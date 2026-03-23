వైభవ్ సూర్యవంశీకి ఎంత చెప్పినా వినడు.. రాత్రి ఐస్క్రీమ్ తినడం మానడు
ఎడమచేతి వాటం బ్యాట్స్మన్ అయిన వైభవ్ సూర్యవంశీపై అతని రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు సహచరుడు జితేష్ శర్మ ఒక ఆసక్తికరమైన వ్యాఖ్యలు చేశాడు. ముఖ్యంగా వైభవ్ మైదానం వెలుపలి క్రమశిక్షణకు సంబంధించి, జితేష్ భిన్నమైన అభిప్రాయాన్ని వెల్లడించారు. డివిలియర్స్ వైభవ్ పరిణతిని, వృత్తి నైపుణ్యాన్ని ప్రశంసిస్తూ అతనిపై అమితమైన అభిమానాన్ని కురిపించాడు.
వైభవ్ గొప్ప ఆటగాడు. నేను అతన్ని అండర్-19లో చూశాను. ఐపీఎల్, పెద్ద లీగ్ క్రికెట్ రుచి చూసిన తర్వాత అవే ప్రమాణాలను కొనసాగించడం ఎప్పుడూ సులభం కాదు. కానీ ఆ ప్రపంచ కప్లో అతను ఆడిన తీరు నన్ను చాలా ఆకట్టుకుంది. చాలా వృత్తిపరంగా ఆడాడు. తన వయసుకు మించి అతను చాలా పరిణతి చెందినవాడు.. అని జితేష్కామెంట్లు చేశాడు.
నేను అతను ఆడిన తీరు గురించి మాట్లాడుతున్నాను. అతను తన గేమ్ ప్లాన్కు కట్టుబడి ఉన్నాడు. ఐపీఎల్లో ఎలా ఆడాడో అలాగే ఆడాడు. అతను వేరొకరిలా ఉండటానికి ప్రయత్నించలేదు. బౌలర్ల పట్ల అహంకారం చూపలేదు. కానీ అతను వృత్తిపరంగా మారతాడు.
అయితే, వైభవ్ మైదానం వెలుపలి అలవాట్లపై జితేష్కు అంతగా నమ్మకం కలగలేదు. ఆ యువ బ్యాటర్తో తన వ్యక్తిగత సంభాషణల నుండి కొన్ని సంఘటనలను పంచుకుంటూ, పదేపదే సలహాలు ఇచ్చినప్పటికీ, వైభవ్ రాత్రిపూట ఐస్ క్రీమ్ తినడం కొనసాగిస్తున్నాడని అతను వెల్లడించాడు.
అతను వృత్తిపరంగా లేడు. అది నేను మీకు చెప్పగలను.. అని జితేష్ నవ్వుతూ అన్నాడు. ప్రతి ఒక్కరూ అతన్ని వృత్తిపరంగా మార్చడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు, కానీ అతను ఎప్పటికీ అలా ఉంటాడని నేను అనుకోను, కనీసం మైదానం వెలుపలైనా. మైదానంలో ఉండొచ్చు. నేను నా వంతు ప్రయత్నం చేస్తున్నాను. రాత్రిపూట ఐస్ క్రీమ్ తినవద్దని నేను అతన్ని అడుగుతాను. కానీ అతను ఎప్పుడూ వినడు.
వైభవ్ మైదానంలోని అద్భుతమైన ప్రతిభకు, మైదానం వెలుపల అతని యువతరం అలవాట్లకు మధ్య ఉన్న వైరుధ్యం, అతని పెరుగుతున్న స్టార్డమ్కు ఒక కొత్త ఆకర్షణను జోడిస్తుంది. అయితే, 14 ఏళ్ల ఆ బాలుడు తన క్రీడా ప్రయాణంలో తదుపరి అడుగు వేస్తున్నందున, అతను తన కెరీర్లో ఎంత దూరం వెళ్తాడనేది నిర్ణయించడంలో ఆహారం, ఫిట్నెస్ కీలక పాత్ర పోషించబోతున్నాయి.