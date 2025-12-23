Logistics Manager: లాజిస్టిక్స్ మేనేజర్ను గొంతునులిమి చంపేసిన భార్య, ప్రియుడు
ఒక ప్రైవేట్ విశ్వవిద్యాలయంలో లాజిస్టిక్స్ మేనేజర్గా పనిచేస్తున్న వ్యక్తిని ఆమె భార్య హత్య చేసింది. ఈ ఘటనలో ముగ్గురిని పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. అరెస్టు అయిన వారిలో 36 ఏళ్ల మహిళ (నిందితుడి భార్య), ఆమె ప్రియుడు కూడా ఉన్నారు.
డిసెంబర్ 11న బోడుప్పల్లోని వారి నివాసంలో, 45 ఏళ్ల భర్తను అతని భార్య, ఆమెతో వివాహేతర సంబంధం పెట్టుకున్న 22 ఏళ్ల నిర్మాణ కార్మికుడు, మరో నిందితుడితో కలిసి గొంతు నులిమి చంపినట్లు రాచకొండ పోలీస్ కమిషనరేట్ విడుదల చేసిన ఒక ప్రకటనలో పేర్కొంది.
ఆ మరణం గుండెపోటు వల్ల జరిగిందని చెప్పి ఆ మహిళ బంధువులను తప్పుదోవ పట్టించిందని అందులో పేర్కొన్నారు. తన భర్త తమ ఇంట్లోని బాత్రూమ్లో అపస్మారక స్థితిలో పడి ఉన్నాడని, మల్కాజ్గిరి ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో అతడిని మృతి చెందినట్లు ప్రకటించారని ఆమె మేడిపల్లి పోలీస్ స్టేషన్లో ఫిర్యాదు చేసింది.
ఈ ఘటనపై కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తు చేపట్టారు. దర్యాప్తు క్రమంలో మృతదేహంపై, ముఖ్యంగా చెంపలు, మెడపై అనుమానాస్పద గాయాలు కనిపించాయని, ఇది మరణంపై కొన్ని అనుమానాలను రేకెత్తించిందని పోలీసులు తెలిపారు.