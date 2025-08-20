బుధవారం, 20 ఆగస్టు 2025
Written By సెల్వి
Last Updated : బుధవారం, 20 ఆగస్టు 2025 (09:41 IST)

ఆసీస్ వన్డే సిరీస్.. ప్రపంచకప్ వన్డే పోటీలకు హర్మన్‌ప్రీత్ కౌర్ కెప్టెన్సీ

Harmanpreet kaur
ఆస్ట్రేలియాతో జరిగే మూడు మ్యాచ్‌ల వన్డే సిరీస్, రాబోయే ఐసిసి మహిళల క్రికెట్ ప్రపంచ కప్ రెండింటిలోనూ భారత మహిళల క్రికెట్ జట్టుకు కెప్టెన్ హర్మన్‌ప్రీత్ కౌర్ నాయకత్వం వహిస్తుంది. రెండు టోర్నమెంట్‌లలోనూ స్మృతి మంధాన వైస్ కెప్టెన్‌గా వ్యవహరిస్తుంది.
 
హర్మన్‌ప్రీత్ కౌర్ (సి), స్మృతి మంధాన (విసి), ప్రతీకా రావల్, హర్లీన్ డియోల్, దీప్తి శర్మ, జెమీమా రోడ్రిగ్స్, రేణుకా సింగ్ ఠాకూర్, అరుంధతి రెడ్డి, రిచా ఘోష్ (వికె), క్రాంతి గౌడ్, సయాలీ సత్‌ఘరే, రాధా యాదవ్, శ్రీ చరణి (రవ్‌తికా భత్నే),
 
స్టాండ్‌బైస్: తేజల్ హసబ్నిస్, ప్రేమ రావత్, ప్రియా మిశ్రా
 
ICC మహిళల క్రికెట్ ప్రపంచ కప్ కోసం భారత జట్టు
హర్మన్‌ప్రీత్ కౌర్ (సి), స్మృతి మంధాన (విసి), ప్రతీకా రావల్, హర్లీన్ డియోల్, దీప్తి శర్మ, జెమిమా రోడ్రిగ్స్, రేణుకా సింగ్ ఠాకూర్, అరుంధతి రెడ్డి, రిచా ఘోష్ (వికె), క్రాంతి గౌడ్, అమంజోత్ కౌర్, రాధా యాదవ్, శ్రీ చరణి, స్యాస్తిక భట్యా
 
స్టాండ్‌బైస్: తేజల్ హసబ్నిస్, ప్రేమ రావత్, ప్రియా మిశ్రా, ఉమా చెత్రీ (wk), మిన్ను మణి, సయాలీ సత్ఘరే.
 
ఇండియా A జట్టు (ప్రపంచ కప్ వార్మప్‌ల కోసం)
మిన్ను మణి (సి), ధారా గుజ్జర్, షఫాలీ వర్మ, తేజల్ హసబ్నిస్, వృందా దినేష్, ఉమా చెత్రీ (wk), నందిని కశ్యప్ (wk), తనుశ్రీ సర్కార్, తనుజా కన్వర్, టిటాస్ సాధు, సయాలీ సత్‌ఘరే, సైమా ఠాకోర్, ప్రేమా రావత్, ప్రియా మిస్హ్రత్.

విశాఖపట్నం స్టీల్ ప్లాంట్ ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ ప్రైవేటీకరించబడదు.. పల్లా శ్రీనివాసరావు

విశాఖపట్నం స్టీల్ ప్లాంట్ ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ ప్రైవేటీకరించబడదు.. పల్లా శ్రీనివాసరావువిశాఖపట్నం స్టీల్ ప్లాంట్ ప్రభుత్వ రంగంలోనే స్థిరంగా ఉంటుందని, ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ ప్రైవేటీకరించబడదని తెలుగుదేశం ఏపీ అధ్యక్షుడు, గాజువాక ఎమ్మెల్యే పల్లా శ్రీనివాసరావు అన్నారు. మంగళగిరిలోని టీడీపీ కేంద్ర కార్యాలయంలో జరిగిన విలేకరుల సమావేశంలో శ్రీనివాసరావు మాట్లాడుతూ, వైకాపాతో పొత్తు పెట్టుకున్న నాయకులు, ట్రేడ్ యూనియన్ ప్రతినిధులు ఉద్దేశపూర్వకంగా తప్పుడు సమాచారం ప్రచారం చేస్తున్నారని ఆయన తోసిపుచ్చారు. తీవ్ర ఆర్థిక సంక్షోభంలో ఉన్న సమయంలో ప్లాంట్‌ను రక్షించడంలో ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు పోషించిన పాత్రను పల్లా శ్రీనివాసరావు గుర్తు చేశారు.

అమరావతి గురించి ఏడవడం ఆపండి.. వైకాపా నేతలకు కౌంటరిచ్చిన నారాయణ

అమరావతి గురించి ఏడవడం ఆపండి.. వైకాపా నేతలకు కౌంటరిచ్చిన నారాయణరాజధాని అమరావతి వరదల్లో మునిగిపోయిందని వైయస్ఆర్ కాంగ్రెస్ నాయకులు చేస్తున్న "తప్పుడు సమాచార ప్రచారం"పై పట్టణాభివృద్ధి మంత్రి పి నారాయణ మంగళవారం తీవ్ర విమర్శలు చేశారు. "అమరావతి గురించి ఏడవడం ఆపండి" అని ఆయన వారికి సలహా ఇచ్చారు. ప్రజలు తప్పుడు ప్రచారాన్ని సహించరని హెచ్చరించారు. పగటిపూట, అమరావతి అభివృద్ధి కార్పొరేషన్ సీఎండీ లక్ష్మీ పార్థసారధితో కలిసి మంత్రి కొండవీటి వాగు ప్రవాహానికి అడ్డుకట్ట వేయడం వల్ల వర్షపు నీరు పేరుకుపోయిన ప్రాంతాలను పరిశీలించారు.

ఆర్మీ రిక్రూట్‌మెంట్ ర్యాలీలో కుప్పకూలిపోయిన యువకుడు.. ఆ తర్వాత?

ఆర్మీ రిక్రూట్‌మెంట్ ర్యాలీలో కుప్పకూలిపోయిన యువకుడు.. ఆ తర్వాత?ఆర్మీ రిక్రూట్‌మెంట్ ర్యాలీలో ఓ యువకుడు ప్రాణాలు కోల్పోయాడు. విజయనగరం జిల్లా సంతకవిటి మండలం నాయుడుపేట గ్రామానికి చెందిన గండ్రేటి సాయి కిరణ్ అనే 20 ఏళ్ల యువకుడు మంగళవారం కాకినాడలో జరిగిన ఆర్మీ రిక్రూట్‌మెంట్ ర్యాలీలో పాల్గొంటూ మరణించాడు. వివరాల్లోకి వెళితే.. 1,600 మీటర్ల పరుగు తర్వాత శ్వాసకోశ సమస్యల కారణంగా సాయి కిరణ్ కుప్పకూలిపోయాడు. వెంటనే అతన్ని అంబులెన్స్‌లో ప్రభుత్వ జనరల్ ఆసుపత్రికి తరలించారు. అక్కడ అతను శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బంది పడినట్లు సమాచారం. సాయంత్రం తరువాత మరణించినట్లు పోలీసులు తెలిపారు.

Google: భర్తను హత్య చేసి తప్పించుకోవడం ఎలా.. గూగుల్‌ను అడిగిన భార్య!

Google: భర్తను హత్య చేసి తప్పించుకోవడం ఎలా.. గూగుల్‌ను అడిగిన భార్య!అక్రమ సంబంధంతో పాటు ఇతరత్రా కారణాల చేత భర్తలను హత్య చేసే వారి సంఖ్య పెరిగిపోతుంది. తాజాగా తన భర్తను చంపేందుకు ఓ భార్య గూగుల్‌ను ప్లాన్ అడగటం స్థానికంగా కలకలం రేపింది. తన భర్తను హత్య చేసిన తర్వాత తప్పించుకునే మార్గాలను ఆమె గూగుల్, సోషల్ మీడియా వెతికినట్లు పోలీసులు తెలిపారు. ఈ సంచలన ఘటన జైపూర్‌లో వెలుగుచూసింది.

Mumbai monorail breakdown: ముంబై మోనోరైలులో చిక్కుకున్న 582 మంది సేఫ్

Mumbai monorail breakdown: ముంబై మోనోరైలులో చిక్కుకున్న 582 మంది సేఫ్చెంబూర్- భక్తి పార్క్ మధ్య మైసూర్ కాలనీ సమీపంలో ముంబై మోనోరైలులో చిక్కుకున్న 582 మంది ప్రయాణికులను బృహన్ ముంబై మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ (BMC) ముంబై అగ్నిమాపక దళం మంగళవారం స్నార్కెల్ (నిచ్చెన) వాహనాల సహాయంతో రక్షించింది. బీఎంసీ ప్రకారం, చెంబూర్, భక్తి పార్క్ మధ్య మోనోరైల్ సర్వీస్ సాయంత్రం 6:15 గంటల ప్రాంతంలో సాంకేతిక లోపం కారణంగా ఆగిపోయింది.

పట్టణంలో కొత్త రాబిన్‌హుడ్ వచ్చింది ఓటీటీలోకి హరి హర వీర మల్లు

పట్టణంలో కొత్త రాబిన్‌హుడ్ వచ్చింది ఓటీటీలోకి హరి హర వీర మల్లుపవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ నటించిన హరి హర వీర మల్లు సినిమా ఇటీవలే థియేటర్లలో విడుదలైంది. ఎ.ఎం. రత్నం నిర్మించిన ఈ సినిమా అనుకున్నట్లుగా పెద్దగా సక్సెస్ కాలేకపోయింది. దీనిని రెండు భాగాలుగా రాబోతుందని ముగింపు చూస్తే అర్థమవుతుంది. కానీ ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో దానిని తీసే ఆలోచన లేదని చిత్ర యూనిట్ చెబుతోంది. కోట్లు పెట్టి తీసిన ఈ సినిమాకు అనుకున్నంతగా రాకపోవడంతో ఓటీటీలో కొంత సేఫ్ అనే ఆలోచనలో నిర్మాత వున్నారు.

Ramcharan: పెద్ది లో కొత్త లుక్ లో రామ్ చరణ్ ను చూపించనున్న స్టైలిస్ట్ ఆలీం హకీం

Ramcharan: పెద్ది లో కొత్త లుక్ లో రామ్ చరణ్ ను చూపించనున్న స్టైలిస్ట్ ఆలీం హకీంగ్లోబల్ స్టార్ రామ్ చరణ్ ప్రతిష్టాత్మక పాన్ ఇండియా ప్రాజెక్ట్ 'పెద్ది'లో ఇప్పటివరకూ ఎన్నడూ చూడని కొత్త లుక్ లో కనిపించబోతున్నారు. నేషనల్ అవార్డ్ విన్నింగ్ ఫిలిం మేకర్ బుచ్చి బాబు సానా దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. ప్రముఖ పాన్-ఇండియా నిర్మాణ సంస్థ మైత్రి మూవీ మేకర్స్, సుకుమార్ రైటింగ్స్ సమర్పణలో విజనరీ వెంకట సతీష్ కిలారు తన ప్రతిష్టాత్మక బ్యానర్ వృద్ధి సినిమాస్ బ్యానర్ పై భారీ స్థాయిలో ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నారు. ఇప్పటికే సినిమా ఫస్ట్ షాట్ గ్లింప్స్ తో దేశవ్యాప్తంగా హ్యుజ్ బజ్ క్రియేట్ చేసింది.

బరాబర్ ప్రేమిస్తా’ నుంచి పాట విడుదల చేసిన బన్నీ వాస్

బరాబర్ ప్రేమిస్తా’ నుంచి పాట విడుదల చేసిన బన్నీ వాస్ఆటిట్యూడ్ స్టార్ చంద్రహాస్ నూతన చిత్రం ‘బరాబర్ ప్రేమిస్తా’. ఈ చిత్రానికి సంపత్ రుద్ర దర్శకత్వం వహిస్తుండగా.. కాకర్ల సత్యనారాయణ సమర్పణలో సిసి క్రియేషన్స్, ఎవిఆర్ మూవీ వండర్స్ బ్యానర్లపై గెడా చందు, గాయత్రి చిన్ని, ఎవిఆర్ నిర్మిస్తున్నారు. మిస్ ఇండియా ఫైనలిస్ట్ మేఘనా ముఖర్జీ హీరోయిన్‌గా నటిస్తున్నారు. అర్జున్ మహీ ("ఇష్టంగా" ఫేమ్) ప్రతినాయకుడిగా నటిస్తున్నారు. ఇది వరకు రిలీజ్ చేసిన పోస్టర్లు, టీజర్ ఇలా అన్నీ కూడా సోషల్ మీడియాలో ట్రెండ్ అయ్యాయి.

లిటిల్ హార్ట్స్ మూవీలో లైవ్ లీగా చూపించారు : అనిల్ రావిపూడి

లిటిల్ హార్ట్స్ మూవీలో లైవ్ లీగా చూపించారు : అనిల్ రావిపూడి"90s మిడిల్ క్లాస్ బయోపిక్" ఫేమ్ మౌళి తనుజ్, "అంబాజీపేట మ్యారేజి బ్యాండు" మూవీతో గుర్తింపు తెచ్చుకున్న యంగ్ హీరోయిన్ శివానీ నాగరం లీడ్ రోల్స్ లో నటిస్తున్న మూవీ "లిటిల్ హార్ట్స్". ఈ చిత్రాన్ని ఈటీవీ విన్ ఒరిజినల్ ప్రొడక్షన్ బ్యానర్ పై దర్శకుడు సాయి మార్తాండ్ రూపొందించారు. "90s మిడిల్ క్లాస్ బయోపిక్" ఫేమ్ డైరెక్టర్ ఆదిత్య హాసన్ "లిటిల్ హార్ట్స్" మూవీకి నిర్మాతగా వ్యవహరించారు.

రిషబ్ శెట్టి మూవీ కాంతార చాప్టర్ 1 నుంచి గుల్షన్ దేవయ్య లుక్

రిషబ్ శెట్టి మూవీ కాంతార చాప్టర్ 1 నుంచి గుల్షన్ దేవయ్య లుక్కాంతార చాప్టర్ 1 నిర్మాతలు బాలీవుడ్ నటుడు గుల్షన్ దేవయ్య ఫస్ట్ లుక్‌ను లాంచ్ చేశారు. రిషబ్ శెట్టి బాక్‌బస్టర్ కాంతారకు ప్రతిష్టాత్మక ప్రీక్వెల్‌లో కులశేఖర పాత్రలో నటిస్తున్నాడు గుల్షన్ దేవయ్య. ఈ అనౌన్స్ మెంట్ ఫ్రాంచైజీ అభిమానులలో ఉత్సాహాన్ని నింపింది. ఈ చిత్రం ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రేక్షకులను అలరించడానికి సిద్ధమవుతోంది.
