడా అందజేయలేకపోయారని జగన్ ఎక్స్‌లో ఒక పోస్ట్‌లో పేర్కొన్నారు. వరుసగా రెండు సంవత్సరాలుగా, ఎరువులు కొనడానికి రైతులు రోజుల తరబడి క్యూలలో నిలబడాల్సి వచ్చింది.

ప్రియుడిచ్చే పడక సుఖం కోసం భర్తను కుమార్తెను చంపేసిన మహిళ

ప్రియుడిచ్చే పడక సుఖం కోసం భర్తను కుమార్తెను చంపేసిన మహిళకట్టుకున్న భర్త ఇచ్చే పడక సుఖం కంటే ప్రియుడి సుఖం కోసం పరితపించిన ఓ మహిళ.. భర్తతో పాటు కన్నబిడ్డను కూడా చంపేసింది. తన వివాహేతర సంబంధానికి భర్త, కుమార్తె అడ్డుగా ఉన్నారని భావించి ఈ దారుణానికి పాల్పడింది. ఈ ఘటన తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని భూపాలపల్లిలో చోటుచేసుకుంది. పోలీసులు వెల్లడించిన వివరాల మేరకు...

Teaching Jobs: 152 మంది మైనారిటీ అభ్యర్థులకు ఉద్యోగాలు

Teaching Jobs: 152 మంది మైనారిటీ అభ్యర్థులకు ఉద్యోగాలుఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వ మైనారిటీల విద్యాభివృద్ధి కేంద్రం (సీఈడీఎం) మైనారిటీ అభ్యర్థులు బోధనా స్థానాలను పొందడంలో సహాయం చేస్తోంది. ఇటీవలి మెగా జిల్లా ఎంపిక కమిటీ నియామకం ద్వారా దాదాపు 152 మంది అభ్యర్థులు విజయవంతంగా ఉద్యోగాలు పొందారు. రాష్ట్ర చట్టపరమైన మైనారిటీ సంక్షేమ మంత్రి ఎన్ఎండీ ఫరూక్ బుధవారం అమరావతి నుండి విడుదల చేసిన ఒక ప్రకటనలో ఫలితాలను ప్రకటించారు.

కారుణ్య నియామకం కింద ప్రభుత్వ ఉద్యోగం వస్తుందనీ కన్నతండ్రిని చంపేశాడు...

కారుణ్య నియామకం కింద ప్రభుత్వ ఉద్యోగం వస్తుందనీ కన్నతండ్రిని చంపేశాడు...కన్నతండ్రిని చంపేస్తే కారుణ్య నియామకం కింద ప్రభుత్వ ఉద్యోగం వస్తుందన్న అత్యాశ పడిన ఓ కుమారుడు అత్యంత కిరాతకంగా ప్రవర్తించాడు. ప్రభుత్వ ఉద్యోగం కోసం ఏకంగా కన్నతండ్రిని చంపేశాడు. కారుణ్య నియామకం కింద ప్రభుత్వ ఉద్యోగంలో చేరాన్న దుర్బిద్ధితో అత్యంత కిరాతకంగా ప్రవర్తించాడు. ఈ దారుణ ఘటన కర్నూలు జిల్లా కోడుమూరు మండలంలో చోటుచేసుకుంది.

చైన్ స్నాచింగ్ అలా నేర్చుకున్న వ్యక్తి అరెస్ట్- రూ.20లక్షల విలువైన బంగారం స్వాధీనం

చైన్ స్నాచింగ్ అలా నేర్చుకున్న వ్యక్తి అరెస్ట్- రూ.20లక్షల విలువైన బంగారం స్వాధీనంఒంగోలు సీసీఎస్, తాలూకా పోలీసులు మంగళవారం పలు కేసుల్లో నేపస్థుడైన చైన్ స్నాచర్‌ను అరెస్టు చేసి, దాదాపు రూ.20 లక్షల విలువైన బంగారు ఆభరణాలను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. గుంటూరులోని రత్నపురి కాలనీకి చెందిన నిందితుడు తాళ్లూరి రాజ్ కుమార్ (30) డెలివరీ బాయ్‌గా పనిచేస్తున్నాడు. కానీ సోషల్ మీడియాలో చైన్ స్నాచింగ్ వీడియోలను చూసిన తర్వాత నేరాలకు పాల్పడ్డాడు.

Pushpa 2: బిగ్ బాస్ హౌస్‌లోకి రానున్న పుష్ప 2 కొరియోగ్రాఫర్.. ఎవరు?

Pushpa 2: బిగ్ బాస్ హౌస్‌లోకి రానున్న పుష్ప 2 కొరియోగ్రాఫర్.. ఎవరు?బిగ్ బాస్ తెలుగు సీజన్ 9 ఈ ఆదివారం గ్రాండ్ ప్రీమియర్‌కు సిద్ధమవుతోంది. అక్కినేని నాగార్జున ఈ షోకి హోస్ట్‌గా తిరిగి వస్తున్నారు. తొలిసారిగా, బిగ్ బాస్ తెలుగు సీజన్-9లో సెలబ్రిటీలతో పాటు సామాన్యులు కూడా పాల్గొంటారు. షో నిర్వాహకులు బిగ్ బాస్ తెలుగు 9 అగ్నిపరీక్షను సృష్టించారు. వారు ఆ షో నుండి సామాన్యులను ఖరారు చేయనున్నారు. పుష్ప-2 కొరియోగ్రాఫర్ సృష్టి వర్మ బిగ్ బాస్ హౌస్ లోకి ప్రవేశించే అవకాశం ఉందని టాక్ వస్తోంది. ఆమె జానీ మాస్టర్‌కి అసిస్టెంట్‌గా పనిచేసింది.

Rashmika : విజయ్ దేవరకండ, రష్మిక పై కీలక సన్నివేశాల చిత్రీకరణ

Rashmika : విజయ్ దేవరకండ, రష్మిక పై కీలక సన్నివేశాల చిత్రీకరణవిజయ్ దేవరకండ, రష్మిక మందన్నా కాంబినేషన్ అంటే యూత్ కు క్రేజ్. వారు విదేశాలకు ఎక్కడకు వెళ్ళినా అవి సోషల్ మీడియాలో వైలర్ అవుతుంటాయి. ఇటీవలే ఇద్దరూ తిరిగి హైదరాబాద్ ఎయిర్ పోర్ట్ లో వస్తూ మాస్క్ లు ధరించినా కొందరు ఫొటోలకు ఎగబడ్డారు. కానీ వారు సున్నితంగా తిరస్కరించారు. తాజాగా వీరి కాంబినేషన్ లో మూడో సినిమా చేస్తున్న విషయం తెలిసిందే. ఇటీవలే సోమవారంనాడు హైదరాబాద్ శివార్లో షూటింగ్ మొదలు పెట్టారు.

Nag Ashwin: కళ్యాణి ప్రియదర్శన్ నేనూ ఒకేలా వుంటాం, ఆలోచిస్తాము :దుల్కర్ సల్మాన్

Nag Ashwin: కళ్యాణి ప్రియదర్శన్ నేనూ ఒకేలా వుంటాం, ఆలోచిస్తాము :దుల్కర్ సల్మాన్వేఫేరర్ ఫిలిమ్స్ బ్యానర్ పై మేము ఏడు సినిమాలు నిర్మించాము. కొత్త లోక కోసం ఇంత మంచి టీంతో పనిచేయడం సంతోషంగా ఉంది. ప్రతి ఒక్కరూ సినిమా కోసం మనసుపెట్టి పనిచేశారు. ఉత్తమ నటీనటులు, ఉత్తమ సాంకేతిక నిపుణుల మద్దతుతోనే ఇంత గొప్ప సినిమా చేయగలిగాము. నిర్మాతగా నేను వారికి పూర్తి స్వేచ్ఛనిచ్చాను. షూటింగ్ కి మహా అయితే ఒక్కసారి వెళ్ళి ఉంటాను. అంతలా నేను టీంని నమ్మాను అని దుల్కర్ సల్మాన్ అన్నారు.

Murugadoss: దాని వల్లే ఐదేళ్ల టైం వృథా అయింది. మన దగ్గర ప్రపంచస్థాయి కంటెంట్ వుంది : ఏఆర్ మురుగదాస్

Murugadoss: దాని వల్లే ఐదేళ్ల టైం వృథా అయింది. మన దగ్గర ప్రపంచస్థాయి కంటెంట్ వుంది : ఏఆర్ మురుగదాస్శివ కార్తికేయన్, రుక్మిణి వసంత్, విద్యుత్ జమ్వాల్ ప్రధాన పాత్రలో ఏఆర్ మురుగదాస్ తెరకెక్కించిన చిత్రం మదరాసి. అనిరుధ్ సంగీతాన్ని అందించారు. సెప్టెంబర్ 5న విడుదల చేయబోతోన్నారు. తెలుగులో ఈ చిత్రాన్ని శ్రీ లక్ష్మీ మూవీస్ బ్యానర్ మీద భారీ ఎత్తున రిలీజ్ చేయనున్నారు. ఈ క్రమంలో దర్శకుడు మురుగదాస్ చిత్ర విశేషాల్ని పంచుకున్నారు.

Sri Vishnu: గతంలో రిలీజ్ కు సురేష్ బాబు, దిల్ రాజు, ఇప్పుడు బన్నీ వాస్ వున్నారు : శ్రీ విష్ణు

Sri Vishnu: గతంలో రిలీజ్ కు సురేష్ బాబు, దిల్ రాజు, ఇప్పుడు బన్నీ వాస్ వున్నారు : శ్రీ విష్ణుకొన్ని సినిమాల ప్రమోషనల్ కంటెంట్ చూడగానే మూవీ చూడాలని అనిపిస్తుంది. లిటిల్ హార్ట్స్ అలాంటి క్యూరియాసిటీ క్రియేట్ చేసింది. 90's బయోపిక్ చూశాక ఆదిత్య హాసన్ ఒక కొత్త తరహా ప్లెజెంట్ కామెడీ క్రియేట్ చేశాడనే ఫీల్ కలిగింది. ఆయన ప్రొడ్యూసర్ గా వస్తున్న ఈ సినిమా కూడా అలాగే బాగా నవ్విస్తుందని ఎక్స్ పెక్ట్ చేయొచ్చు. ఈ మూవీ టీమ్ అందిరికీ ఆల్ ది బెస్ట్ చెబుతున్నా అని హీరో శ్రీ విష్ణు అన్నారు.
