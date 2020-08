కరచాలనం కాదు.. నమస్తే బెస్ట్.. ఆ ఇద్దరు అలా...? వీడియో వైరల్

ఈ క్రమంలో జర్మనీ చాన్సలర్‌ ఏంజెల్‌ మార్కెల్‌, ఫ్రెంచ్‌ అధ్యక్షుడు ఇమాన్యుయేల్‌ మాక్రాన్‌ మధ్య జరిగని నమస్తే స్వాగత పలకరింపుకు సంబంధించిన ఫోటోలు, వీడియో తెగ వైరలవుతున్నాయి.



కరోనా మహమ్మారి, బెలారస్‌లో ఎన్నికల అనంతరం తలెత్తిన అశాంతి, టర్కీతో పెరుగుతున్న ఉద్రిక్తతలతో సహా పలు విషయాల గురించి చర్చించడానికి ఇరువురు నాయకులు ఫ్రెంచ్ అధ్యక్షుడి వేసవికాల విడిదిలో సమావేశమవుతున్నారు. ఆ సమయంలో ఇలా ఒకరికొకరు నమస్తే చెప్పుకున్నారు. ఇందుకు సంబంధించిన వీడియో తెగ వైరలవుతోంది. ఈ వీడియోను మీరూ ఓ లుక్కేయండి.



Macron and Merkel greeting each other