ఈ దాడిలో ఆ స్క్వాడ్ రిమోట్-కంట్రోల్డ్ ఇంప్రూవైజ్డ్ ఎక్స్‌ప్లోజివ్ డివైస్ (ఐఈడీ)ని ఉపయోగించింది. ఈ శక్తివంతమైన పేలుడు సైనిక వాహనాన్ని ధ్వంసం చేసింది. స్పెషల్ ఆపరేషన్స్ కమాండర్ తారిక్ ఇమ్రాన్, సుబేదార్ ఉమర్ ఫరూక్‌తో సహా విమానంలో ఉన్న 12 మంది సైనికులందరూ తక్షణమే మరణించారు.

అదే రోజు, కెచ్ జిల్లాలోని కులాగ్ టిగ్రాన్ ప్రాంతంలో రెండవ దాడి జరిగింది. మధ్యాహ్నం 2:40 గంటల ప్రాంతంలో క్లియరెన్స్ ఆపరేషన్ నిర్వహిస్తున్న పాకిస్తాన్ ఆర్మీ బాంబు డిస్పోజల్ స్క్వాడ్‌పై బీఎల్ఏ యోధులు మరొక రిమోట్-కంట్రోల్డ్ ఐఈడీని పేల్చారు.

ఈ సంఘటనలో ఇద్దరు సైనికులు మరణించారు. బీఎల్ఏ ప్రతినిధి జియంద్ బలూచ్ అధికారిక ప్రకటనలో రెండు దాడులకు బాధ్యత వహిస్తున్నట్లు ప్రకటించారు. పాకిస్తాన్ సైన్యం చైనా పెట్టుబడులు, ఇతర బాహ్య ప్రయోజనాలను రక్షించడానికి పనిచేసే కిరాయి దళంగా పనిచేస్తుందని ఆరోపించారు.

ఈ ఆక్రమిత దళాలపై బలూచ్ స్వాతంత్ర్య సమరయోధుల దాడులు తీవ్రతరం అవుతాయని హెచ్చరించారు. బలూచిస్తాన్ సహజ వనరులతో సమృద్ధిగా ఉన్నప్పటికీ, స్థానిక నివాసితులు పేదరికం, వివక్షత, ఆర్థిక దోపిడీకి గురవుతున్నారని వేర్పాటువాద గ్రూపులు చాలా కాలంగా ఆరోపిస్తున్నాయి.

పాకిస్తాన్ ప్రభుత్వం వారి హక్కులను క్రమపద్ధతిలో అణచివేస్తుందని వారు పేర్కొన్నారు. ఇంతలో, పాకిస్తాన్ అధికారులు ఆఫ్ఘనిస్తాన్ బీఎల్ఏ వంటి గ్రూపులకు మద్దతు ఇస్తోందని ఆరోపించారు. ఇటీవలి దాడులు ఇప్పటికే అల్లకల్లోలంగా ఉన్న ఈ ప్రావిన్స్‌లో ఉద్రిక్తతలను మరింత తీవ్రతరం చేశాయి.

