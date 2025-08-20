ఆస్ట్రేలియాతో జరిగే మూడు మ్యాచ్ల వన్డే సిరీస్, రాబోయే ఐసిసి మహిళల క్రికెట్ ప్రపంచ కప్ రెండింటిలోనూ భారత మహిళల క్రికెట్ జట్టుకు కెప్టెన్ హర్మన్ప్రీత్ కౌర్ నాయకత్వం వహిస్తుంది. రెండు టోర్నమెంట్లలోనూ స్మృతి మంధాన వైస్ కెప్టెన్గా వ్యవహరిస్తుంది.
హర్మన్ప్రీత్ కౌర్ (సి), స్మృతి మంధాన (విసి), ప్రతీకా రావల్, హర్లీన్ డియోల్, దీప్తి శర్మ, జెమీమా రోడ్రిగ్స్, రేణుకా సింగ్ ఠాకూర్, అరుంధతి రెడ్డి, రిచా ఘోష్ (వికె), క్రాంతి గౌడ్, సయాలీ సత్ఘరే, రాధా యాదవ్, శ్రీ చరణి (రవ్తికా భత్నే),
స్టాండ్బైస్: తేజల్ హసబ్నిస్, ప్రేమ రావత్, ప్రియా మిశ్రా
ICC మహిళల క్రికెట్ ప్రపంచ కప్ కోసం భారత జట్టు
హర్మన్ప్రీత్ కౌర్ (సి), స్మృతి మంధాన (విసి), ప్రతీకా రావల్, హర్లీన్ డియోల్, దీప్తి శర్మ, జెమిమా రోడ్రిగ్స్, రేణుకా సింగ్ ఠాకూర్, అరుంధతి రెడ్డి, రిచా ఘోష్ (వికె), క్రాంతి గౌడ్, అమంజోత్ కౌర్, రాధా యాదవ్, శ్రీ చరణి, స్యాస్తిక భట్యా
స్టాండ్బైస్: తేజల్ హసబ్నిస్, ప్రేమ రావత్, ప్రియా మిశ్రా, ఉమా చెత్రీ (wk), మిన్ను మణి, సయాలీ సత్ఘరే.
ఇండియా A జట్టు (ప్రపంచ కప్ వార్మప్ల కోసం)
మిన్ను మణి (సి), ధారా గుజ్జర్, షఫాలీ వర్మ, తేజల్ హసబ్నిస్, వృందా దినేష్, ఉమా చెత్రీ (wk), నందిని కశ్యప్ (wk), తనుశ్రీ సర్కార్, తనుజా కన్వర్, టిటాస్ సాధు, సయాలీ సత్ఘరే, సైమా ఠాకోర్, ప్రేమా రావత్, ప్రియా మిస్హ్రత్.